O αγώνας του Ισπανού στο Autodromo Hermanos Rodriguez παίρνει από τώρα μια διαφορετική τροπή, με το βαθμό δυσκολίας να ανεβαίνει σημαντικά.

Ο αγώνας του Κάρλος Σάινθ στο GP ΗΠΑ ολοκληρώθηκε μετά από μόλις 7 γύρους. Ο Ισπανός της Williams επιχείρησε μια επιθετική προσπέραση στη στροφή 15, προσπαθώντας να περάσει τον Κίμι Αντονέλι της Mercedes για την 7η θέση.

Ο Σάινθ φρέναρε αργά, μπλόκαρε τους τροχούς του και έπεσε πάνω στο πλάι της Mercedes, στέλνοντας τον Αντονέλι σε τετ-α-κε. Ο Ισπανός υπέστη σοβαρή ζημιά και εγκατέλειψε αμέσως, ενώ ο Ιταλός συνέχισε, τερματίζοντας 13ος.

LAP 6/56



🟡 VIRTUAL SAFETY CAR 🟡



Carlos Sainz is STOPPED at the pit entry with damage! Kimi Antonelli also seems to have damage to his Mercedes 😱#F1 #USGP pic.twitter.com/7toze8eTqY — Formula 1 (@F1) October 19, 2025

Οι αγωνοδίκες τιμώρησαν τον Σάινθ

Μετά τον αγώνα, οι αγωνοδίκες εξέτασαν το περιστατικό και επέβαλαν στον Σάινθ ποινή πέντε θέσεων για τον επόμενο αγώνα, καθώς και δύο βαθμούς ποινής στην αγωνιστική του άδεια. Έτσι ο Ισπανος έφτασε τους τέσσερις συνολικά στους τελευταίους δώδεκα μήνες.

«Το μονοθέσιο με αριθμό 55 επιχείρησε να περάσει από την εσωτερική το μονοθέσιο με αριθμό 12 στη στροφή 15, με αποτέλεσμα να υπάρξει σύγκρουση στο apex», ανέφεραν οι αγωνοδίκες. Ο οδηγός του μονοθεσίου 55 υποστήριξε ότι περίμενε ο οδηγός του μονοθεσίου 12 να του αφήσει χώρο, όμως ο τελευταίος στρίβει νωρίτερα και το 55 μπλοκάρει τα φρένα όταν αντιλαμβάνεται ότι η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη. Ωστόσο, μέχρι το apex, ο εμπρός άξονας του 55 δεν ήταν παράλληλος ή μπροστά από τους καθρέφτες του μονοθεσίου 12. Συνεπώς, σύμφωνα με τις οδηγίες οδήγησης, δεν είχε “δικαίωμα χώρου” στη στροφή. Οι αγωνοδίκες θεωρούν πως ο οδηγός του μονοθεσίου 55 φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη και επιβάλλεται ποινή αναλόγως».

Επειδή ο Σάινθ δεν τερμάτισε τον αγώνα, η ποινή μετατράπηκε σε πτώση πέντε θέσεων στο grid για τον επόμενο γύρο στην Πόλη του Μεξικού.

Carlos Sainz is OUT after making contact with Kimi Antonelli! 💥



Here's what happened... 👇#F1 #USGP pic.twitter.com/OIIUH031CO — Formula 1 (@F1) October 19, 2025

Η εξήγηση του Σάινθ για το περιστατικό

Μετά τον αγώνα, ο Σάινθ προσπάθησε να εξηγήσει τη δική του οπτική, τονίζοντας ότι η σύγκρουση φάνηκε χειρότερη απ’ ό,τι ήταν στην πραγματικότητα.

«Νομίζω πως εκείνος άρχισε να κλείνει την πόρτα νωρίτερα απ’ ό,τι περίμενα, κι εγώ τελικά μπλόκαρα τα φρένα. Τρομοκρατήθηκα λίγο από το ότι έκλεινε πάνω μου και ναι, συγκρουστήκαμε. Φαίνεται πιο άσχημο απ’ ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Ήταν ένα μικρό μπλοκάρισμα με μεγάλες συνέπειες. Κρίμα, γιατί είχαμε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Μπορείς πάντα να παίξεις ασφαλές και να πάρεις την 8η θέση, αλλά δοκιμάζεις μια κίνηση. Μερικές φορές λειτουργεί τέλεια, άλλες όχι. Με τον Κίμι ήταν πιο επιθετικός, έκλεισε πιο νωρίς, και έγινε δύσκολο να ολοκληρωθεί η προσπέραση και τελικά έμεινα με το μηδέν. Αυτό το άθλημα είναι πάντα μια λεπτή ισορροπία μεταξύ του ρίσκου και του σίγουρου αποτελέσματος».