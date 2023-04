Η ανωτερότητα του πρωταθλητή με τη Red Bull Racing ήταν προφανής αλλά πρωταγωνίστησε ο χαμός στο τέλος του αγώνα.

Το Grand Prix Αυστραλίας, ο τρίτος φετινός αγώνας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1, ήταν και ένας από τους πιο χαοτικούς στην ιστορία του σπορ. Νικητής αναδείχτηκε ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, σε έναν αγώνα που σημαδεύτηκε από τρεις διακοπές και ένα ιδιαίτερα επεισοδιακό τέλος, παρόλο που ο τερματισμός έγινε πίσω από το Αυτοκίνητο Ασφαλείας. Ο Λούις Χάμιλτον με τη Mercedes-AMG πήρε τη 2η θέση και ο Φερνάντο Αλόνσο με την Aston Martin ήταν 3ος και έκανε το τρία στα τρία στα βάθρα φέτος.

MAX VERSTAPPEN WINS IN AUSTRALIA!!! 🇦🇺🏆



The Dutchman reigns supreme to take a maiden win Down Under after a chaotic race!!!! 🤯#AusGP @Max33Verstappen @redbullracing pic.twitter.com/TWDBqanqQo — Formula 1 (@F1) April 2, 2023

Εκκίνηση

Οι οδηγοί πήραν τις θέσεις τους στην εκκίνηση στο Άλμπερτ Παρκ κάτω από διαφορετικές συνθήκες από αυτές που συνάντησαν τις προηγούμενες ημέρες, καθώς ο ήλιος έλαμπε πάνω από τη Μελβούρνη και η θερμοκρασία ήταν σαφώς ανεβασμένη. Οι 18 από τους 20 ξεκίνησαν από το grid αφού οι Σέρχιο Πέρεζ και Βάλτερι Μπότας έκαναν αλλαγές στα μονοθέσιά τους και ξεκίνησαν από το pit lane.

Όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα ο Τζορτζ Ράσελ έκανε πολύ καλή εκκίνηση και πέρασε τον Μαξ Φερστάπεν στην πρώτη στροφή. Ο Ολλανδός αμέσως μετά δέχτηκε την επίθεση του Λούις Χάμιλτον και έχασε άλλη μία θέση, με τις δύο Mercedes να βρίσκονται πλέον μπροστά του.

LAP 1/58



LECLERC IS OUT OF THE RACE!!!



The Ferrari driver spins off into the gravel and it's all over at Turn 3 😫#AusGP pic.twitter.com/iKwyshR5nR April 2, 2023

Πιο πίσω ο Κάρλος Σάινθ κατάφερε να περάσει τον Φερνάντο Αλόνσο και να πάρει την 4η θέση, αλλά αυτά ήταν α μοναδικά καλά νέα για τη Ferrari. Ο Σαρλ Λεκλέρ «στριμώχτηκε» στην εκκίνηση με τον Λανς Στρολ, δέχτηκε ένα χτύπημα από πίσω από τον Καναδό και το μονοθέσιό του βρέθηκε ακινητοποιημένο στην αμμοπαγίδα. Το συμβάν αυτό προκάλεσε την εμφάνιση του Αυτοκινήτου Ασφαλείας και όλα άρχισαν από το μηδέν.

Επανεκκίνηση και κόκκινη σημαία

Όταν ο αγώνας ξεκίνησε ξανά, οι τρεις πρώτοι διατήρησαν τις θέσεις τους και σχημάτισαν ένα «τρενάκι», με τον Ράσελ μπροστά και τους Χάμιλτον και Φερστάπεν να ακολουθούν από κοντά. Οι Mercedes προσπάθησαν να παίξουν ομαδικά, διατηρώντας μεταξύ τους απόσταση μικρότερη από 1 δευτερόλεπτο έτσι ώστε ο Χάμιλτον να εκμεταλλεύεται το DRS πίσω από τον Ράσελ και να μην κινδυνεύει από τον Φερστάπεν.

