O Μαξ Φερστάπεν επιβεβαίωσε την κυριαρχία της Red Bull Racing και στη Μελβούρνη, τελευταίος ο Σέρχιο Πέρεζ.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Αυστραλίας είχαν ένα γνώριμο πρωταγωνιστή, με τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing να εξασφαλίζει την pole position στον τρίτο αγώνα της χρονιάς, Δίπλα του στην πρώτη σειρά θα έχει τον Τζορτζ Ράσελ, με τη Mercedes-AMG να εμφανίζεται πολύ δυνατή στη Μελβούρνη, καθώς ο Λούις Χάμιλτον ήταν 3ος και άφησε στην 4η θέση τον Φερνάντο Αλόνσο με την Aston Martin. Οι Ferrarri έμειναν στις θέσεις 5 και 7, με τον Κάρλος Σάινθ μπροστά από τον Σαρλ Λεκλέρ. Ο Σέρχιο Πέρεζ είχε έξοδο στο Q1 και θα εκκινήσει από την τελευταία θέση.

MAX VERSTAPPEN TAKES POLE IN MELBOURNE!!! 🤩 #AusGP #F1 pic.twitter.com/Y4QzZbTe3Z

Οι κατατακτήριες στο Αλμπερτ Παρκ ξεκίνησαν κάτω από τα βαριά γκρίζα σύννεφα του αυστραλιανού ουρανού και με την πιθανότητα βροχής να βρίσκεται στο 90%. Ωστόσο, στο ξεκίνημα του πρώτου σκέλους η πίστα ήταν στεγνή και έτσι οι οδηγοί βγήκαν από τα γκαράζ με σλικ ελαστικά στα μονοθέσιά τους.

Περιέργως, δεν υπήρχε μεγάλη βιασύνη από όλους τους οδηγούς και στα πρώτα λεπτά δεν ήταν πολλά τα μονοθέσια στην πίστα. Όταν μάλιστα βγήκε η κόκκινη σημαία και η διαδικασία διακόπηκε, λόγω της εξόδου του Σέρχιο Πέρεζ στην αμμοπαγίδα, είχαν περάσει λίγο πάνω από 6 λεπτά και είχαν πάρει χρόνο μόνο 9 οδηγοί. Για τον Πέρεζ πάντως, που φαίνεται ότι είχε πρόβλημα με τα φρένα, όλα τελείωσαν εκεί και ο οδηγός της Red Bull θα εκκινήσει τον αγώνα της Κυριακής από την τελευταία θέση.

🚩 RED FLAG 🚩 Perez slides into the barriers #AusGP #F1 pic.twitter.com/RvTsXN6fJr

Μετά την ολιγόλεπτη διακοπή, για να απομακρυνθεί το ακινητοποιημένο μονοθέσιο, η περίοδος συνεχίστηκε κανονικά. Η κατάσταση της πίστας βελτιωνόταν σε κάθε πέραμα και οι χρόνοι έπεφταν γύρο με το γύρο. Δεν ήταν έκπληξη φυσικά ότι ο Μαξ Φερστάπεν ήταν ταχύτερος και ανέβηκε στην κορυφή της κατάταξης. Ο Λούις Χάμιλτον βρήκε έναν καλό χρόνο στα τελευταία δευτερόλεπτα και ανέβηκε 2ος, μπροστά από τον Φερνάντο Αλόνσο.

Η απογοήτευση για τους χιλιάδες Αυστραλούς στις εξέδρες ήταν ότι ο Όσκαρ Πιάστρι δεν κατάφερε κάτι καλύτερο από τη 16η θέση και αποκλείστηκε από τη συνέχεια. Μαζί του, εκτός Q2 έμειναν οι Γκουάνγιου Ζου, Λόγκαν Σάρτζεντ, Βάλτερι Μπότας και φυσικά ο Σέρχιο Πέρεζ.

Η βροχή δεν ήρθε ούτε στο δεύτερο σκέλος των κατατακτήριων και η πίστα παρέμεινε στεγνή, επομένως οι οδηγοί συνέχισαν τις προσπάθειές τους με τα σλικ ελαστικά. Όπως και στο Q1, ο Μαξ Φερστάπεν ήταν εκείνος που σημείωσε τον καλύτερο χρόνο, με τον Αλόνσο όμως αυτήν τη φορά να βρίσκεται πολύ κοντά του, καθώς η διαφορά τους να είναι μικρότερη από 1 δέκατο του δευτερολέπτου. Ο Φερστάπεν αργότερα βελτίωσε το χρόνο του και ανέβασε αυτήν τη διαφορά σε λίγο πάνω από 2 δέκατα του δευτερολέπτου.

Ταχύτητα έδειξε και η Ferrari, με τον Σαρλ Λεκλέρ να γράφει τον 3ο χρόνο και τον Κάρλος Σάινθ να είναι 4ος, ενώ εντυπωσίασε για μία ακόμα φορά σε κατατακτήριες ο Νίκο Χούλκενμπεργκ με τη Haas, που είδε το όνομά του στην 5η θέση, μπροστά από τον Ράσελ.

Leclerc is setting the early pace in Q2 #AusGP #F1 pic.twitter.com/fRbNjwkaKC