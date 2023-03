Σαν Σήμερα: Όταν ο Σένα έχασε από τον Σουμάχερ

Οι κόσμοι της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού, έχουν τη δική τους αξιοθαύμαστη ιστορία που περιλαμβάνει αξιομνημόνευτα γεγονότα. Ας δούμε τα πιο σημαντικά που έγιναν Σαν Σήμερα.

Ήρθε η ώρα να γυρίσουμε το χρόνο πίσω και να θυμηθούμε τι έγινε στον τελευταίο αγώνα της Formula 1 στο εντυπωσιακό Λονγκ Μπιτς, καθώς και την αποτυχημένη προσπάθεια του Άιρτον Σένα να κερδίσει για δεύτερη φορά στην πατρίδα του. Επίσης, θα θυμηθούμε την πρεμιέρα του 2011. Διαβάστε τι έγινε Σαν Σήμερα, 27/3, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1983, έλαβε χώρα το όγδοο και τελευταίο Grand Prix της Formula 1 στο σιρκουί πόλης του Λονγκ Μπιτς. Η πρώτη σειρά εκκίνησης ήταν κατακόκκινη χάρη στις δύο Ferrari 126C2B των Πατρίκ Ταμπέ και Ρενέ Αρνού. Όμως, αυτό που έγινε στον αγώνα ήταν πέρα από κάθε φαντασία. Οι οδηγοί της McLaren, Τζον Ουάτσον και Νίκι Λάουντα, κατάφεραν να κάνουν ένα απίστευτο 1-2, έχοντας εκκινήσει από τις θέσεις 22 και 23. Μέχρι σήμερα είναι χαμηλότερη θέση εκκίνησης από την οποία προήλθε νίκη σε Grand Prix.

A very happy birthday to ex-racer and commentator, John Watson! 🎂



Nobody has ever won a Grand Prix from as far back as he did



His Long Beach victory for @McLarenF1 in 1983 came from P22 on the grid! 👀#F1FastFact pic.twitter.com/7c26q8PzGV