O Ισπανός οδηγός της Aston Martin τιμωρήθηκε για αντικανονική θέση του μονοθεσίου του στο grid.

Εντυπωσιακή εκκίνηση έκανε στο Grand Prix Σαουδικής Αραβίας ο Φερνάντο Αλόνσο, περνώντας στην πρώτη στροφή των κάτοχο της pole, Σέρχιο Πέρεζ. Λίγο όμως αργότερα οι αγωνοδίκες ανακοίνωσαν ότι του επέβαλαν ποινή 5 δευτερολέπτων, για αντικανονική θέση του μονοθεσίου του στο grid. Ποινή που θα πρέπει να εκτίσει σε κάποιο pit stop.

Πάντως στον 4ο γύρο ο Πέρεζ πέρασε τον Αλόνσο και τέθηκε ξανά επικεφαλής του αγώνα. Τελικά ο Αλόνσο έκανε pit stop στον 19ο γύρο και εξέτισε την ποινή των 5 δλ.

