Ο Αυστραλός θεωρεί πως βρίσκεται ακόμα σε πλεονεκτική θέση στη μάχη του φετινού τίτλου παρά το σερί αρνητικών αποτελεσμάτων.

Μετά τη νίκη του στο Ζάντβορτ, ο Όσκαρ Πιάστρι είχε φτάσει να προηγείται με 34 βαθμούς από τον Λάντο Νόρις. Ωστόσο, μια σειρά τριών αγώνων χωρίς βάθρο περιόρισε τη διαφορά του μόλις στους 14 βαθμούς από τον teammate του.

Παράλληλα η αγωνιστική «αναγέννηση» της Red Bull Racing έχει δώσει την ευκαιρία στον Μαξ Φερστάπεν να κάνει τρεις νίκες στα τελευταία τέσσερα Grand Prix και παράλληλα να μειώσει στους 40 βαθμούς τη διαφορά από τον Πιάστρι.

Ένα πρωτάθλημα δικό του να χάσει

Μετά το πέρας του Grand Prix ΗΠΑ, ο Πιάστρι απέρριψε τους ισχυρισμούς πως χάνει το μομέντουμ του στη μάχη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Formula 1, τονίζοντας πως παραμένει προτιμότερο να είναι στη θέση που βρίσκεται παρά σε εκείνη των αντιπάλων του.

Ο Αυστραλός είδε το προβάδισμά του να μειώνεται στο Grand Prix στην πίστα του Τέξας, όπου τερμάτισε πέμπτος, την ώρα που ο Νόρις, κατέκτησε τη δεύτερη θέση πίσω από τον Φερστάπεν.

«Θα προτιμούσα να είμαι στη θέση που είμαι παρά στη θέση των άλλων δύο (σ.σ. Νόρις, Πιάστρι). Φυσικά, το Σαββατοκύριακο δεν ήταν αυτό που ήθελα ή περίμενα. Ήταν αρκετά διαφορετικό από τα προηγούμενα. Το Μπακού ήταν καταστροφικό για εντελώς διαφορετικούς λόγους, ενώ η Σιγκαπούρη ήταν όπως ήταν. Αυτό το τριήμερο ήταν κάπως εκτός ρυθμού σε σχέση με τα υπόλοιπα», ανέφερε με νόημα.

Ο Πιάστρι αναγνώρισε επίσης την πρόοδο της Red Bull μετά τη θερινή διακοπή: «Νομίζω ότι ο Μαξ και η Red Bull έχουν βρει αρκετή ταχύτητα από τότε. Είδαμε σημάδια στην αρχή της χρονιάς, αλλά από το Ζάντβορτ και μετά είναι σταθερά δυνατοί».

Ο Φερστάπεν δεν είναι λόγος ανησυχίας

Παρόλα αυτά, ο Πιάστρι εμφανίστηκε απρόθυμος να εστιάσει στη «σκιά» του Φερστάπεν, προτιμώντας να συγκεντρωθεί στη δική του απόδοση:

«Όχι απαραίτητα, δεν με ανησυχεί η απειλή του Φερστάπεν. Ξέρουμε πόσο γρήγορος είναι, αλλά η δική μου προτεραιότητα είναι να καταλάβω γιατί το Σαββατοκύριακο στο Όστιν ήταν τόσο δύσκολο και να επιστρέψω στη φόρμα που είχαμε στις αρχές της σεζόν. Αν το βρούμε ξανά αυτό, τότε τα αποτελέσματα θα έρθουν από μόνα τους».