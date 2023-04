Η βροχή στην Αργεντινή μετέτρεψε σε χάος τις κατατακτήριες, με τον Ισπανό της Gresini Ducati να δικαιώνεται για το ρίσκο που πήρε στο τέλος.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Αργεντινής χαρακτηρίστηκαν από την πρόκληση που έφερε σε ομάδες και αναβάτες ο καιρός, καθώς ξεκίνησε να βρέχει λίγο πριν από την έναρξη της περιόδου. Προς το τέλος όμως όσοι ρίσκαραν με σλικ ελαστικά αποδείχτηκε ότι πήραν τη σωστή απόφαση και ταχύτερος από αυτούς ήταν ο Άλεξ Μάρκεθ με την Ducati της Gresini, ο οποίος έπρεπε να περάσει από το Q1 για να φτάσει μέχρι την pole position. Ο Μάρκο Μπετζέκι, επίσης με Ducati, αυτήν της VR46, ήταν δεύτερος και ο Πέκο Μπανάια της εργοστασιακής ομάδας ήταν 3ος και συμπλήρωσε την πρώτη σειρά της εκκίνησης.

Το πρώτο σκέλος των κατατακτήριων ξεκίνησε κάτω από βροχή και έτσι οι αναβάτες βγήκαν στην πίστα με τα βρόχινα ελαστικά της Michelin. Για άλλη μία φορά το Q1 περιλάμβανε μερικά «ηχηρά» ονόματα, με πρώτο φυσικά τον Φάμπιο Κουαρταραρό με τη Yamaha, ο οποίος δεν κατάφερε την Παρασκευή να κάνει χρόνο μέσα στην πρώτη 10άδα. Στο Q1 βρισκόταν επίσης ο Τζοάν Μιρ της Repsol Honda και οι δύο αναβάτες της ΚΤΜ, Τζακ Μίλερ και Μπραντ Μπίντερ.

Οι συνθήκες ήταν πολύ δύσκολες και οι αναβάτες έκαναν υπερπροσπάθεια μόνο κα μόνο για να παραμείνουν πάνω στις μοτοσικλέτες τους ενώ ταυτόχρονα προσπαθούσαν να σημειώσουν ένα χρόνο που θα τους έφερνε στις δύο πρώτες θέσεις, που δίνουν την πρόκριση στο Q2.

A dramatic end to the session for @alexmarquez73! 😮



His bike burst into flames after a last lap crash! 💥#ArgentinaGP 🇦🇷 pic.twitter.com/ZGL6DNeX5D