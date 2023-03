MotoGP Δοκιμές Πορτιμάο: Η Ducati και όλοι οι άλλοι

Οι τελευταίες δοκιμές προετοιμασίας του MotoGP ολοκληρώθηκαν με την εικόνα να είναι βαμμένη κόκκινη.

Το διήμερο 11-12 Μαρτίου πραγματοποιήθηκαν οι τελευταίες χειμερινές δοκιμές για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP και οι ομάδες είχαν την ύστατη ευκαιρία να τελειοποιήσουν τις μοτοσικλέτες τους πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος σε περίπου δύο εβδομάδες (24-26 Μαρτίου).

Το συμπέρασμα είναι ένα και είναι πολύ απλό: Η Ducati είναι έτοιμη να κερδίσει με το καλημέρα και μάλιστα όχι μόνο με έναν αναβάτη, αλλά με πολλαπλούς. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι στο τέλος του διημέρου επτά από τις οκτώ Ducati που βρίσκονται στο grid ήταν στην πρώτη 8άδα και αν ο Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο δεν τραυματιζόταν και έχανε τη δεύτερη ημέρα δοκιμών θα είχαμε πιθανώς όλες τις Ducati στην πρώτη δεκάδα.

Το πρωτάθλημα ξεκινάει σε περίπου δύο εβδομάδες και η Ducati - και η Aprilia - έχουν ένα σοβαρό προβάδισμα σε σχέση με τους υπόλοιπους. Οι Ιταλοί σωστά επέλεξαν να μην προχωρήσουν σε μεγάλες αλλαγές στη μοτοσικλέτα διατηρώντας την ίδια βάση με το 2022 και λείαναν τις γωνίες ώστε η GP23 να είναι ακόμα πιο ανταγωνιστική και πιο «κομμένη και ραμμένη» στα μέτρα του πρωταθλητή Φρανσέσκο Μπανάια.

Ο Ιταλός πρωταθλητής κυριάρχησε στην Πορτογαλία σημειώνοντας τον καλύτερο χρόνο και μάλιστα σπάζοντας το ρεκόρ πίστας για περισσότερο από μισό δευτερόλεπτο. Μαζί του σε ανταγωνιστικό ρυθμό ήταν οι αναβάτες της Mooney VR46, Μάρκο Μπεζέκι και Λούκα Μαρίνι, ενώ βελτιωμένος εμφανίστηκε ο ομόσταβλός του Ένεα Μπαστιανίνι.

