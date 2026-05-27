Η Ferrari Luce διχάζει τον πλανήτη και πιέζει το χρηματιστήριο

Η αποκάλυψη της πρώτης αμιγώς ηλεκτρικής Ferrari στην ιστορία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις για τη σχεδίασή της, οδηγώντας παράλληλα σε υποχώρηση τη μετοχή της εταιρείας.

Η Ferrari Luce παρουσιάστηκε ως το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της μάρκας, αλλά ταυτόχρονα έφερε μαζί της μια μεγάλη υπόσχεση και ακόμη μεγαλύτερη συζήτηση. Η είσοδος της Ferrari στην ηλεκτρική εποχή ήταν αναμενόμενα ιστορική, όμως το ντεμπούτο της Luce έδειξε από την πρώτη στιγμή ότι η μετάβαση αυτή δεν θα περάσει αθόρυβα. Το αυτοκίνητο δίχασε έντονα, κυρίως εξαιτίας της εξωτερικής του εμφάνισης, που φέρει την υπογραφή του σχεδιαστικού στούντιο LoveFrom των διακεκριμένων σχεδιαστών Τζόνι Άιβ και Μαρκ Νιούσον, και η οποία φαίνεται πως απομακρύνεται αρκετά από το κλασικό και άμεσα αναγνωρίσιμο ύφος της Ferrari.

Η συζήτηση που άνοιξε στα social media ήταν άμεση και σκληρή. Από τη μία πλευρά, υπήρξαν φωνές που είδαν στη Luce ένα τολμηρό βήμα προς το μέλλον, ένα αυτοκίνητο που δεν φοβάται να σπάσει τη φόρμα και να φέρει τη Ferrari σε μια νέα εποχή. Από την άλλη, όμως, πολλοί θεώρησαν ότι το σχέδιο απομακρύνεται υπερβολικά από τα γονίδια της μάρκας, με αποτέλεσμα να μοιάζει περισσότερο με φουτουριστικό πείραμα παρά με φυσική εξέλιξη ενός θρύλου. Η κριτική επικεντρώθηκε σχεδόν αποκλειστικά στην εξωτερική σχεδίαση, δείχνοντας ότι η πρώτη εντύπωση δεν ήταν η αναμενόμενη.

Αυτό που φαίνεται να ενόχλησε περισσότερο είναι πως η Luce δεν θυμίζει την παραδοσιακή Ferrari που ξέρει το κοινό. Το τετραθυρο, πενταθέσιο σχήμα, σε συνδυασμό με τη λιτή και σχεδόν αρχιτεκτονική σχεδιαστική προσέγγιση, έκανε αρκετούς να αισθανθούν ότι η Maranello πήρε ένα πολύ μεγάλο ρίσκο. Η μάρκα, βέβαια, δείχνει να επένδυσε συνειδητά σε αυτή την τολμηρή μεταμόρφωση, όμως το ερώτημα παραμένει: πόσο εύκολα μπορεί το κοινό της Ferrari να αποδεχτεί ένα τόσο διαφορετικό πρώτο βήμα στην ηλεκτροκίνηση;

Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι η ένταση της συζήτησης ξεπέρασε το επίπεδο του design και έφτασε μέχρι τις αγορές. Η μετοχή της Ferrari δέχτηκε αισθητή πίεση μετά την παρουσίαση, με αναφορές για πτώση περίπου 6% έως 8% στο χρηματιστήριο του Μιλάνου και αρνητικό κλίμα και στις διεθνείς συναλλαγές. Η αγορά δεν αντέδρασε μόνο στην εμφάνιση του αυτοκινήτου, αλλά και στο ευρύτερο ρίσκο της μετάβασης της Ferrari στην ηλεκτρική εποχή. Σε μια περίοδο όπου η ζήτηση για ακριβά ηλεκτρικά μοντέλα παραμένει αβέβαιη, η Luce μοιάζει να ενίσχυσε περισσότερο τους προβληματισμούς παρά να τους κατευνάσει.

Και όμως, μέσα σε όλο αυτό το κύμα αντιδράσεων, υπάρχει και μια αλήθεια που δύσκολα αμφισβητείται: η Ferrari κατάφερε να τραβήξει πάνω της όλη την προσοχή. Η Luce μπορεί να μην άρεσε σε όλους, όμως σίγουρα δεν άφησε κανέναν αδιάφορο. Και ίσως αυτό να είναι, τελικά, το πιο Ferrari πράγμα σε ολόκληρη την υπόθεση.