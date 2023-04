Ιστορία γράφτηκε στην Αργεντινή με τον Ιταλό να κερδίζει για την ομάδα του Βαλεντίνο Ρόσι.

Το Grand Prix Αργεντινής, ο δεύτερος γύρος του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος MotoGP, έγινε το θέατρο όπου έλαψε το ταλέντο του Μάρκο Μπετζέκι, Ο νεαρός Ιταλός πραγματικά διέλυσε τον ανταγωνισμό και έφτασε στο θρίαμβο, που ταυτόχρονα είναι η πρώτη νίκη της Mooney VR46 Ducati, της ομάδας του Βαλεντίνο Ρόσι, που είναι και ο μέντοράς του. Ο Ζοάν Ζαρκό της Pramac Ducati έκανε εκπληκτικό αγώνα για να τερματίσει στη 2η θέση και 3ος ήταν ο Άλεξ Μάρκεθ της Gresini Ducati. Δεν βαθμολογήθηκε ο πρωταθλητής Πέκο Μπανάια που σημείωσε πτώση ενώ βρισκόταν στη 2η θέση.

Εκκίνηση

Ο αγώνας στο σιρκουί Τέρμας ντε Ρίο Χόντο ξεκίνησε με την πίστα να είναι βρεγμένη, ενώ μια ελαφριά βροχή συνέχιζε να πέφτει. Επομένως, όλες οι μοτοσικλέτες στο grid, δηλαδή οι 17 που είχαν απομείνει αφού δεν έτρεξε ούτε ο Τζοάν Μιρ, είχαν βρόχινα ελαστικά. Οι αναβάτες είχαν μια αίσθηση των συνθηκών αφού στο 10λεπτο πρωινό warm up η πίστα ήταν επίσης βρεγμένη.

Όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα οι αναβάτες της πρώτης σειράς ξεκίνησαν καλά, αλλά καλύτερα από όλους έφυγε ο Μάρκο Μπετζέκι, που πήρε αμέσως την πρωτοπορία στον αγώνα, μπροστά από τους Άλεξ Μάρκεθ και Πέκο Μπανάια. Ακολουθούσε ο Φράνκο Μορμπιντέλι ενώ πίσω του έδιναν μάχη οι Αλέιξ Εσπαργκαρό και Ζοάν Ζαρκό.

Καταστροφή για Μπίντερ

Ο νικητής του χθεσινού Σπριντ είχε πτώση στον πρώτο γύρο, ύστερα από μια επαφή με τον Βινιάλες που έχασε πολλές θέσεις στην εκκίνηση. Επαφή είχε και ο Φάμπιο Κουαρταραρό, όταν τον «έσπρωξε» ο Τακάκι Νακαγκάμι, και έπεσε στην τελευταία θέση αλλά συνέχισε τον αγώνα.

Εντυπωσιακό ξεκίνημα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες έκανε ο άλλος αναβάτης της Gesini Ducati, o Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο, ο οποίος πέρασε και τον Εσπαργκαρό και ανέβηκε στην 6η θέση, πίσω από τον Ζοάν Ζαρκό. Λίγο αργότερα μάλιστα ο νεαρός Ιταλός πέρασε και τον Ζαρκό και ανέβηκε στην 5η θέση.

Ο καλύτερος αναβάτης της Honda ήταν ο Άλεξ Ρινς της LCR, ο οποίος βρήκε καλό ρυθμό στο ξεκίνημα του αγώνα και κέρδισε πολλές θέσεις, ανεβαίνοντας στην 6, πίσω από τον εντυπωσιακό Ντι Τζιαναντόνιο. Πολύ καλά τα πήγαινε και ο Τζακ Μίλερ με την ΚΤΜ, όπως αναμενόταν στη βρεγμένη πίστα, που ανέβηκε στην 7η θέση.

Έφυγε μπροστά ο Μπετζέκι

Ο Μάρκο Μπετζέκι έδειξε να έχει πολύ καλό ρυθμό και άνοιγε τη διαφορά από τον Μάρκεθ. Ο Ιταλός της VR46 Ducati ήταν πάνω από 1 δευτερόλεπτο μπροστά από τον αναβάτη της Gresini και συνέχιζε να απομακρύνεται. Ο Πέκο Μπανάια στην 3η θέση ακολουθούσε τον Μάρκεθ από σχετικά σταθερή απόφαση, που ήταν περίπου ίση με την απόσταση που είχε από τον Μορμπιντέλι με τη Yamaha που βρισκόταν πίσω του.

Όσο περνούσαν οι γύροι ο Μπετζέκι εδραίωνε όλο και περισσότερο την πρωτοπορία του ενώ ο Μπανάια άρχισε να ανεβάζει λίγο το ρυθμό του και να πλησιάζει τον Μάρκεθ, ενώ ταυτόχρονα απομακρυνόταν από τον Μορμπιντέλι, που δεν έδειχνε ικανός σε εκείνο το σημείο να τον ακολουθήσει.

