WEC: Οι πρωταγωνιστές του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Αντοχής για το 2023

Το WEC του πλανήτη ξεκινά για το 2023, με νέους πρωταγωνιστές και σηματοδοτεί την απαρχή μιας νέας εποχής.

Ο κόσμος του μηχανοκίνητου αθλητισμού ετοιμάζεται να υποδεχθεί τη νέα εποχή των αγώνων αντοχής. Η αρχή θα γίνει στο Σίμπρινγκ με τον αγώνα των 1000 Μιλίων του WEC. Νέες ομάδες, νέα αγωνιστικά, έτοιμα να προσφέρουν δράση και θέαμα σε μία σεζόν με 7 αγώνες, στους οποίους περιλαμβάνονται οι 24 Ώρες Λε Μαν.

Στο WEC (World Endurance Championship) υπάρχουν τρεις κατηγορίες με την κορυφαία και πιο σημαντική να είναι η Hypercar. Οι συμμετοχές εφέτος έχουν φτάσει σε διψήφιο αριθμό, με τους κατασκευαστές να έχουν την επιλογή να πάρουν μέρος με αγωνιστικά Le Mans Hypercar ή LMDh. Οι κανονισμοί μέσω του Balance of Performance (BoP) εξισορροπούν την απόδοση των αγωνιστικών μέσω ενός ειδικού αλγορίθμου.

Στην κατηγορία Hypercar συμμετέχουν οι: Toyota Gazoo Racing, Peugeot, Glickenhaus Racing, Ferrari, Porsche (τρεις ομάδες), Cadillac και Vanwall. Ας δούμε μία-μία τις ομάδες που θα πάρουν μέρος στο φετινό πρωτάθλημα.

Η ομάδα με τη μακροβιότερη παρουσία στην κορυφαία κατηγορία του πρωταθλήματος δεν είναι άλλη από την Toyota. H ιαπωνική φίρμα συμμετέχει με δύο GR010 Hybrid, τα οποία υπάγονται στο σετ κανονισμών Le Mans Hypercar. Τα τελευταία χρόνια είναι η κυρίαρχη ομάδα στο θεσμό, καθώς έχει κατακτήσει τέσσερα συνεχόμενα πρωταθλήματα και πέντε νίκες στις 24 Ώρες Λε Μαν. Η τεράστια εμπειρία της και η σπουδαία οδηγική σύνθεση τη ορίζει ως το σημείο αναφοράς για τη φετινή χρονιά.

#7 GR010 Hybrid: Καμούι Κομπαγιάσι, Μάικ Κόνγουεϊ, Χοσέ-Μαρία Λόπεζ

#8 GR010 Hybrid: Σεμπαστιέν Μπουεμί, Μπρέντον Χάρτλεϊ, Ρίο Χιρακάβα

H Peugeot επέστρεψε στα μεγάλα σαλόνια των αγώνων αντοχής το 2023 με το εντυπωσιακό 9X8 Hybrid. To αγωνιστικό, που σχεδιάστηκε στο σετ κανονισμών Le Mans Hypercar, κεντρίζει αμέσως το ενδιαφέρον, καθώς δεν διαθέτει πίσω αεροτομή. Η γαλλική ομάδα έκανε ντεμπούτο στις 6 Ώρες της Μόντσα το 2022, και συμμετείχε σε ολόκληρο το δεύτερο μισό της περσινής σεζόν, έχει και φέτος ως στόχο να διεκδικήσει νίκες.

#93 9X8 Hybrid: Ζαν Ερίκ Βερνιέ, Μίκελ Γιένσεν, Πολ Ντι Ρέστα

#94 9X8 Hybrid: Λοίκ Ντιβάλ, Γκουστάβο Μενέζες, Νίκο Μίλερ

H αμερικανική ομάδα είναι μία εκ των δύο ιδιωτικών που συμμετέχουν στο WEC το 2023. Η Glickenhaus συμμετέχει με το μη υβριδικό 007 Le Mans Hypercar και φέτος είναι η τρίτη χρονιά της στην κατηγορία. Το 2022 έφτασε μάλιστα μία ανάσα μακριά από την πρώτη της νίκη στον αγώνα της Μόντσα, όμως πρόβλημα στον κινητήρα απέτρεψε το ιστορικό γεγονός να πραγματοποιηθεί. Στο πρωτάθλημα θα συμμετάσχει με ένα αγωνιστικό, ενώ στις 24 Ώρες Λε Μαν με δύο.

#708 007 LMH: Ρομέν Ντουμά, Ράιαν Μπρίσκο, Όλιβερ Πλα

To 2023 είναι μία ιστορική χρονιά, καθώς μετά από 50 χρόνια η Ferrari επέστρεψε στην κορυφαία κατηγορία των αγώνων αντοχής. Η ιταλική φίρμα θα αγωνιστεί με την εκθαμβωτική 499P, που έχει σχεδιαστεί με βάση τους κανονισμούς Le Mans Hypercar και διαθέτει υβριδικό κινητήριο σύνολο. Η προετοιμασία της ήταν πυρετώδης, καθώς κάλυψε τα περισσότερα χιλιόμετρα δοκιμών από κάθε άλλη ομάδα στο πρωτάθλημα. Στόχος της είναι να κερδίσει τις 24 Ώρες Λε Μαν και ήδη τα εισιτήρια για τον εντός έδρας αγώνα της στη Μόντσα κοντεύουν να εξαντληθούν.

