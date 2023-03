Ο οδηγός της Scuderia Ferrari, Κάρλος Σάινθ, μίλησε για το κακό ξεκίνημα της ιταλικής ομάδας στο φετινό παγκόσμιο πρωτάθλημα της F1 και τα επόμενά της βήματα.

Παρά την αισιοδοξία που επικρατούσε στις τάξεις της Scuderia Ferrari κατά τη διάρκεια του χειμώνα ενόψει της σεζόν του 2023, η πραγματικότητα αποδείχθηκε διαφορετική. Η SF-23 δεν αποδίδει τα αναμενόμενα και αυτό έχει αφήσει τους Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ ιδιαίτερα απογοητευμένους.

Έπειτα από δύο αγώνες, η ομάδα του Μαρανέλο, έχει περιοριστεί στην τέταρτη θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών της Formula 1. Αυτό δεν είναι καθόλου ικανοποιητικό για το ιταλικό εργοστάσιο, με τον Κάρλος Σάινθ να αναλύει το πώς είναι να οδηγεί την SF-23.

