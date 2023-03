Οι δύο αναβάτες συγκρούστηκαν στη στροφή 3 της πίστας του Πορτιμάο, ευτυχώς χωρίς να τραυματιστούν σοβαρά.

Από την τρομακτική σύγκρουση των Μαρκ Μάρκεθ - Μιγκέλ Ολιβέιρα σημαδεύτηκε ο εναρκτήριος αγώνας του MotoGP, στο Πορτιμάιο της Πορτογαλίας.

Ο Ισπανός είχε επαφή με τον Χόρχε Μάρτιν με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο της Honda και να πέσει πάνω στην Aprilia του Πορτογάλου. Ως αποτέλεσμα και οι δύο αναβάτες είχαν άσχημη πτώση.

Ευτυχώς δεν τραυματίστηκαν σοβαρά, όμως θα υποβληθούν σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις.

Really good to see @_moliveira88 sitting up and looking relatively OK #PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/PS9l4Pz3qQ