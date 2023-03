Ο οδηγός της Scuderia Ferrari δεν ήταν αισιόδοξος μετά τις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix της F1 στη Σαουδική Αραβία.

Γλυκόπικρη γεύση άφησαν στον Σαρλ Λεκλέρ οι κατατακτήριες δοκιμές της Τζέντα, στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1.

Ο οδηγός της Ferrari σημείωσε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στη μάχη της pole στη Σαουδική Αραβία αλλά παρά τη δική του προσπάθεια, η απόσταση της SF-23 σε σχέση με με την RB19, ήταν εμφανής.



«Από τη μία πλευρά είναι ένα πολύ δύσκολο Σαβ/κο για εμάς από πλευράς ταχύτητας αλλά είμαι πολύ χαρούμενος για τον γύρο μου, τα έδωσα όλα. Ήταν πραγματικά στο όριο. Από την άλλη πλευρά οι Red Bull είναι σε άλλο πλανήτη κι εμείς δυσκολευόμαστε. Πρέπει να συνεχίσουμε να πιέζουμε ως ομάδα», είπε ο Μονεγάσκος.

