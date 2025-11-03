To DFSK 500 τώρα διαθέσιμο με όφελος 2.900 ευρώ

To ευρύχωρο C-SUV εξοπλίζεται με κινητήρα βενζίνης 1.5 και στάνταρ το αυτόματο κιβώτιο.

H Black Friday έρχεται στην DFSK με μία εξαιρετική προσφορά για το βασικό της μοντέλο. Το C-SUV DFSK 500 διατίθεται με όφελος 2.900 ευρώ, που ρίχνει την αρχική τιμή στα 18.900 ευρώ!

Το DFSK 500 έχει μήκος 4,38 μέτρα, άνετους χώρους για 5 επιβάτες και αποσκευές και πλούσιο εξοπλισμό. Εφοδιάζεται με ατμοσφαιρικό κινητήρα βενζίνης 1.500 κ.εκ. και στάνταρ αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων. Μάλιστα η μείωση τιμής κατά 2.900 ευρώ ισχύει σε κάθε έκδοση για όλο τον Νοέμβριο.

Το DFSK 500 Comfort διαθέτει εξοπλισμό που περιλαμβάνει multimedia οθόνη αφής 7” με λειτουργία mirroring, κάμερα οπισθοπορείας, επένδυση καθισμάτων από συνθετικό δέρμα, ζάντες 17” κ.α. Ακόμα πλουσιότερο εξοπλισμό για ένα υψηλότερο επίπεδο άνεσης προσφέρει το DFSK 500 Premium, με πανοραμική ηλιοροφή, αισθητήρες παρκαρίσματος, ηλεκτρικό χειρόφρενο, θερμαινόμενους καθρέφτες κ.α. και τιμή προσφοράς 21.300 €.

Το αυτοκίνητο καλύπτεται από εργοστασιακή εγγύηση 6 ετών ή 150.000 χλμ., ενώ οι τιμές περιλαμβάνουν το μεταλλικό χρώμα, όπως συμβαίνει σε κάθε μοντέλο της DFSK.