Οι συνθήκες φαινόταν ότι δεν βόλεψαν καθόλου τις Aprilia, που σε αυτήν την πίστα θριάμβευσαν πέρυσι, καθώς οι Βινιάλες και Εσπαργκαρό βρίσκονταν εκτός 10άδας και δεν φαίνονταν να μπορούν να αντιδράσουν. Ο Κουαρταραρό έκανε προσπάθεια να κερδίσει θέσεις και είχε φτάσει πίσω τους, κινούμενος σαφώς ταχύτερα.

Ρινς και Ζαρκό σε άνοδο

Κι ενώ ο Μπετζέκι είχε πλέον εξαφανιστεί στον ορίζοντα, οι αναβάτες άρχισαν να «διαβάζουν» καλύτερα τις συνθήκες και να ανεβάζουν ρυθμό. Καλύτερα σε εκείνο το σημείο το έκαναν ο Άλεξ Ρινς και ο Ζοάν Ζαρκό, που κέρδισαν μερικές θέσεις και ανέβηκαν στην 5η και 6η αντίστοιχα. Παρ’ όλα αυτά, ο Μορμπιντέλι που ήταν μπροστά τους κινούταν πιο γρήγορα και αντί τον πλησιάζουν τον έβλεπαν να φεύγει όλο και πιο μακριά.

Ο Ρινς ωστόσο δεν κατάφερε να αμυνθεί αποτελεσματικά στην επίθεση των δύο Pramac Ducati και είδε μέσα σε διάστημα λίγω γύρων να τον προσπερνούν τόσο ο Ζοάν Ζαρκό όσο και ο Χόρχε Μαρτίν. Εντυπωσιακή ήταν η προσπάθεια για ανάκαμψη του Φάμπιο Κουαρταραρό, ο οποίος πέρασε και τις δύο Aprilia για να ανέβει στην 11η θέση και βάλει στο στόχαστρο τον Λούκα Μαρίνι.

Η άνοδος στο ρυθμό του Μπανάια μεταφράστηκε σε κέρδος μίας θέσης στην κατάταξη, όταν ο Ιταλός έφτασε και πέρασε τον Άλεξ Μάρκεθ για να πάρει τη 2η θέση. Αυτό όμως δεν ήταν το μοναδικό πρόβλημα του Ισπανού, καθώς ο Φράνκο Μορμπιντέλι επίσης έδειχνε να μπορεί να κινηθεί λίγο ταχύτερα και τον απειλούσε σοβαρά για την τρίτη θέση του βάθρου.

Μπανάια εκτός

Η μάχη των Μάρκεθ και Μορμπιντέλι αυτομάτως μετατράπηκε σε διεκδίκηση της 2ης θέσης, όταν ο Πέκο Μπανάια έκανε ένα λάθος και σημείωσε πτώση, βγαίνοντας εκτός αγώνα. Είχαν όμως να αντιμετωπίσουν μια νέα απειλή. Ο Ζοάν Ζαρκό κινούταν με τρομακτικά γρήγορο ρυθμό και ροκάνιζε γρήγορα τη διαφορά.

Ο Κουαρταραρό εν τω μεταξύ συνέχιζε να κερδίζει θέσεις και, προσπερνώντας τον Ρινς, ανέβηκε 7ος, πίσω από τον Μίλερ. Ο Γάλλος της Yamaha έδειχνε αποφασισμένος να μην παραδώσει τα όπλα και τα έδινε όλα στη βρεγμένη πίστα.

Ο Ζαρκό ολοκλήρωσε το μικρό του θαύμα και ταυτόχρονα «σκότωσε» το όνειρο του Μορμπιντέλι για το βάθρο, όταν τον έφτασε και τον πέρασε εύκολα, εκμεταλλευόμενος ένα λάθος του Ιταλού της Yamaha. Ο Γάλλος ήταν ταχύτατος και γρήγορα έφτασε και τον Μάρκεθ, τον οποίο πέρασε στον τελευταίο γύρο για να πάρει τη 2η θέση.

Όλα αυτά συνέβαιναν πολύ, πολύ πίσω από τον Μάρκο Μπετζέκι, ο οποίος πήρε με ιδιαίτερα εντυπωσιακό τρόπο την πρώτη του νίκη στο MotoGP, γράφοντας ιστορία για τον ίδιο και για την ομάδα του, την Mooney VR46 Ducati του Βαλεντίνο Ρόσι. Ο Ζοάν Ζαρκό τερμάτισε δεύτερος και ο Άλεξ Μάρκεθ συμπλήρωσε το βάθρο στην 3η θέση. Ακολούθησαν οι Μπορμπιντέλι, Μαρτίν, Μίλερ, Κουαρταραρό, Μαρίνι, Ρινς και Ντι Τζιαναντόνιο.

Εκτός από τη σπουδαία νίκη του, ο Μάρκο Μπετζέκι φεύγει από την Αργεντινή ως ο πρωτπόρος της βαθμολογίας του Πρωταθλήματος Αναβατών. Ο επόμενος αγώνας είναι το GP ΗΠΑ στην πίστα του Όστιν το 3ήμερο 14-16 Απριλίου.

» Οι βαθμολογίες του MotoGP μετά την Αργεντινή

Αποτελέσματα