Η κατάσταση αυτή όμως δεν είχε χρόνο να εξελιχθεί γιατί πολύ λίγο αργότερα το Αυτοκίνητο Ασφαλείας ξαναβγήκε στην πίστα. Ο Άλεξ Άλμπον, που βρισκόταν στην 6η θέση πίσω από τον Αλόνσο, έχασε τον έλεγχο της Williams, χτύπησε στις μπαριέρες και το μονοθέσιό του έμεινε ακινητοποιημένο κατά το ήμισυ μέσα στην πίστα, ενώ ταυτόχρονα σκόρπισε πολλά χαλίκια στην επιφάνειά της.

LAP 7/58



ALEX ALBON IS OUT OF THE RACE! ❌



It's all over for the Williams Racing driver at Turn 7 #AusGP #F1 pic.twitter.com/3oGMyiovrX — Formula 1 (@F1) April 2, 2023

Το Αυτοκίνητο Ασφαλείας έκανε αμέσως της εμφάνισή του και οι Ράσελ και Σάινθ μπήκαν στα pit για να αλλάξουν ελαστικά. Η κίνηση αυτή είχε θεωρητικά πλεονέκτημα, γιατί δεν έχασαν πολύ χρόνο στα pit, αλλά λίγο αργότερα αποδείχτηκε καταστροφική αφού ο αγώνας διακόπηκε με κόκκινη σημαία. Αυτό σημαίνει ότι όλοι επέστρεψαν στα pit και είχαν δικαίωμα να αλλάξουν ελαστικά. Έτσι, ο Ράσελ ήταν ο μεγάλος χαμένος, αφού από την 1η είχε πέσει στην 7η θέση. Ακόμα χειρότερα ήταν τα πράγματα για τον Σάινθ, που βρισκόταν στην 11η θέση, πίσω από τις δύο McLaren.

Εκκίνηση Νο 2

Μετά τη διακοπή τα μονοθέσια πήραν τις θέσεις τους στο grid για κανονική εκκίνηση από στάση, με τον Χάμιλτον στην 1η θέση, τον Φερστάπεν δίπλα του στη 2η και τις δύο Aston Martin πίσω τους με τον Αλόνσο στην 3η θέση και τον Στρολ στην 4η.

Όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα οι τρεις πρώτοι διατήρησαν τις θέσεις τους παρά την επίθεση του Αλόνσο στον Φερστάπεν. Πιο πίσω ο Στρολ έχασε δύο θέσεις από τους Γκασλί και Ράσελ, ο οποίος ανέβηκε στην 5η θέση. Δύο θέσεις κέρδισε ο Σάινθ, που πέρασε και τις δύο McLaren. Ο Σέρχιο Πέρεζ δεν έκανε σημαντική πρόοδο και βρισκόταν ακόμα στη 16η θέση.

LAP 12/58



VERSTAPPEN TAKES THE RACE LEAD!!!



Hamilton moves down to P2, Alonso in P3 #AusGP #F1 pic.twitter.com/zaQ9PL4S4o — Formula 1 (@F1) April 2, 2023

Η ανώτερη ταχύτητα της Red Bull στις ευθείες αποδείχτηκε σημαντικό όπλο στα χέρια του Φερστάπεν, ο οποίος όταν ενεργοποιήθηκε το DRS πέρασε με χαρακτηριστική ευκολία τον Βρετανό για να βρεθεί στην πρώτη θέση και αμέσως να αρχίσει να απομακρύνεται στον ορίζοντα. Ο Χάμιλτον δεν μπορούσε να κάνει πολλά για να το αποτρέψει και πλέον έπρεπε να αρχίσει να κοιτάζει τους καθρέφτες του αφού οι Αλόνσο και Ράσελ είχαν πλέον φτάσει πίσω του.

