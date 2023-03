Όσο οι αγωνοδίκες είχαν δώσει την 3η θέση στο Βρετανό οδηγό της Mercedes-AMG στην F1, ο ίδιος δήλωνε ότι ο Φερνάντο Αλόνσο άξιζε περισσότερο την παρουσία στο βάθρο.

Με αναπάντεχο τρόπο εξελίχθηκε το… τρίτο ημίχρονο του Grand Prix Σαουδικής Αραβίας. Ο Φερνάντο Αλόνσο είδε το 100ό του βάθρο στη Formula 1 να «κάνει φτερά», έπειτα από ποινή 10 δευτερολέπτων που δέχθηκε από τους αγωνοδίκες.

Η εξέλιξη αυτή έφερε προσωρινά τον Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG στο τρίτο σκαλί του βάθρου, το πρώτο του Βρετανού και της γερμανικής ομάδας στο 2023. Αργά όμως το βράδυ ανακοινώθηκε ότι έγινε δεκτή η ένσταση της Aston Martin και ο Αλόνσο πήρε τελική την 3η θέση, φθάνοντας τις 100 παρουσίες στο βάθρο της F1.

Ο 24χρονος έμαθε για την ποινή του Αλόνσο ενώ έδινε συνεντεύξεις στον Τύπο και στην πρώτη του αντίδραση είχε ανάμεικτα συναισθήματα. «Πιστεύω πως η ποινή του Αλόνσο ήταν πολύ αυστηρή. Άξιζε να είναι σήμερα στο βάθρο, αλλά θα πάρω με χαρά το τρόπαιο της τρίτης θέσης», είπε στο SkySports.

