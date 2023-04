Η έξοδος του οδηγού της Williams προκάλεσε την πρώτη κόκκινη σημαία του φετινού Grand Prix της F1 στην Αυστραλία.

Πέρυσι ο Άλεξ Άλμπον είχε κάνει μία εξαιρετική εμφάνιση στο Grand Prix Αυστραλίας. Παρότι είχε εκκινήσει τελευταίος, ακολούθησε εναλλακτική στρατηγική και κατάφερε να περάσει το μισό grid, τερματίζοντας τελικά δέκατος, κερδίζοντας κι ένα βαθμό – τον πρώτο του ως οδηγός της Williams Racing.

Φέτος, την εξαιρετική εμφάνιση την έκανε στις κατατακτήριες δοκιμές. O 27χρονος κατάφερε να προκριθεί στο Q3 και εξασφάλισε την όγδοη θέση στο grid του τρίτου γύρου του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1.

Μάλιστα, ο 27χρονος είχε κάνει πολύ καλό ξεκίνημα στον αγώνα, εκμεταλλευόμενος και την έξοδο του Σαρλ Λεκλέρ είχε ανέβει στην έκτη θέση, ανάμεσα στις δύο Aston Martin.

A tough one to swallow. It felt great to be running up at the front early on in the race, until the crash. But focusing on the positives, lots to be proud of & very happy with how the weekend was executed. Big thanks for all the support, over & out from down under! 🇦🇺 pic.twitter.com/FOHqKjX5rl