Στην Τζέντα για δεύτερο αγώνα στη σειρά η Red Bull Racing δεν είχε αντίπαλο, «best of the rest» για άλλη μια φορά ένας 40άρης.

Το Grand Prix Σαουδικής Αραβίας, ο δεύτερος αγώνας της φετινής σεζόν για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1, εξελίχθηκε σε μονόλογο της Red Bull Racing, με τον Σέρχιο Πέρεζ να κατακτά την 5η νίκη της καριέρας του και τον Μαξ Φερστάπεν να τερματίζει στη 2η θέση, παρότι ξεκίνησε από τη 15η θέση. Ο Φερνάντο Αλόνσο συνεχίζει να οδηγεί σαν 20άρης και έφερε την Aston Martin στην 3η θέση και στο βάθρο των νικητών για δεύτερο διαδοχικό αγώνα. Καλός αγώνας για τη Mercedes, που είδε τους Τζορτζ Ράσελ και Λούις Χάμιλτον να τερματίζουν στην 4η και 5η θέση αντίστοιχα και μπροστά από τις δύο Ferrari που έμειναν στην 6η θέση με τον Κάρλος Σάινθ και στην 7η με τον Σαρλ Λεκλέρ.

HE RUNS THESE STREETS!!



Sergio Perez wins the 2023 Saudi Arabian Grand Prix! Verstappen and Alonso complete the podium#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/GNDeeoyNRz — Formula 1 (@F1) March 19, 2023

Εκκίνηση

Οι οδηγοί πήραν τις θέσεις τους στη σχάρα εκκίνησης τουσιρκουί της Τζέντα και εκτός από τη συνήθη αγωνία της εκκίνησης, το ενδιαφέρον ήταν μεγάλο και για τις επιλογές ελαστικών. Η σχεδόν «οικουμενική» επιλογή ήταν τα μεσαία (κίτρινα) ελαστικά της Pirelli, με πολύ λίγες εξαιρέσεις, πιο αξιοσημείωτη από τις οποίες ήταν η επιλογή του Χάμιλτον (7ος) να εκκινήσει με τα σκληρά (λευκά) ελαστικά. Πολύ ενδιαφέρουσα ήταν και η επιλογή του Λεκλέρ να ξεκινήσει από τη 12η θέση με τα μαλακά (κόκκινα) ελαστικά.

Τα κόκκινα φώτα έσβησαν και ο πάντα επιθετικός Φερνάνρτο Αλόνσο πετάχτηκε μπροστά και δεν άφησε περιθώριο στον Σέρχιο Πέρεζ στην πρώτη στροφή, παίρνοντας την πρωτοπορία του αγώνα. Ο Τζορτζ Ράσελ έστριψε στην 3η θέση, μπροστά από τον Κάρλος Σάινθ, με τον Λανς Στρολ να ακολουθεί στην 5η θέση. Ο Στρολ όμως έκανε μια πολύ ωραία κίνηση στον πρώτο γύρο και πέρασε τον Σάινθ από την εξωτερική και πήρε την 4η θέση.

Πιο πίσω ο Σαρ Λεκλέρ αμέσως άρχισε να κερδίζει θέσεις και ανέβηκε στην 9η, ενώ ο Μαξ Φερστάπεν δεν έκανε ακριβώς την μεγάλη πρόοδο στους πρώτους γύρους. Και οι δύο οδηγοί της McLaren είχαν επαφή με άλλα μονοθέσια στην εκκίνηση και μπήκαν στα pit για επισκευές.

Υπεροχή Πέρεζ

Η χαρά του Αλόνσο στην πρώτη θέση κράτησε μόνο τέσσερις γύρους, καιθώς ο Σέρχιο Πέρεζ με τη σαφώς ταχύτερη Red Bull τον πέρασε και πήρε εκείνος την πρωτιά στον αγώνα. Ακόμα χειρότερα για τον Ισπανό της Aston Martin, σε εκείνο το σημείο έμαθε ότι είχε λάβει ποινή 5 δευτερολέπτων, επειδή δεν είχε πάρει τη σωστή θέση στην εκκίνηση.

Παρότι πέρασε τον Αλόνσο, ο Πέρεζ δεν έδειχνε να μπορεί να απομακρυνθεί, έχοντας την Aston Martin κολλημένη πίσω του στους επόμενους γύρους. Ο Λεκλέρ αντίθετα είχε βάλει το κεφάλι κάτω και κέρδιζε συνεχώς θέσεις. Αφού πέρασε τον Γκασλί και ανέβηκε 8ος, έβαλε στο στόχαστρο τον Χάμιλτον και την 7η θέση που είχε ο Βρετανός σε εκείνο το σημείο. Καθώς όμως το μονοθέσιο της Ferrari είχε μαλακά ελαστικά και εκείνο της Mercedes τα σκληρά, το προσπέρασμα ήταν αναπόφευκτο και συνέβη πολύ σύντομα.

