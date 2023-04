Η ιταλική ομάδα δεν κατάφερε να πάρει το αποτέλεσμα που ήθελε στις κατατακτήριες δοκιμές του Άλμπερτ Παρκ και αύριο θα έχει δύσκολο έργο στον αγώνα.

Οι φόβοι της Scuderia Ferrari για την ταχύτητα της SF-23 στο Grand Prix Αυστραλίας επιβεβαιώθηκαν στις κατατακτήριες δοκιμές. Οι Κάρλος Σάινθ και Σαρλ Λεκλέρ δεν κατάφεραν να αντλήσουν το μέγιστο των δυνατοτήτων του μονοθεσίου τους. Ως αποτέλεσμα, περιορίστηκαν στις θέσεις 5 και 7, με τη διαφορά από τον poleman, Μαξ Φερστάπεν, να είναι στο μισό δευτερόλεπτο.

Η επίδοση της Scuderia δεν ικανοποίησε ούτε την ομάδα, ούτε τους οδηγούς. Μετά το τέλος του Q3, o επικεφαλής των «κόκκινων», Φρεντ Βασέρ, ήταν απογοητευμένος με το αποτέλεσμα.

#Quali ✅@Carlossainz55 P5 @Charles_Leclerc P7



Tomorrow we'll give our best#AusGP pic.twitter.com/54fdIw0lXP