Ο αναβάτης της Repsol Honda τραυματίστηκε στο Σπριντ και δεν θα τρέξει στον αγώνα της Κυριακής.

Η λίστα των απουσιών του GP Αργεντινής μεγαλώνει καθώς σε αυτήν προστέθηκε και το όνομα του Τζοάν Μιρ. Ο αναβάτης της Repsol Honda μετά την πτώση του στον πρώτο γύρο του Αγώνα Σπριντ του Σαββάτου μεταφέρθηκε στο Ιατρικό Κέντρο της πίστας και αργότερα στο τοπικό νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις στον χτυπημένο του αστράγαλο.

Το πρωί της Κυριακής ο Μιρ υποβλήθηκε σε νέο ιατρικό έλεγχο, στον οποίο διαπιστώθηκε ότι ο αστράγαλός του δεν έχει σοβαρό πρόβλημα αλλά ο Ισπανός αναβάτης υποφέρει από ένα κρανιακό και τραχηλικό τραύμα και επομένως κρίθηκε ανέτοιμος για τον αγώνα. Ο πρωταθλητής του 2020 αναμένεται να είναι έτοιμος για το grand prix στο Όστιν σε δύο εβδομάδες (14-16 Απριλίου).

After a morning medical check, @JoanMirOfficial has been declared unfit ⚠️



The @HRC_MotoGP rider will return home to Europe to continue his recovery ahead of the #AmericasGP 🇺🇸

#ArgentinaGP 🇦🇷 | 📰https://t.co/J5PjXFWETJ