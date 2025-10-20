Με το υβριδικό σύστημα του Yaris το Aygo X αποκτά επιτέλους έναν ολοκληρωμένο χαρακτήρα, που του επιτρέπει να κινηθεί και εκτός πόλης.

Τις εκδόσεις εξοπλισμού και τις τιμές του νέου Aygo X Hybrid ανακοίνωσε η Toyota Ελλάς. Το αστικό crossover της Toyota αποκτά έναν πιο ολοκληρωμένο χαρακτήρα, καθώς εφοδιάζεται με το υβριδικό σύστημα των 116 ίππων που γνωρίζουμε από το Yaris.

Το Aygo X είναι το μοναδικό αυτοκίνητο στη γκάμα της Toyota που σχεδιάζεται, παράγεται και πωλείται αποκλειστικά στην Ευρώπη. H υβριδική τεχνολογία περιλαμβάνει τον 1.5 βενζίνης που αποδίδει 91 ίππους και ηλεκτροκινητήρα 80 ίππων, που αποδίδουν συνδυαστικά 116 ίππους. Η μέση κατανάλωση είναι 3,7 λίτρα ανά 100 χλμ. και οι εκπομπές CO2 στα 85 γρ/χλμ.

Εκδόσεις - τιμές του Aygo X Hybrid

Ο τιμοκατάλογος του υβριδικού Aygo X αρχίζει κάτω από τις 20.000 ευρώ. Συγκεκριμένα η έκδοση X-Play διατίθεται προς 19.670 ευρώ. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει:

Ατσάλινες ζάντες 17"

Εμπρός φώτα αλογόνου

Αυτόματη ρύθμιση φώτων μεγάλης σκάλας

Φώτα ημέρας LED

Αυτόματο κιβώτιο

Τιμόνι από οικολογικό δέρμα

Καθρέπτης στο σκιάδιο του οδηγού

Υφασμάτινα καθίσματα

Ηλεκτρικό χειρόφρενο

Digital cockpit 7''

Οθόνη πολυμέσων 9"

4 ηχεία

Κάμερα οπισθοπορίας

Αυτόματος κλιματισμός

Toyota T-Mate

MyToyota συνδεδεμένες υπηρεσίες

To Aygo X Hybrid X-Style πωλείται προς 19.990 ευρώ και προσφέρει επιπλέον:

Ζάντες αλουμινίου 17’’macined faced γκρι-ασημί

Καθρέπτη στο σκιάδιο του συνοδηγού

To Aygo X Hybrid X-Pulse πωλείται προς 22.060 ευρώ και προσφέρει επιπλέον:

Προβολείς ομίχλης LED

Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες

Σύστημα εκκίνησης με κουμπί

Ασύρματη φόρτιση smartphone

Εσωτερικός ατμοσφαιρικός φωτισμός

Ζάντες αλουμινίου 17’’ macined faced μαύρο-ασημί

Φιμέ τζάμια

Εμπρός φώτα LED

Φώτα ημέρας με οδηγούς LED

Αισθητήρες βροχής

To Aygo X Hybrid X-Envy πωλείται προς 24.940 ευρώ και προσφέρει επιπλέον: