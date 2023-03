Ανατροπή στην ανατροπή σχετικά με το Grand Prix της F1 στη Σαουδική Αραβία!

Θρίλερ στη Σαουδική Αραβία, με την παγκόσμια ομοσπονδία μηχανοκίνητου αθλητισμού να αλλάξει ξανά την απόφασή της και να επαναφέρει τον Φερνάντο Αλόνσο στο βάθρο!

Ο Ισπανός είχε τερματίσει τρίτος, πίσω από τις Red Bull RB19 των Σέρχιο Πέρεζ και Μαξ Φερστάπεν, ωστόσο έλαβε ποινή 10 δευτερολέπτων και λάθος… στην προσπάθεια να εκτίσει την αρχική ποινή 5 δευτερολέπτων που είχε λάβει μετά την λανθασμένη τοποθέτηση της Aston Martin στο grid.

BREAKING: Fernando Alonso's third place in Jeddah is reinstated!#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/afmhn9rh3B