#50 499P: Αντόνιο Φουόκο, Μιγκέλ Μολίνα, Νίκλας Νίελσεν

#51 499P: Αλεσάντρο Πιέρ Γκουίντι, Τζέιμς Καλάντο, Αντόνιο Τζοβινάτσι

Έπειτα από έξι χρόνια, η Porsche επιστρέφει στην κορυφαία κατηγορία του WEC και συνολικά των αγώνων αντοχής με τη νέα 963 Hybrid. To αυτοκίνητο έχει κατασκευαστεί με βάση το σετ κανονισμών LMDh και διαθέτει το σασί της Multimatic. Η γερμανική φίρμα επέλεξε τη διάσημη Penske Motorsport ως την εργοστασιακή της ομάδα στο WEC και την IMSA. Φυσικά το οδηγικό ταλέντο δεν λείπει από το πρόγραμμα, με την Porsche να επιστρατεύει οδηγούς με τεράστιες επιτυχίες στους αγώνες αντοχής.

#5 963: Ντέιν Κάμερον, Μίκαελ Κρίστενσεν, Φρεντερίκ Μακοβιέκι

#6 963: Κέβιν Εστρέ, Αντρέ Λότερερ, Λόρενς Βανθούρ

Από το… πάρτι δεν θα μπορούσε να λείπει η Cadillac με το εντυπωσιακό V-Series.R που παράγει ήχο ικανό να τρυπήσει τύμπανα. Έπειτα από το άκρως πετυχημένο πέρασμα από την κατηγορία DPi, η Cadillac εμπιστεύθηκε στη διάσημη Chip Ganassi Racing το αγωνιστικό πρόγραμμα παγκόσμιου βεληνεκούς στο WEC, με ένα αγωνιστικό. Όμως αυτό δεν θα είναι μειονέκτημα σε καμία περίπτωση, μιας και το παράλληλο πρόγραμμα με την IMSA δεν θα τη φέρει σε μειονεκτική θέση έναντι του ανταγωνισμού.

#2 V-Series.R: Ερλ Μπάμπερ, Άλεξ Λιν, Ρίτσαρντ Ουέστμπρουκ

Έπειτα από μια σειρά από δικαστικές διαμάχες, η ομάδα του Κόλιν Κόλες θα πάρει κανονικά μέρος στον εναρκτήριο αγώνα του WEC στο Σίμπρινγκ. Τα πνευματικά δικαιώματα του ονόματος «Vanwall» δεν κατάφερε να τα κερδίσει, ωστόσο το Vanwall Vandervell 680 θα πάρει κανονικά εκκίνηση. Το μη υβριδικό Le Mans Hypercar της δεύτερης ιδιωτικής ομάδας του WEC ετοιμάζεται για την παρθενική του σεζόν και μάλιστα στη σύνθεση των οδηγών της περιλαμβάνεται ο πρωταθλητής της Formula 1 του 1997, Ζακ Βιλνέβ.

#4 Vandervell 680: Τομ Ντίλμαν, Εστεμπάν Γκερέρι, Ζακ Βιλνέβ

H πρώτη πελατειακή ομάδα της Porsche στο πρωτάθλημα είναι γεγονός, με την Team Jota να κάνει ντεμπούτο στη μεγάλη κατηγορία του WEC με τη δική της 963 LMDh. Ωστόσο δεν θα αγωνιστεί στο Σίμπρινγκ, μιας και η γερμανική φίρμα εστίασε την προσοχή της στην παραγωγή αγωνιστικών και ανταλλακτικών για την εργοστασιακή της ομάδα στο WEC και την IMSA. Το ντεμπούτο της αναμένεται είτε στο δεύτερο αγώνα στο Πορτιμάο, ή το πρώτο σαββατοκύριακο του Μαΐου στο Σπα.

#38 963: Γίφε Γε (Δεν έχουν ανακοινωθεί οι άλλοι οδηγοί)

H δεύτερη πελατειακή ομάδα της Porsche επισημοποίησε αργά τα πλάνα της για το 2023, ωστόσο έλαβε έγκριση πλήρους συμμετοχής στο πρωτάθλημα. Η επί χρόνια ομάδα των GTE κατηγοριών με τη γερμανική φίρμα έκανε το βήμα για τα μεγάλα σαλόνια των αγώνων αντοχής. Όπως στην περίπτωση της Hertz Team Jota, έτσι και σε αυτή της Proton Competition η 963 Hybrid δεν ήταν έτοιμη για το ξεκίνημα της χρονιάς. Μάλιστα, το ντεμπούτο της αναμένεται τον Ιούλιο στον αγώνα της Μόντσα. Για το λόγο αυτό, έχει ανακοινώσει μόνο έναν οδηγό μέχρι τώρα.

#99 963: Τζίμι Μπρούνι (Δεν έχουν ανακοινωθεί οι άλλοι οδηγοί)

Οι συμμετοχές στην κατηγορία Hypercar αναμένεται να αυξηθούν στο άμεσο μέλλον. Η Isotta Fraschini βρίσκεται σε διαδικασία δοκιμών του δικού της Le Mans Hypercar και επιθυμεί να συμμετάσχει στο πρωτάθλημα μετά το καλοκαίρι. Επίσης, το 2024 θα δούμε την είσοδο των BMW, Lamborghini και Alpine στην κατηγορία, ενώ πιθανή είναι και η συμμετοχή της Honda.

