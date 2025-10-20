Toyota Aygo X Hybrid: Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα το μίνι crossover των 116 ίππων
Τις εκδόσεις εξοπλισμού και τις τιμές του νέου Aygo X Hybrid ανακοίνωσε η Toyota Ελλάς. Το αστικό crossover της Toyota αποκτά έναν πιο ολοκληρωμένο χαρακτήρα, καθώς εφοδιάζεται με το υβριδικό σύστημα των 116 ίππων που γνωρίζουμε από το Yaris.
Το Aygo X είναι το μοναδικό αυτοκίνητο στη γκάμα της Toyota που σχεδιάζεται, παράγεται και πωλείται αποκλειστικά στην Ευρώπη. H υβριδική τεχνολογία περιλαμβάνει τον 1.5 βενζίνης που αποδίδει 91 ίππους και ηλεκτροκινητήρα 80 ίππων, που αποδίδουν συνδυαστικά 116 ίππους. Η μέση κατανάλωση είναι 3,7 λίτρα ανά 100 χλμ. και οι εκπομπές CO2 στα 85 γρ/χλμ.
Εκδόσεις - τιμές του Aygo X Hybrid
Ο τιμοκατάλογος του υβριδικού Aygo X αρχίζει κάτω από τις 20.000 ευρώ. Συγκεκριμένα η έκδοση X-Play διατίθεται προς 19.670 ευρώ. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει:
- Ατσάλινες ζάντες 17"
- Εμπρός φώτα αλογόνου
- Αυτόματη ρύθμιση φώτων μεγάλης σκάλας
- Φώτα ημέρας LED
- Αυτόματο κιβώτιο
- Τιμόνι από οικολογικό δέρμα
- Καθρέπτης στο σκιάδιο του οδηγού
- Υφασμάτινα καθίσματα
- Ηλεκτρικό χειρόφρενο
- Digital cockpit 7''
- Οθόνη πολυμέσων 9"
- 4 ηχεία
- Κάμερα οπισθοπορίας
- Αυτόματος κλιματισμός
- Toyota T-Mate
- MyToyota συνδεδεμένες υπηρεσίες
To Aygo X Hybrid X-Style πωλείται προς 19.990 ευρώ και προσφέρει επιπλέον:
- Ζάντες αλουμινίου 17’’macined faced γκρι-ασημί
- Καθρέπτη στο σκιάδιο του συνοδηγού
To Aygo X Hybrid X-Pulse πωλείται προς 22.060 ευρώ και προσφέρει επιπλέον:
- Προβολείς ομίχλης LED
- Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες
- Σύστημα εκκίνησης με κουμπί
- Ασύρματη φόρτιση smartphone
- Εσωτερικός ατμοσφαιρικός φωτισμός
- Ζάντες αλουμινίου 17’’ macined faced μαύρο-ασημί
- Φιμέ τζάμια
- Εμπρός φώτα LED
- Φώτα ημέρας με οδηγούς LED
- Αισθητήρες βροχής
To Aygo X Hybrid X-Envy πωλείται προς 24.940 ευρώ και προσφέρει επιπλέον:
- Σύστημα έξυπνης εισόδου
- Εμπρός θερμαινόμενα καθίσματα
- Σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης 8 αισθητήρων
- Ζάντες αλουμινίου 18’’ macined faced μαύρο-ασημί
- Επιλογέας ταχυτήτων από οικολογικό δέρμα
- Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός
- Σύστημα ιονισμού Nanoe-x
- Toyota Smart Connect με οθόνη 10.5’’
- Σύστημα πλοήγησης Cloud