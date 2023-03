Ο Γάλλος της Toyota πήρε την πρωτιά με μεγάλη διαφορά το Σάββατο, μάχη για τη 2η θέση.

Το Ράλλυ Μεξικού αποδεικνύεται πολύ σκληρό για τα πληρώματα του WRC καθώς σημειώθηκαν τις δύο πρώτες ημέρες σημαντικές εγκαταλείψεις, αλλά όχι για τον θρύλο των ράλλυ, Σεμπαστιέν Οζιέ. Ο Γάλλος με το Toyota GR Yaris Rally1 πήρε την πρωτοπορία του αγώνα όταν ο Εσαπέκα Λάπι προσέκρουσε σε ένα στύλο το πρωί του Σαββάτου και δεν ξανακοίταξε πίσω, φτιάχνοντας στο τέλος της ημέρας διαφορά 35,8 δευτερολέπτων από τον δεύτερο. Αν ο Οζιέ κερδίσει τον αγώνα θα είναι η 7η φορά που κατακτά τα μεξικανικά χώματα και ασφαλώς θα είναι ρεκόρ νικών στο συγκεκριμένο αγώνα.

Για τη δεύτερη θέση ωστόσο δίνεται πολύ μεγάλη μάχη ανάμεσα στον Έλφιν Έβανς της Toyota και τον Τιερί Νεβίλ της Hyundai. Στο τέλος της ημέρας ο Έβανς προηγείται μόλις με διαφορά 4,3 δευτερολέπτων, διαφορά που διαμορφώθηκε από το συνεχές «ροκάνισμα» που της έκανε ο Νεβίλ. Ο Βέλγος είναι αισιόδοξος ότι με το i20 N Rally1 θα μπορέσει στις λίγες ΕΔ της Κυριακής να πλησιάσει ακόμα περισσότερο και να περάσει αυτός στη 2η θέση του αγώνα.

Σταθερό, αν και διόλου εντυπωσιακό, αγώνα κάνει ο πρωταθλητής Κάλε Ροβάνπερα με το 3ο Toyota Yaris που τρέχει στο Μεξικό. Ο Φινλανδός βρίσκεται σε μια «μοναχική» 4η θέση καθώς απέχει σχεδόν 1 λεπτό από τον Νεβίλ που είναι μπροστά του και 47,2 δευτερόλεπτα από τον Ντάνι Σόρντο, με το άλλο Hyudai i20 που συνεχίζει, ο οποίος βρίσκεται στην 5η θέση.

