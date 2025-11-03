Σαν Σήμερα: Η βροχή νίκησε την F1 (vid)

Ορισμένα γεγονότα της ιστορίας του μηχανοκίνητου αθλητισμού και της Formula 1, μέχρι σήμερα κάνουν κόσμο να παραμιλάει. Ας δούμε τα πιο σημαντικά της ημέρας.

Μπορεί πλέον να έχουν μπει στη ζωή μας οι Αγώνες Σπριντ στη Formula 1, όμως έχει υπάρξει Grand Prix το οποίο είχε ακόμη μικρότερη διάρκεια. Επιπλέον δύο οδηγοί εξασφάλισαν Σαν Σήμερα παγκόσμιους τίτλους, ενώ μία χώρα φιλοξένησε για πρώτη φορά αγώνα στο σπορ. Στον κόσμο του MotoGP, θα μάθουμε τι έγινε σε αγώνες στη Βραζιλία και στη Μαλαισία.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 3/11, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1968, o Γκρέιαμ Χιλ κατέκτησε τον δεύτερο τίτλο του στην F1, παίρνοντας τη νίκη στο Grand Prix Μεξικού. Οι έτεροι διεκδικητές του τίτλου, Τζάκι Στιούαρτ και Ντένι Χιούλμ, υπήρξαν θύματα μηχανικών προβλημάτων και δεν μπόρεσαν να βαθμολογηθούν. Έτσι, ο Βρετανός οδηγός της Lotus πήρε τη νίκη και μαζί με αυτή το πρωτάθλημα, αφήνοντας πίσω του τον Μπρους ΜακΛάρεν και τον Τζάκι Όλιβερ.

Σαν σήμερα το 1985, πραγματοποιήθηκε το πρώτο Grand Prix Αυστραλίας στην ιστορία της Formula 1, στην πίστα της Αδελαϊδας. Νικητής ήταν ο Κέκε Ρόσμπεργκ της Williams. Στο βάθρο πλαισιώθηκε από τις δύο Ligier των Ζακ Λαφίτ και Φιλίπ Στριφ. Αυτό ήταν το πρώτο και μοναδικό βάθρο του Στριφ στην F1.

Σαν σήμερα το 1991, έλαβε χώρα ένας από τους πιο σύντομους αγώνας στα χρονικά της F1, στην πίστα της Αδελαϊδας για το Grand Prix Αυστραλίας. Ο αγώνας αυτός διήρκεσε μόλις 25 λεπτά και διακόπηκε μετά από μόλις 16 γύρους, λόγω της κατακλυσμιαίας βροχόπτωσης. Έτσι, απονεμήθηκαν οι μισοί βαθμοί. Νικητής ήταν ο Άιρτον Σένα, δεύτερος ήταν ο Νάιτζελ Μάνσελ και τρίτος ο Γκέρχαρντ Μπέργκερ. Ο Μάνσελ δεν ανέβηκε στο βάθρο, καθώς είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο για εξετάσεις, μετά από μια άσχημη σύγκρουση που έφερε και την οριστική διακοπή του αγώνα, στον γύρο 16.

Σαν σήμερα το 2001, ο Βαλεντίνο Ρόσι κέρδισε το Grand Prix του Ρίο ντε Τζανέιρο για την μεγάλη κατηγορία μοτοσικλετών των 500cc του «παλιού» MotoGP. Η βροχή έκανε την εμφάνισή της και διέκοψε τον αγώνα, με τους αναβάτες να τον ολοκληρώνουν σε δύο σκέλη και τα τελικά αποτελέσματα να προκύπτουν από τον συνδυασμό των δύο σκελών. Μαζί με τον “Γιατρό” ανέβηκαν στο βάθρο οι δύο Yamaha των Κάρλος Τσέκα και Μαξ Μπιάτζι.

Σαν σήμερα το 2013, o Σεμπάστειαν Φέτελ ξεπέρασε τον poleman, Μαρκ Ουέμπερ και πήρε με άνεση τη νίκη στο Grand Prix Άμπου Ντάμπι. Ο Αυστραλός κατάφερε να τερματίσει δεύτερος, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Νίκο Ρόσμπεργκ της Mercedes. Αυτός ήταν ο τελευταίος αγώνας του Κίμι Ράικονεν με τη Lotus. O Φινλανδός αποχώρησε από την ομάδα με δύο αγώνες για το τέλος της σεζόν.

Σαν σήμερα το 2019, ο Βάλτερι Μπότας πήρε την έβδομη νίκη της καριέρας του στην F1 κερδίζοντας στο Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Δεύτερος τερμάτισε ο Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος έτσι εξασφάλισε τον έκτο παγκόσμιο τίτλο του. Οι δύο οδηγοί της Mercedes έδωσαν μάχη, με τον Βρετανό να έχει στρατηγική με undercut. Εν τέλει ο Μπότας τον έφτασε και τον προσπέρασε στη στροφή 12 για να πάρει τη νίκη. Στην τρίτη θέση τερμάτισε ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing.

Σαν σήμερα, επίσης το 2019, ο Μάβερικ Βινιάλες πήρε τη νίκη στο Grand Prix Μαλαισίας του MotoGP, αφήνοντας πίσω του την Honda του Μαρκ Μάρκεθ και την Ducati του Αντρέα Ντοβιτσιόζο.

Φωτογραφίες: barret_gui/X