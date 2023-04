Μια τεράστια έκπληξη έκανε ο Νοτιοαφρικανός αναβάτης της ΚΤΜ που πέρασε 12 αναβάτες μόνο στον πρώτο γύρο.

Ο Αγώνας Σπριντ του Grand Prix Αργεντινής, του τρίτου γύρου του φετινού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος MotoGP ήταν γεμάτος θέαμα, ανατροπές και μάχες μέχρι τον τελευταίο γύρο του. Μεγάλος νικητής ήταν ο Μπραντ Μπίντερ της ΚΤΜ, ο οποίος παρότι ξεκίνησε από πολύ πίσω, από τη 15η θέση, βρέθηκε ανάμεσα στους πρωτοπόρους στον πρώτο κιόλας γύρο και αφότου πέρασε στην κορυφή κατάφερε να τη διατηρήσει μέχρι το τέλος. Εξαιρετικό αγώνα έκαναν οι δύο αναβάτες της ομάδας του Βαλεντίνο Ρόσι, της VR46 Ducati,ανεβαίνοντας αμφότεροι στο βάθρο, με τον Μάρκο Μπετζέκι στη 2η θέση και τον Λούκα Μαρίνι στην 3η. Στην 6η θέση ο Μπανάια και στην 9η ο Κουαρταραρό.

Πώς εξελίχθηκε ο αγώνας

Μετά την περιπέτεια με τη βροχή στις κατατακτήριες, η πίστα παρέμεινε στεγνή για τον Αγώνα Σπριντ και οι αναβάτες πήραν τις θέσεις τους στην εκκίνηση για τον αγώνα των 12 γύρων.

Όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα ο Φράνκο Μορμπιντέλι έκανε πολύ καλή εκκίνηση και διεκδίκησε την πρωτιά, την οποία τελικά κατάφερε να πάρει προτού ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος. Εκείνος όμως που έκανε απίστευτη, εκπληκτική εκκίνηση ήταν ο Μπραντ Μπίντερ, ο οποίος από τη 15η θέση βρέθηκε στη 2η, μόλις στο δεύτερο γύρο του αγώνα.

Με τον Λούκα Μαρίνι να έχει ανέβει 3ος, οι αναβάτες της πρώτης σειράς της εκκίνησης βρέθηκαν λίγο πιο πίσω: ο Άλεξ Μάρκεθ 4ος, ο Μπανάια 5ος και ο Μπετζέκι έπεσε στην 6η θέση. Στον πρώτο γύρο ο Τζοάν Μιτ με τη Honda είχε πτώση και εγκατέλειψε.

Ο τρομερός Μπίντερ ήταν άπιαστος με την ΚΤΜ και λίγο αργότερα πέρασε και τον Μορμπιντέλι για να πάρει την πρωτοπορία στον αγώνα, την ώρα που ο Ιταλός της Yamaha είχε να ανησυχεί για την απειλή του Μαρίνι. Όσο για τα άλλα «φαβορί», οι δύο Aprilia των Βινιάλες και Εσπαργκαρό βρίσκονταν στις θέσεις 7 και 8 ενώ ο Κουαρταραρό δεν έκανε καμία πρόοδο και είχε μείνει 9ος, πίσω από τον Μαρτίν.

Μια επική μάχη διαδραματίστηκε για την 4η θέση του αγώνα, ανάμεσα σε τρεις αναβάτες της Ducati, από τρεις διαφορετικές ομάδες. Οι Μπανάια, Μπετζέκι και Μάρκεθ άλλαξαν θέσεις μεταξύ τους αρκετές φορές. Πιο πίσω οι δύο Aprilia συνέχιζαν τη δική τους -εξίσου σκληρή- μάχη, με τους Βινιάλες και Εσπαργκαρό επίσης να αλλάζουν θέσεις μεταξύ τους σχεδόν σε κάθε γύρο. Η μάχη αυτή έληξε άδοξα για τον Εσπαργκαρό, που είχε πτώση και εγκατέλειψε.

Πλησιάζοντας προς το τέλος του αγώνα, ο Μάρκο Μπετζέκι άρχισε να πλησιάζει στη μάχη της 2η θέσης και λίγο αφότου ο Μαρίνι πέρασε τον Μορμπιντέλι κατάφερε κι αυτός να περάσει. Ο ρυθμός του νεαρού Ιταλού της VR46 ήταν πολύ γρήγορος και ο Μπετζέκι πέρασε και τον Μαρίνι για να πάρει τη 2η θέση και να αρχίσει να κυνηγά τον Μπίντερ.

Ο Νοτιαφρικανός της ΚΤΜ είχε φτιάξει σε εκείνο το σημείο διαφορά 8 δεκάτων του δευτερολέπτου και απέμεναν μόνο 2 γύροι για το τέλος του αγώνα. Ο Μπετζέκι όμως ήταν τόσο πιο γρήγορος που τον έφτασε και ο συναρπαστικός αυτός αγώνας ολοκληρώθηκε με μια μάχη για τη νίκη. Ο Μπετζέκι έκανε την επίθεσή του αλλά δεν κατάφερε να περάσει και έτσι ο Μπίντερ πήρε μια σπουδαία νίκη.

Οι Μάρκο Μπετζέκι και Λούκα Μαρίνι τερμάτισαν 2ος και 3ος αντίστοιχα και ο εξαιρετικός Φράνκο Μορμπιντέλι πήρε την 4η θέση, μπροστά από τους Άλεξ Μάρκεθ και Πέκο Μπανάια. Ακολούθησαν οι Μάβερικ Βινιάλες, Χόρχε Μαρτίν και Φάμπιο Κουαρταραρό, που πήρε την 9η θέση και 1 βαθμό.

Ο «κυρίως» αγώνας της Κυριακής θα ξεκινήσει στις 8 μ.μ. ώρα Ελλάδας.

Αποτελέσματα