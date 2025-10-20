Ένα κομμάτι ταινίας της McLaren και ένα πρόστιμο 50.000 δολαρίων στη Red Bull Racing συνθέτουν το πιο απρόσμενο επεισόδιο του Grand Prix στο Όστιν.

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε πριν από την εκκίνηση του Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών, όταν μέλος της Red Bull Racing παραβίασε τη διαδικασία ασφαλείας του grid, προκαλώντας την επιβολή προστίμου 50.000 δολαρίων στην ομάδα.

Όπως αποκάλυψε το The Race, το συμβάν αφορούσε ένα κομμάτι κολλητικής ταινίας που η McLaren είχε τοποθετήσει στον τοίχο των pit, δίπλα στη θέση εκκίνησης του Λάντο Νόρις, για να λειτουργεί ως οπτικό σημείο αναφοράς κατά τη διαδικασία τοποθέτησης του μονοθεσίου. Το συγκεκριμένο «τρικ» δεν απαγορεύεται από τους κανονισμούς και χρησιμοποιείται ευρέως από τις ομάδες.

Red Bull were fined €50,000 in Austin because one of their mechanics re-entered the track during the formation lap to try and remove Lando Norris' reference tape for his grid spot 👀 pic.twitter.com/yAfATjOUzD — Autosport (@autosport) October 20, 2025

Ωστόσο, λίγο μετά την εκκίνηση του γύρου σχηματισμού, ένας μηχανικός της Red Bull επέστρεψε στο χώρο του pitwall και φέρεται να άπλωσε το χέρι του προς το σημείο που βρισκόταν η ταινία, τη στιγμή που οι αγωνοδίκες είχαν ήδη διατάξει την εκκένωση της πίστας. Αν και τα βίντεο δεν δείχνουν ξεκάθαρα τι ακριβώς έκανε, οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι στόχος ήταν το σημείο αναφοράς της McLaren.

Γιατί «έπεσε» το πρόστιμο

Η FIA θεώρησε ότι η πράξη αυτή παραβίασε τις διαδικασίες ασφαλείας του grid, καθώς οι ομάδες δεν επιτρέπεται να έχουν μέλη τους εκτός pit μετά το σχετικό σήμα. Δεν υπήρξε ένδειξη για δόλο ή προσπάθεια αλλοίωσης των συνθηκών εκκίνησης, αλλά το περιστατικό κρίθηκε επαρκές για την επιβολή του προστίμου.

Ο επικεφαλής της Red Bull, Λοράν Μεκίς, επιχείρησε να υποβαθμίσει το θέμα: «Ίσως υπήρξε παρεξήγηση με τους υπεύθυνους της πίστας. Δεν πιστεύουμε ότι αγνοήσαμε κάποια οδηγία, αλλά προφανώς είναι κάτι που θα διαχειριστούμε καλύτερα στο μέλλον».

Αν και η McLaren δεν υπέβαλε επίσημη διαμαρτυρία, φαίνεται πως το περιστατικό δεν ήταν μεμονωμένο, αφού παρόμοια συμβάντα είχαν σημειωθεί και σε προηγούμενους αγώνες. Για τον Νόρις και την ομάδα του το θέμα θεωρείται λήξαν, αλλά αποτελεί ακόμη ένα μικρό επεισόδιο στη σιωπηλή -και ενίοτε πονηρή- μάχη τακτικών μεταξύ των ομάδων της F1.