Ο Πιέρ Γκασλί βρισκόταν στην 5η θέση αλλά πίσω του ερχόταν απειλητικά ο «αναγεννημένος» Κάρλος Σάινθ, ο οποίος πέρασε διαδοχικά τους Χούλκενμπεργκ και Στρολ για να ανέβει στην 6η θέση. Ο Τσουνόντα με την AplhaTauri πέρασε τον τοπικό ήρωα Όσκαρ Πιάστρι για να πάρει τη 10η θέση που δίνει τον τελευταίο βαθμό. Σε εκείνο το σημείο του αγώνα το περισσότερο θέαμα το πρόσφερε ο Σέρχιο Πέρεζ, ο οποίος προσπερνούσε όποιον έβρισκε μπροστά του.

Το δράμα του Ράσελ

Ένας αγώνας που ξεκίνησε με τις καλύτερες προοπτικές για τον Τζορτζ Ράσελ τελείωσε άδοξα, όταν ο νεαρός Βρετανός αναγκάστηκε να εγκαταλείψει με φλόγες να βγαίνουν από το πίσω μέρος του μονοθεσίου της Mercedes. Το Εικονικό Αυτοκίνητο Ασφαλείας έκανε την εμφάνισή του και αυτό έδωσε μια μικρή ανάσα στον Χάμιλτον, γιατί ο Αλόνσο είχε φτάσει πολύ κοντά του και τον απειλούσε σοβαρά.

LAP 18/58



It goes from bad to worse for George Russell...



He is forced to retire as fire and smoke emerges from his car #AusGP #F1 pic.twitter.com/umJP1NDrqY — Formula 1 (@F1) April 2, 2023

Όταν ο αγώνας επανήλθε στην κανονική του ταχύτητα, ο Χάμιλτον αντέδρασε άμεσα στην απειλή του Αλόνσο και ανέβασε το ρυθμό του, αυξάνοντας τη διαφορά στα 2 δευτερόλεπτα και ξεφεύγοντας προσωρινά από τον Ισπανό. Πιο πίσω ο Πέρεζ συνέχισε τις προσπεράσεις και περνώντας τους Οκόν, Πιάστρι και Τσουνόντα είχε πλέον μπει μέσα στη βαθμολογούμενη 10άδα, στην 9η θέση.

Όλα αυτά βέβαια ελάχιστα απασχολούσαν τον Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος απομακρυνόταν σταθερά στην κορυφή, ανεβάζοντας τη διαφορά από τον Χάμιλτον σε κάθε γύρο. Ήταν ένα σημείο του αγώνα που τα πράγματα είχαν σχετικά σταθεροποιηθεί, με τους οδηγούς να διαχειρίζονται τα ελαστικά τους, ελπίζοντας ότι θα αντέξουν μέχρι τον τερματισμό.

Η μάχη του βάθρου

Κι αφού ο Φερστάπεν ήταν πλέον εκτός ακτίνας δράσης των υπολοίπων, η προσοχή εστιάστηκε στη μάχη για τις άλλες δύο θέσεις του βάθρου, τις οποίες διεκδικούσαν με αξιώσεις πέντε οδηγοί. Οι Χάμιλτον, Αλόνσο, Σάινθ, Γκσλί και Στρολ, αν και ο τελευταίος σταδιακά έμενε λίγο πίσω, ακολουθούσαν από κοντά ο ένας τον άλλο και έκαναν αγώνα αναμονής, φυλώντας τα ελαστικά τους για μια κίνηση προς το τέλος τους αγώνα. Πιο κοντά από όλους ήταν ο Γκασλί πίσω από τον Σάινθ, που βρισκόταν διαρκώς μέσα στο DRS αλλά δεν μπορούσε να περάσει τον Ισπανό της Ferrari.

LAP 32/58



Could we have a spicy Hamilton vs. Alonso battle on our hands?! 👀



Only 1.2s separates the two....#AusGP #F1 pic.twitter.com/y1I7448YDR — Formula 1 (@F1) April 2, 2023

Ύστερα από αρκετή ώρα ο Σέρχιο Πέρεζ κατάφερε να κερδίσει ακόμα μία θέση, όταν πέρασε τον Λάντο Νόρις για να ανέβει 8ος και να βάλει στο στόχαστρο τον Νίκο Χούλκενμπεργκ. Η Haas δεν αποτέλεσε σημαντικό εμπόδιο για τον Μεξικανό και πλέον από την 7η θέση είχε μπροστά του, σε αρκετά μεγάλη απόσταση βέβαια, την Aston Martin του Λανς Στρολ.

