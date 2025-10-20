Toyota Aygo X Hybrid: Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα το μίνι crossover των 116 ίππων

Κώστας Μπιτσικώκος
Με το υβριδικό σύστημα του Yaris το Aygo X αποκτά επιτέλους έναν ολοκληρωμένο χαρακτήρα, που του επιτρέπει να κινηθεί και εκτός πόλης.

Τις εκδόσεις εξοπλισμού και τις τιμές του νέου Aygo X Hybrid ανακοίνωσε η Toyota Ελλάς. Το αστικό crossover της Toyota αποκτά έναν πιο ολοκληρωμένο χαρακτήρα, καθώς εφοδιάζεται με το υβριδικό σύστημα των 116 ίππων που γνωρίζουμε από το Yaris.

Το Aygo X είναι το μοναδικό αυτοκίνητο στη γκάμα της Toyota που σχεδιάζεται, παράγεται και πωλείται αποκλειστικά στην Ευρώπη. H υβριδική τεχνολογία περιλαμβάνει τον 1.5 βενζίνης που αποδίδει 91 ίππους και ηλεκτροκινητήρα 80 ίππων, που αποδίδουν συνδυαστικά 116 ίππους. Η μέση κατανάλωση είναι 3,7 λίτρα ανά 100 χλμ. και οι εκπομπές CO2 στα 85 γρ/χλμ.

Εκδόσεις - τιμές του Aygo X Hybrid

Ο τιμοκατάλογος του υβριδικού Aygo X αρχίζει κάτω από τις 20.000 ευρώ. Συγκεκριμένα η έκδοση X-Play διατίθεται προς 19.670 ευρώ. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει:

  • Ατσάλινες ζάντες 17"
  • Εμπρός φώτα αλογόνου
  • Αυτόματη ρύθμιση φώτων μεγάλης σκάλας
  • Φώτα ημέρας LED
  • Αυτόματο κιβώτιο
  • Τιμόνι από οικολογικό δέρμα
  • Καθρέπτης στο σκιάδιο του οδηγού
  • Υφασμάτινα καθίσματα
  • Ηλεκτρικό χειρόφρενο
  • Digital cockpit 7''
  • Οθόνη πολυμέσων 9"
  • 4 ηχεία
  • Κάμερα οπισθοπορίας
  • Αυτόματος κλιματισμός
  • Toyota T-Mate
  • MyToyota συνδεδεμένες υπηρεσίες

To Aygo X Hybrid X-Style πωλείται προς 19.990 ευρώ και προσφέρει επιπλέον:

 
  • Ζάντες αλουμινίου 17’’macined faced γκρι-ασημί
  • Καθρέπτη στο σκιάδιο του συνοδηγού

To Aygo X Hybrid X-Pulse πωλείται προς 22.060 ευρώ και προσφέρει επιπλέον:

  • Προβολείς ομίχλης LED
  • Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες
  • Σύστημα εκκίνησης με κουμπί
  • Ασύρματη φόρτιση smartphone
  • Εσωτερικός ατμοσφαιρικός φωτισμός
  • Ζάντες αλουμινίου 17’’ macined faced μαύρο-ασημί
  • Φιμέ τζάμια
  • Εμπρός φώτα LED
  • Φώτα ημέρας με οδηγούς LED
  • Αισθητήρες βροχής

To Aygo X Hybrid X-Envy πωλείται προς 24.940 ευρώ και προσφέρει επιπλέον:

  • Σύστημα έξυπνης εισόδου
  • Εμπρός θερμαινόμενα καθίσματα
  • Σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης 8 αισθητήρων
  • Ζάντες αλουμινίου 18’’ macined faced μαύρο-ασημί
  • Επιλογέας ταχυτήτων από οικολογικό δέρμα
  • Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός
  • Σύστημα ιονισμού Nanoe-x
  • Toyota Smart Connect με οθόνη 10.5’’
  • Σύστημα πλοήγησης Cloud

Toyota Aygo X

@Photo credits: Toyota Europe

