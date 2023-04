Ο Πάνος Σεϊτανίδης σχολιάζει όσα αμφιλεγόμενα συνέβησαν στο χαοτικό Grand Prix της F1 στην Αυστραλία.

Στα paddock του Άλμπερτ Παρκ είδαμε ένα γνώριμο πρόσωπο από τα παλιά. Ο λόγος για τον Μάικλ Μάσι, τον άλλοτε αλυτάρχη της Formula 1, που έκανε την πρώτη του εμφάνιση μετά από εκείνο το αμφιλεγόμενο, πολυσυζητημένο Grand Prix του Άμπου Ντάμπι του 2021. Τον αγώνα όπου οι επιλογές του 44χρονου, σε μεγάλο βαθμό καθόρισαν και τον παγκόσμιο πρωταθλητή.

Η γνώμη μου για τις επιλογές αυτές, τη νομιμότητά τους παρά την αγωνιστική αδικία στην οποία οδήγησαν αλλά και την γενικότερη ικανότητα του Αυστραλού, είναι γνωστή. Και τώρα, μετά από τον επεισοδιακό αγώνα της Μελβούρνης που έγινε υπό το βλέμμα του, αναπόφευκτα η σκέψη μου γύρισε εκείνον και τι θα μπορούσε να έχει κάνει διαφορετικά.





Θα ξεκινήσω θυμίζοντας πως καθ’ όλη τη διάρκεια της περυσινής σεζόν, υπήρξαν πολλές περιπτώσεις όπου η διεύθυνση αγώνα τα είχε κάνει μαντάρα. Ακόμα και σε μικρά πράγματα – πόσο μάλλον στα σύνθετα.

Κι αυτό, παρότι το έργο του αλυτάρχη σήμερα, δεν έχει καμία σχέση με εκείνο του Μάσι. Ο Αυστραλός δεν ήταν μόνο Διευθυντής Αγώνων. Ήταν παράλληλα Αγωνιστικός Διευθυντής Μονοθεσίων της FIA αλλά και Έφορος Ασφαλείας για την F1. Τρεις πολύ σημαντικοί ρόλοι, που στο φτωχό μου μυαλό φαντάζει δύσκολο να συνδυαστούν.

Επιπρόσθετα, τότε ακόμα ο αλυτάρχης είχε στ’ αυτιά του τους διευθυντές των ομάδων, να του γκρινιάζουν για κάθε μικρό ή μεγάλο ζήτημα. Ειδικά αυτή η επικοινωνία, που το 2021 ήταν διαθέσιμη στο ευρύ κοινό μέσω της τηλεοπτικής κάλυψης, ανάγκαζε τον Μάσι να αποπροσανατολίζεται από την ουσία της δουλειάς του την ώρα του αγώνα και να μπλέκει με τη διαχείριση καταστάσεων και οξύθυμων προσωπικοτήτων που έπαιζαν το «κεφάλι» τους βάσει όσων έκαναν οι ομάδες τους στην πίστα.





Με την απομάκρυνσή του από το ρόλο (και μετέπειτα την προσωπική του απόφαση να αφήσει γενικότερα την FIA), η ομοσπονδία έστρωσε κόκκινο χαλί για να υποδεχθεί τους διαδόχους του. Βλέποντας πως ο Αυστραλός είχε θυσιαστεί σαν αμνός, ποιος θα ήθελε να βρεθεί στα παπούτσια του με τα ίδια δεδομένα; Κανένας!

Έτσι λοιπόν, ενώ ο Μάσι είχε τρεις νευραλγικούς ρόλους, μόνο για αυτόν του αλυτάρχη η FIA χρειάστηκε να ψάξει πολύ και χρειάστηκε να αλλάξει ολόκληρη τη δομή προτού πείσει δύο να μοιραστούν το ρόλο: τους Νιλς Βίτιχ και Εντοάρντο Φρέιτας που εναλλάσσονταν στο ρόλο. Ενεργοποίησε το άλλοτε δεξί χέρι του αείμνηστου Τσάρλι Ουάιτινγκ, τον Χέρμπι Μπλας. Εμπλούτισε την ομάδα τους με απομακρυσμένο κέντρο ελέγχου που μπορούσε να βοηθήσει στις αποφάσεις. Τα έκανε όλα άκρως πιο απλά.

Όχι πιο αποτελεσματικά όμως. Οι διαδικασίες βελτιώθηκαν αλλά κανένας δεν μπορεί να με πείσει πως οι διάδοχοι ήταν αντάξιοι του ανθρώπου που αποτέλεσε τον αποδιοπομπαίο τράγο της FIA για… Εκείνο το Άμπου Ντάμπι. Όμως αλλού θέλω να εστιάσω.





Στον αγώνα που έκανε την επανεμφάνισή του, είδαμε τον Βίτιχ να παίρνει διάφορες αποφάσεις που συζητήθηκαν. Αναφέρομαι φυσικά στις κόκκινες σημαίες, όχι στις ποινές – αυτές θα το πω για πολλοστή φορά γιατί το ευρύ κοινό ακόμα τα μπερδεύει: έρχονται από τους αγωνοδίκες. Άλλος ρόλος, άλλοι άνθρωποι.

Ο νυν αλυτάρχης λοιπόν, άκουσε τα εξ αμάξης. Όπως άλλοτε κι ο Μάσι. Ειλικρινά απορώ γιατί. Με την πίστα γεμάτη θραύσματα μετά την έξοδο του Κέβιν Μάγκνουσεν, η διακοπή του αγώνα ήταν μονόδρομος. Όσο κι αν το κοινό ζητάει «αίμα», η FIA έχει ξεκάθαρη θέση και βάζει την ασφάλεια των οδηγών πάνω απ’ όλα. Πολύ σωστά λοιπόν είχαμε διακοπή εκεί.

Για το νέο επικοινωνιακό χάος σχετικά με το ποια κατάταξη ίσχυσε στην τελευταία επανεκκίνηση, το πρόβλημα δεν ήταν στον Βίτιχ αλλά στους αρκετά περίπλοκους, ακόμα και άδικους ενίοτε κανονισμούς, που αφήνουν διαρκώς παράθυρα για διαφορετικές ερμηνείες. Όσο για το τέλος, αναγκαστικά με τις Alpine να έχουν γίνει θρύψαλα, είχαμε νέα διακοπή. Κι αυτή οδήγησε στο ξενέρωτο φινάλε πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας.

Michael Masi, in the #F1 paddock this weekend, said:

“Race direction is hard. People said I should have thrown a red flag in Abu Dhabi, but look what happened here! We’re just trying make a good show. I’m glad I took a big payout from FIA & don’t have to deal with all this shit!” pic.twitter.com/KIAFSFGL7g