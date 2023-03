Το κορυφαίο πρωτάθλημα σε δύο τροχούς ξεκινά τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις για το 2023 με την πρεμιέρα στην Πορτογαλία.

Η νέα εποχή του MotoGP ξεκινά το ερχόμενο τριήμερο 24-26 Μαρτίου, με το Grand Prix Πορτογαλίας στην πίστα του Πορτιμάο. Λίγες ημέρες μετά το τελευταίο τεστ ενόψει της πρεμιέρας, ομάδες και αναβάτες ετοιμάζονται για το καινούργιο πρωτάθλημα.

Η πίστα του Πορτιμάο φιλοξενεί τη φετινή πρεμιέρα της σεζόν. Εγκαινιάστηκε το 2008 και φιλοξενεί αγώνες του MotoGP από το 2020. Έχει μήκος 4,6 χιλιόμετρα και αποτελείται από 15 στροφές, έξι αριστερές και 9 δεξιές. Νικητής στον αγώνα του 2022 ήταν ο Φάμπιο Κουαρταραρό της Yamaha, o οποίος είναι και ο πολυνίκης στην Πορτογαλία με δύο νίκες.

Ladies and gentlemen, the 2023 #MotoGP opening titles! 📽️ We are ready, let's go racing! 🚦 pic.twitter.com/DGHzAfG9OP

Το 2023 το MotoGP υιοθετεί τους Αγώνες Σπριντ, οι οποίοι διεξάγονται το Σάββατο. Η διάρκειά της μίνι μάχης του Σαββάτου θα είναι 12 γύροι, ενώ την Κυριακή στο Grand Prix, οι αναβάτες θα διανύσουν 25 γύρους. Οι κατατακτήριες δοκιμές, θα διεξάγονται το πρωί του Σαββάτου και θα ορίζουν το grid και για τους δύο αγώνες.

Ενόψει της πρεμιέρας, φαβορί θεωρείται η Ducati, με την εργοστασιακή της ομάδα να έχει το πάνω χέρι. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Πέκο Μπανάια, οδεύει στη νέα αγωνιστική χρονιά με ανεβασμένη ψυχολογία και τον αριθμό ένα στην GP23 του για να θυμίζει σε όλους ποιον έχουν να κυνηγούν. Ενδιαφέρον θα έχει να δούμε την πρόοδο που έκανε η Yamaha κατά τη διάρκεια του χειμώνα και τι ρόλο μπορούν να παίξουν οι Aprilia και KTM. Μεγαλύτερο ερωτηματικό δεν είναι άλλο από τη Honda, με το ιαπωνικό εργοστάσιο να φαίνεται πως έχει χάσει το δρόμο του και ο Μαρκ Μάρκεθ είναι πολύ πιθανό να αναζητήσει σύντομα τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Things can get a little hectic in the early laps! 💨



Now teammates, @marcmarquez93 and @JoanMirOfficial had a close scare in Portimao 👀#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/fMZFjUN5iX