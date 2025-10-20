Ο Μονεγάσκος έμεινε χαρούμενος με το αποτέλεσμα που πήρε στον αγώνα του Τέξας ενώ αναφέρθηκε και στη μάχη του με τον Λιούις Χάμιλτον.

Με μια ανανεωμένη Ferrari που ανέκτησε τη δυναμική της μετά τις δυσκολίες της Παρασκευής, ο Σαρλ Λεκλέρ κατάφερε να ανεβεί στο βάθρο του Grand Prix Ηνωμένων Πολιτειών, κλείνοντας με θετικό πρόσημο ένα δύσκολο διάστημα για την ομάδα. Ο Μονεγάσκος πάλεψε σκληρά με τον Λάντο Νόρις, κρατώντας τον πίσω του για μεγάλο μέρος του αγώνα, όμως τελικά είδε τον Βρετανό να τον περνά δύο φορές.

Η Ferrari θα μπορούσε να έχει δύο μονοθέσια στη μάχη του βάθρου αν ο Λιούις Χάμιλτον είχε κάνει καλύτερο γύρο το Σάββατο στις κατατακτήριες και η ιταλική ομάδα είχε καλύτερη στρατηγική για τον Βρετανό την Κυριακή.

Podium showers are back! 🍾 pic.twitter.com/h0SQse1tc7 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) October 19, 2025

Ένα ρίσκο που της βγήκε

Το τελευταίο χρονικό διάστημα η Ferrari δεν μας έχει συνηθίσει σε ρίσκα στη στρατηγική, κάτι το οποίο έκανε στο Τέξας. Μιλώντας για την επιλογή να ξεκινήσει με τη μαλακή γόμα ελαστικών, ο Λεκλέρ παραδέχθηκε πως δεν ήξερε αν θα του έβγαινε σε καλό.

«Λίγο ανησύχησα όταν είδα ότι ήμουν ο μόνος με μαλακή γόμα στην εκκίνηση. Ήξερα ότι ήταν ρίσκο, αλλά στόχος μου ήταν να εκμεταλλευτώ τον καθαρό αέρα. Ήμουν αισιόδοξος, γιατί είχαμε μόνο δύο μονοθέσια μπροστά μας. Κερδίσαμε μια θέση και αυτό μας βοήθησε πολύ για το υπόλοιπο του αγώνα, οπότε συνολικά είμαι χαρούμενος, ειδικά μετά από ένα δύσκολο δεύτερο μισό της χρονιάς», ανέφερε ο Μονεγάσκος.

Σκληρές μάχες για το βάθρο.

Ερωτώμενος σχετικά με τις μάχες που έδωσε με τους Λάντο Νόρις και Λιούις Χάμιλτον, ο Λεκλέρ ανέφερε: «Απόλαυσα τη μάχη με τον Νόρις αλλά δυστυχώς έχασα τη θέση στο τέλος, αλλά ήταν διασκεδαστικός αγώνας. Δεν ξέρω πόσο χάσαμε στη μάχη με τον Χάμιλτον, δεν ήξερα καν ότι θα μπούμε στα pits σε εκείνο τον γύρο. Έκανα τον αγώνα μου, προσπάθησα να υπερασπιστώ τη θέση μου και δεν μετανιώνω. Ο Λάντο είχε απλώς περισσότερα σήμερα. Δεν ήταν θέμα της μάχης, απλώς δεν μπορούσε να με περάσει για αρκετό καιρό. Απόλαυσα τον αγώνα, ήταν διασκεδαστικός».

Μετά τον αγώνα στο Τέξας ο Λεκλέρ τέθηκε μαθηματικά εκτός διεκδίκησης του πρωταθλήματος οδηγών.