Η Pirelli δηλώνει «ανοιχτή» στη συζήτηση για αλλαγή κανονισμών από το 2026, με στόχο πιο απρόβλεπτους αγώνες.

Τα τελευταία χρόνια, τα grand prix της Formula 1 έχουν αναδείξει μια σταθερή τάση: οι περισσότερες ομάδες κερδίζουν με στρατηγική ενός pit stop, κάτι που έχει κάνει τους αγώνες πιο προβλέψιμους. Για το 2026, η Pirelli και η FIA εξετάζουν την πιθανότητα να επιβληθούν δύο υποχρεωτικά pit stop ανά αγώνα, προκειμένου να αυξηθεί η στρατηγική ποικιλία και το θέαμα.

Ο επικεφαλής αγώνων της Pirelli, Μάριο Ίζολα, δήλωσε ότι η ιδέα βρίσκεται «σε πρώιμο στάδιο συζήτησης» και θα εξεταστεί από την F1 Commission. Όπως εξήγησε, «οι ομάδες πάντα προσπαθούν να μειώσουν τα pit stop γιατί κάθε αλλαγή ελαστικών εγκυμονεί ρίσκο - λάθη, κυκλοφορία στην πίστα, απώλεια χρόνου. Δεν ενδιαφέρονται για το θέαμα, αλλά για το αποτέλεσμα».

Δεν απορρίπτει την ιδέα η Pirelli

Η Pirelli θεωρεί πως ένας αγώνας με δύο στάσεις θα μπορούσε να δημιουργήσει περισσότερη και απρόβλεπτη δράση, αρκεί να βρεθεί η σωστή ισορροπία. Στο παρελθόν, προσπάθειες με πιο μαλακά ελαστικά ή διαφορετικούς συνδυασμούς γομών (όπως το C1–C3–C4) δεν απέδωσαν, καθώς οι ομάδες κατάφερναν να φτάνουν στον τερματισμό με ένα pitstop.

Κάποιοι οδηγοί, όπως ο Μαξ Φερστάπεν, έχουν ταχθεί υπέρ ενός τέτοιου κανόνα, λέγοντας ότι «δύο στάσεις είναι προτιμότερες από ελαστικά που δεν αντέχουν». Ωστόσο, υπάρχουν και επιφυλακτικές φωνές, καθώς η επιβολή δύο pit stop ενδέχεται να ομογενοποιήσει ακόμη περισσότερο τις στρατηγικές, αντί να τις διαφοροποιήσει.

Η FIA δεν έχει λάβει ακόμη αποφάσεις. Το θέμα θα συζητηθεί εκ νέου στις επόμενες συνεδριάσεις των ομάδων και της Formula 1, με όλους να συμφωνούν σε ένα πράγμα: η ισορροπία ανάμεσα στο θέαμα και την αυθεντικότητα είναι πιο λεπτή από ποτέ.