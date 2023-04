Δείτε σε παράλληλες onboard λήψεις τι έγινε όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα στο Grand Prix της F1 στη Μελβούρνη.

Το φετινό Grand Prix Αυστραλίας αποδείχθηκε επεισοδιακό, με ατυχήματα, αυτοκίνητα ασφαλείας, κόκκινες σημαίες και πολλές μάχες εντός πίστας. Η πρώτη εξ αυτών, αφορούσε στην εκκίνηση του τρίτου γύρου του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1.

Hamilton and Verstappen fighting for Turn 1 🍿



The second of our three 'starts' on Sunday#AusGP #F1 pic.twitter.com/K5bB3kY5Ji