Καθώς περνούσαν οι γύροι και ο Φερστάπεν άρχισε να κερδίζει θέσεις και να ανεβαίνει στην κατάταξη. Ο Ολλανδός πέρασε τους Ζου και Γκασλί και ανέβηκε 9ος, πίσω από τον Χάμιλτον τον οποίο πλησίαζε με γρήγορο ρυθμό. Για άλλη μία φορά ο 7 φορές πρωταθλητής βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα αναπόφευκτο προσπέρασμα και λίγο αργότερα είδε τον Φερστάπεν να τον περνάει και να τον ρίχνει στην 9η θέση.

Πιο μπροστά, ο Πέρεζ άρχισε να ανεβάζει το ρυθμό του και να ξεφεύγει από τον Αλόνσο, που για πολλούς γύρους παρέμενε μέσα στη ζώνη του DRS. Ο Μεξικανός όμως με μερικούς πολύ γρήγορους γύρους έφτιαξε μια διαφορά περίπου 3 δευτερολέπτων και πήρε μια μικρή ανάσα. Ο Τζορτζ Ράσελ είχε πλέον μείνει αρκετά πιο πίσω, πάνω από 7 δευτερόλεπτα από τον Ισπανό. Ακόμα πιο πίσω είχαμε τη μεγαλύτερη μάχη του αγώνα σε εκείνο το σημείο, ανάμεσα σε Στρολ και Σάινθ. Ο Ισπανός της Ferrari ήταν κολλημένος πίσω από τον Καναδό αλλά δεν έδειχνε να μπορεί να περάσει ενώ με γρήγορο ρυθμό τους πλησίαζε ο Λεκλέρ.

Στρατηγικές αποφάσεις

Την πρώτη κίνηση στη μάχη Στρολ-Σάινθ έκανε η Aston Martin, καλώντας τον Στρολ για αλλαγή ελαστικών στον 14ο γύρο. Ο Καναδός άλλαξε τη μεσαία γόμα με τη σκληρή και επέστρεψε στην πίστα, περιμένοντας πλέον να δει τι θα κάνει η Ferrari.

Η απάντηση της Scuderia ήρθε δύο γύρους αργότερα, με τον Σάινθ να μπαίνει για τη δική του αλλαγή σε σκληρή γόμα. Η στρατηγική των Ιταλών λειτούργησε πολύ καλύτερα και ο Σάινθ επέστρεψε στην πίστα με μεγάλη άνεση μπροστά από τον Στρολ.

Σε εκείνο το σημείο ο ταχύτερος οδηγός στην πίστα και μάλιστα με διαφορά ήταν ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος έφτασε πίσω από τον Σαρλ Λεκλέρ και ετοιμαζόταν να περάσει. Δεν πρόλαβε όμως γιατί ο Μονεγάσκος μπήκε στα pit για να αλλάξει τα μαλακά ελαστικά με ένα σετ σκληρών.

Αυτοκίνητο Ασφαλείας

Στο 18ο γύρο του αγώνα έγινε το πρώτο «reset», όταν βγήκε στην πίστα το Αυτοκίνητο Ασφαλείας. Ο λόγος ήταν η ακινητοποιημένη Aston Martin του Λανς Στρολ, ο οποίος αναγκάστηκε να παρκάρει στην άκρη της πίστας έπειτα από μηχανική βλάβη.

Όπως είναι φυσικό, όλοι «βούτηξαν» στα pit για να κάνουν μια «φθηνή» αλλαγή ελαστικών. Χαμένος από αυτήν τη διαδικασία ήταν ο Λεκλέρ, ο οποίος μόλις στον προηγούμενο γύρο είχε κάνει το δικό του pit stop, και κερδισμένος ο Φερνάντο Αλόνσο, ο οποίος εξέτισε χωρίς ουσιαστική απώλεια χρόνου την ποινή των 5 δευτερολέπτων. Κερδισμένος ήταν επίσης ο Μαξ Φερστάπεν, που βρέθηκε στην 4η θέση του αγώνα, πίσω από τους Πέρεζ, Αλόνσο και Ράσελ και μπροστά από τους Σάινθ, Χάμιλτον, Λεκλέρ, Τσουνόντα, Οκόν και Γκασλί. Όλοι τους είχαν πλέον σκληρά ελαστικά, εκτός από τον Χάμιλτον ο οποίος είχε ξεκινήσει με αυτά και τώρα έβαλε τα μεσαία.

Επανεκκίνηση και μονόλογος Red Bull

Στην επανεκκίνηση μετά την απομάκρυνση του Αυτοκινήτου Ασφαλείας, ο Σέρχιο Πέρεζ απλώς εξαφανίστηκε στον ορίζοντα και όχι απλώς δεν κινδύνευσε αλλά άνοιξε αμέσως διαφορά πάνω από 2 δευτερόλεπτα από τον Αλόνσο. Πιο πίσω ο Λούις Χάμιλτον εκμεταλλεύτηκε τα μαλακότερα ελαστικά και πέρασε με μια ωραία κίνηση τον Κάρλος Σάινθ για να ανέβει στην 5η θέση.

