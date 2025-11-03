Η κινηματογραφική επιτυχία της «F1: Η ΤΑΙΝΙΑ» άνοιξε έναν νέο δημιουργικό δρόμο για τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή, ο οποίος ετοιμάζει ήδη τα επόμενα του βήματα πίσω από τις κάμερες.

Ο Λιούις Χάμιλτον συμμετείχε στην ταινία για τη Formula 1 με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ ως εκτελεστικός παραγωγός, μέσω της εταιρείας του Dawn Apollo Films, ενώ τη σκηνοθεσία υπέγραψε ο Τζόζεφ Κοζίνσκι και την παραγωγή ο θρυλικός Τζέρι Μπρούκχαϊμερ. Από την κυκλοφορία της, τον Ιούνιο του 2025, η ταινία έχει σημειώσει τεράστια επιτυχία με εισπράξεις άνω των 630 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως.

Η ιστορία ακολουθεί τον Σόνι Χέιζ (τον οποίο υποδύεται ο Μπραντ Πιτ), έναν βετεράνο οδηγό που επιστρέφει στη Formula 1 με την ομάδα APXGP, δίπλα στον νεαρό Τζόσουα Πιρς (ερμηνευμένο από τον Ντάμσον Ίντρις). Η ταινία γυρίστηκε κατά τη διάρκεια πραγματικών Grand Prix, με τη συμμετοχή και ενεργών οδηγών, κάτι που ο Χάμιλτον φρόντισε προσωπικά ώστε να αποδοθεί με αυθεντικότητα και ρεαλισμό.

❤️ Brad Pitt: “Sir Lewis Hamilton our producer…”



“And he’s been.. His knowledge has been so immensely helpful.” pic.twitter.com/lTOSwX4POC — La Gazzetta Ferrari (@GazzettaFerrari) June 22, 2025

Η προσήλωση στη δημιουργία της ταινίας

Μιλώντας στο Ferrari Magazine, o Χάμιλτον μίλησε για το πώς ξεκίνησε με την ενασχόλησή του με την ταινία και την επιθυμία του Κοζίνσκι.

«Το να συμμετέχω τόσο ενεργά στη δημιουργία μιας ταινίας ήταν απίστευτο. Ο Τζο [Κοζίνσκι] ήρθε και μου είπε: «Σκέφτομαι να κάνω αυτή την ταινία, θα ήθελα πολύ να έχω τον Μπραντ Πιτ. Τότε ακόμα δεν τον είχαμε. Βοήθησα να γεφυρωθούν κάποια κενά και συμμετείχα μέχρι και στη φάση του μοντάζ. Παρακολούθησα σκηνές στο λάπτοπ μου, έστειλα σημειώσεις, και συνεργάστηκα με τον Χανς Ζίμερ στο στούντιό του στη Σάντα Μόνικα. Ήταν τέσσερα απίστευτα χρόνια και πραγματικά μια τεράστια τιμή», είπε ο Χάμιλτον.

Brad Pitt on if he could beat Lewis Hamilton in a race: "There's not a chance in hell." #F1TheMovie pic.twitter.com/SHypvdZQac June 16, 2025

Η «F1: Η ΤΑΙΝΙΑ» ήταν μόνο η αρχή

Ο Βρετανός οδηγός αποκάλυψε επίσης ότι ετοιμάζει νέα πρότζεκτ, με προσοχή και έμφαση στην ποιότητα.

«Έχουμε κάποιες ιδέες.«Ακόμη το δουλεύω, αλλά το storytelling είναι κάτι που με παθιάζει βαθιά. Πιο πολύ από ποτέ, χρειάζονται εμπνευσμένες ιστορίες, ειδικά στις σκοτεινές εποχές που ζούμε. Μου αρέσει η κωμωδία και έχω μια συγκεκριμένη ιδέα για τηλεοπτική σειρά. Εργάζομαι επίσης πάνω σε μερικές ιδέες για animation ταινίες. Από τότε που βγήκε η ταινία F1, δεχόμαστε αμέτρητες προτάσεις, είναι απίστευτο. Όμως δεν πρόκειται να κάνω ό,τι να ’ναι. Θέλω να το ακολουθήσω όπως ο Ταραντίνο: ποιότητα αντί για ποσότητα».

Μετά το θριαμβευτικό ντεμπούτο του στην παραγωγή, ο Λιούις Χάμιλτον δείχνει αποφασισμένος να αφήσει το στίγμα του και στον κόσμο του κινηματογράφου, αποδεικνύοντας ότι το ταλέντο του ξεπερνά τα όρια της πίστας.