Οι καρδιές στο γκαράζ της Red Bull σταμάτησαν για λίγα δευτερόλεπτα, όταν ο Μαξ Φερστάπεν έκανε ένα μικρό λάθος και βγήκε εκτός πίστας, στο γρασίδι που βρίσκεται στο εξωτερικό της στροφής. Ο Ολλανδός όμως κατάφερε να επιστρέψει στην πίστα χωρίς προβλήματα και απλώς να χάσει 2 δευτερόλεπτα από την πολύ μεγάλη διαφορά που είχε από τον Χάμιλτον.

Κόκκινη σημαία λίγο πριν το τέλος

Μόλις τέσσερις γύρους πριν από το τέλος του αγώνα το Αυτοκίνητο Ασφαλείας έκανε την εμφάνισή του, όταν ο Κέβιν Μάγκνουσεν άγγιξε τον τοίχο και διέλυσε το πίσω δεξιά ελαστικό του. Τα θραύσματα στην πίστα όμως ήταν τόσο πολλά που οι αγωνοδίκες έβγαλαν την κόκκινη σημαία. Ο αγώνας διακόπηκε και οι οδηγοί επέστρεψαν στο pit lane, περιμένοντας την επανεκκίνηση για ένα σπριντ δύο μόλις γύρων.

Οι οδηγοί πήραν τις θέσεις τους στην εκκίνηση για 3η φορά σήμερα, έχοντας φορέσει στα μονοθέσιά τους τη μαλακή γόμα των ελαστικών της Pirelli για να τα δώσουν όλα στους δύο γύρους που θα έκριναν τον αγώνα.

Όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα ο Φερστάπεν ξεκίνησε καλά και κράτησε την πρώτη θέση, όπως και ο Χάμιλτον, που έμεινε μπροστά από τον Αλόνσο. Ο Ισπανός της Aston Martin όμως δέχτηκε ένα χτύπημα από τον Σάινθ και βγήκε εκτός πίστας. Πιο πίσω όμως έγινε μακελειό. Οι δύο Alpine προσέκρουσαν σχεδόν ταυτόχρονα στον τοίχο και προκλήθηκε μια αλυσιδωτή αντίδραση, που ανάγκασε τους αγωνοδίκες να ξαναβγάλουν την κόκκινη σημαία, προτού καν ολοκληρωθεί ο γύρος.

Η απόφασή τους για την επανεκκίνηση ήταν να επαναφέρουν τη σειρά εκκίνησης όπως ήταν στην επανεκκίνηση αλλά αυτήν τη φορά δεν έγινε στατική αλλά πίσω από το Αυτοκίνητο Ασφαλείας. Και καθώς απέμενε μόλις ένας γύρος, τα μονοθέσια απλώς περάσαν τον τερματισμό σε παράταξη, με τον Μαξ Φερστάπεν να ανακηρύσσεται -δίκαια- νικητής και τους Λούις Χάμιλτον και Φερνάντο Αλόνσο να συμπληρώνουν το βάθρο στη 2η και 3η θέση αντίστοιχα. Ακολούθησαν οι Στρολ. Πέρεζ, Νόρις, Χούλκνμπεργκ, Πιάστρι, Ζου και Τσουνόντα. Ο Κάρλος Σάινθ πέρασε τη γραμμή του τερματισμού στην 4η θέση αλλά έλαβε ποινή 5 δευτερολέπτων για τη σύγκρουση με τον Αλόνσο και έπεσε εκτός βαθμών.

Επόμενος αγώνας είναι το GP Αζερμπαϊτζάν σε τέσσερις εβδομάδες, το 3ήμερο 28-30 Απριλίου.

Αποτελέσματα