LAP 24/50



Verstappen breezes by Alonso for second ✌️



Only race-leader Perez is ahead of him now#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/xSCaXVE68n March 19, 2023

Όταν δύο γύρους αργότερα ενεργοποιήθηκε το DRS ο Φερστάπεν δεν είχε κανένα πρόβλημα να περάσει τον Ράσελ και να ανέβει στην 3η θέση. Πλέον είχε μπροστά του τον Φερνάντο Αλόνσο και έπειτα μόνο τον ομόσταβλό του, που πλέον ήταν πάνω από 5 δευτερόλεπτα μπροστά. Ο Αλόνσο δεν μπορούσε αντικειμενικά να αποτελέσει εμπόδιο στον Φερστάπεν, ο οποίος πέρασε εύκολα στη 2η θέση. Είχαν περάσει 25 γύροι και ο Ολλανδός είχε άλλους 25 γύρους μπροστά του για να κυνηγήσει τη νίκη.

Αγώνας δύο ταχυτήτων

Έτσι, σχηματίστηκε ένα σκηνικό που μάλλον φέτος θα το βλέπουμε συχνά. Στις δύο πρώτες θέσεις οι δύο Red Bull έδιναν το δικό τους αγώνα και πίσω τους όλοι οι υπόλοιποι έτρεχαν σε ένα «άλλο» grand prix, το οποίο μάλιστα ήταν πολύ ενδιαφέρον.

Ο Αλόνσο δεν έβλεπε πια τις RB19 μπροστά του αλλά έπρεπε να κοιτάζει τους καθρέφτες του για να βεβαιώνεται ότι δεν κινδύνευε από τον Τζορτζ Ράσελ, κάτι καθόλου δεδομένο καθώς ο Βρετανός δεν του επέτρεπε να ανεβάσει τη διαφορά. Το πρόβλημα της Mercedes όμως ήταν ότι ο Χάμιλτον πίσω από τον Ράσελ ήταν ταχύτερος με τα πιο μαλακά ελαστικά και ίσως καθυστερούσε.

Λίγο πιο πίσω οι Ferrari είχαν τη δική τους μάχη, με τον Σάινθ μπροστά από τον Λεκλέρ. Ο Μονεγάσκος είχε χάσει μία θέση από τον Χάμιλτον υπό το Αυτοκίνητο Ασφαλείας λόγω μιας ασυνεννοησίας με τον μηχανικό του, που δεν τον ειδοποίησε εγκαίρως να ανεβάσει ρυθμό πριν από τη γραμμή του SC και έτσι ο οδηγός της Mercedes εκμεταλλεύτηκε το κενό και βρέθηκε μπροστά του.

Μια δίκαιη νίκη

Καθώς οι δύο «ταύροι» απομακρύνονταν στην κορυφή, το πιο ενδιαφέρον σημείο του αγώνα ήταν όταν ο Μαξ Φερστάπεν ανέφερε στον ασύρματο ένα μικρό θέμα με κραδασμούς στον άξονα μετάδοσης και ο Πέρεζ ένα ακόμα μικρότερο με τη διαδρομή του πεντάλ του φρένου. Καμία από τις δύο αυτές ανησυχίες δεν εξελίχθηκε σε πρόβλημα και οι δύο οδηγοί συνέχισαν κανονικά τον αγώνα τους.

Μέχρι το τέλος του αγώνα δεν άλλαξαν πολλά πράγματα και ο Σέρχιο Πέρεζ ήταν εκείνος που είδε πρώτος την καρό σημαία. Ο Μαξ Φερστάπεν συμπλήρωσε το δεύτερο 1-2 της Red Bull Racing στους δύο πρώτους αγώνες και επιβεβαίωσε τη φετινή της ανωτερότητα. Ο Φερνάντο Αλόνσο για δεύτερο αγώνα στη σειρά πήρε την 3η θέση και ανέβηκε στο βάθρο. Ακολούθησαν οι Ράσελ, Χάμιλτον, Σάινθ, Λεκλέρ, Οκόν, Γκασλί και Μάγκνουσεν, ο οποίος πέρασε τον Τσουνόντα τρεις γύρους πριν από το τέλος για να πάρει τη 10η θέση και τον 1 βαθμό.

Μετά το τέλος του αγώνα ανακοινώθηκε ότι ο Φερνάντο Αλόνσο έλαβε ποινή 10 δευτερολέπτων και έτσι έπεσε από την 3η στην 4η θέση, με τον Τζορτζ Ράσελ να «κληρονομεί» τη θέση στο βάθρο.

Το γεγονός ότι ο Φερστάπεν σημείωσε τον ταχύτερο γύρο του αγώνα, στον τελευταίο μάλιστα γύρο, σημαίνει ότι ο Ολλανδός πήρε τον ένα έξτρα βαθμό φεύγει από τη Σαουδική Αραβία ως ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος.

Επόμενος αγώνας είναι σε δύο εβδομάδες το GP Αυστραλίας το 3ήμερο 31 Μαρτίου - 2 Απριλίου

Αποτελέσματα