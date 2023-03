Ο Ισπανός της Repsol Honda είναι εδώ δυνατότερος από ποτέ και το απέδειξε με μια εκπληκτική εμφάνιση στο Πορτιμάο.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του πρώτου αγώνα της χρονιάς για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP, του GP Πορτογαλίας, είχαν για μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μαρκ Μαρκέθ της Repsol Honda, o οποίος με έναν τρομερό γύρο στα τελευταία δευτερόλεπτα της περιόδου πήρε την pole position με μάλιστα με ένα πολύ εντυπωσιακό ρεκόρ πίστας. Την πρώτη σειρά της εκκίνησης συμπληρώνουν ο Πέκο Μπανάια της εργοστασιακής Ducati στη 2η θέση και ο Χόρχε Μαρτίν της Pramac Ducati στην 3η. Από την 11η θέση θα εκκινήσει ο Φάμπιο Κουαρταραρό με τη Yamaha.

Ladies and gentlemen... #MotoGP IS BACK! ✅ What a qualifying session! 🙌 #PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/2eEgGxhr8t

Όπως έχει διαμορφωθεί το φορμάτ του αγωνιστικού 3ημέρου των αγώνων του MotoGP με την εισαγωγή των Αγώνων Σπριντ, οι κατατακτήριες δοκιμές αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Η περίοδος διεξάγεται νωρίτερα το πρωί του Σαββάτου και καθορίζει τη σειρά εκκίνησης τόσο για τον Αγώνα Σπριντ, που θα γίνει αργότερα την ίδια ημέρα, όσο και για τον «κανονικό» αγώνα της Κυριακής.

Το πρώτο σκέλος των κατατακτήριων δοκιμών στο Πορτιμάο ξεκίνησε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αφού σε αυτό έπαιρναν μέρος αρκετά «ηχηρά» ονόματα αλλά και με τη μεγάλη απουσία του Πολ Εσπαργκαρό, που παρέμενε στο νοσοκομείο του Φάρο μετά το τρομακτικό ατύχημα που είχε την Παρασκευή.

Από την αρχή της περιόδου τα βλέμματα επικεντρώθηκαν στις προσπάθειες των δύο αναβατών της Repsol Honda, με τους Μαρκ Μαρκέθ και Τζοάν Μιρ στις σέλες των RC213V, και του Άλεξ Μαρκέθ με την Ducati, που έδειξε πολύ γρήγορος την Παρασκευή αλλά δεν κατάφερε να περάσει στο Q2. Υπήρχε φυσικά και το τοπικός ήρωας Μιγκέλ Ολιβέιρα με την RNF Aprilia.

The home hero does it! 🤯@_moliveira88 MAKES IT THROUGH! 🔥



The home fans love it! 🙌#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/ScNxonwe4F