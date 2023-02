Το ηλεκτρικό SUV είναι το πρώτο Ford που βασίζεται στην πλατφόρμα ΜΕΒ του Ομίλου Volkswagen.

Λιγότερο από ένας μήνας απομένει για την παρουσίαση του νέου ηλεκτρικού SUV της Ford. Το αυτοκίνητο θα κατασκευάζεται στην Κολωνία και είναι το πρώτο μοντέλο της μάρκας πάνω στην πλατφόρμα ΜΕΒ του Volkswagen Group.

Με ανάρτησή του στο twitter, ο Μάρτιν Σάντερ, Γενικός Διευθυντής του τμήματος ηλεκτρικών οχημάτων Ford Model e στην Ευρώπη, έκανε γνωστό ότι η πλήρης αποκάλυψη του αυτοκινήτου θα γίνει στις 21 Μαρτίου. Μάλιστα δείχνει τον Άμκο Λέναρτς, Διευθυντή Σχεδίασης της Ford Europe, να αποκαλύπτει τον τροχό του αυτοκινήτου.

Το ηλεκτρικό Ford είναι ένα μεσαίο SUV, αντίστοιχο του Volkswagen ID.4, με αυτονομία που ενδέχεται να ξεπερνά τα 500 χιλιόμετρα με μία φόρτιση.

With our brand-new EV being revealed next month, it’s now time we start getting excited.

Here’s @amko_leenarts showing us that you can expect rebellious, uncompromising, SUV heritage reimagined for the #EV era.



Join us on March 21st! #ExploringReinvented #ElectricVehicle pic.twitter.com/LulZXIFJSG