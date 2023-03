Λίγο πριν την πρεμιέρα του, το νέο ηλεκτρικό SUV της Ford για την Ευρώπη αποκαλύφθηκε σε εργαζομένους της εταιρείας.

Την Τρίτη 21 Μαρτίου θα αποκαλύψει η Ford Ευρώπης το νέο της ηλεκτρικό SUV, το οποίο θα τοποθετηθεί στη γκάμα κάτω από την Mustang Mach-E. Το αυτοκίνητο θα κατασκευάζεται στην Κολωνία και είναι το πρώτο μοντέλο της μάρκας πάνω στην πλατφόρμα ΜΕΒ του Volkswagen Group. Το ηλεκτρικό Ford είναι ένα μεσαίο SUV, αντίστοιχο του Volkswagen ID.4, με αυτονομία που ενδέχεται να ξεπερνά τα 500 χιλιόμετρα με μία φόρτιση.

Λίγο πριν την πρεμιέρα, μία ομάδα εργαζομένων της Ford Ευρώπης είχε το προνόμιο να δει το νέο αυτοκίνητο. Σε ανάρτησή του στο twitter, ο Μάρτιν Σάντερ, Γενικός Διευθυντής του τμήματος ηλεκτρικών οχημάτων Ford Model e στην Ευρώπη, δημοσίευσε το βίντεο που καταγράφει τις αντιδράσεις τους.

While the rest of the world will need to wait until tomorrow, a few of our employees already got to see our first #ElectricVehicle made in #Cologne!



Love their reaction⚡!



Don't miss tomorrow! #ExploringReinvented #EVs

21.03.23

13:00 CET https://t.co/w8NHku5MaH pic.twitter.com/Xj9010QKrO