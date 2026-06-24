Τα πληρώματα που τρέχουν στο «Ράλλυ των Θεών» προετοιμάζονται πυρετωδώς για τις απαιτητικές ελληνικές ειδικές διαδρομές.

Η αντίστροφη μέτρηση για το φετινό ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις έχει ξεκινήσει επίσημα, με την ολοκλήρωση της απαιτητικής διαδικασίας των αναγνωρίσεων. Τα πληρώματα και οι ομάδες είχαν την ευκαιρία να καταγράψουν τις σημειώσεις τους και να διαπιστώσουν από πρώτο χέρι την κατάσταση των χωμάτινων διαδρομών, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μια φορά ότι ο ελληνικός αγώνας παραμένει ένας από τους πιο σκληρούς και απρόβλεπτους στο παγκόσμιο ημερολόγιο.

Η έντονη ζέστη, οι αμέτρητες αιχμηρές πέτρες και οι νέες διαδρομές που προστέθηκαν στο φετινό πρόγραμμα αναμένεται να δοκιμάσουν στα όριά τους την αντοχή των αγωνιστικών αυτοκινήτων και τη διαχείριση των ελαστικών. Οι οδηγοί στις πρώτες τους δηλώσεις κάνουν λόγο για έναν αγώνα που θα απαιτήσει στρατηγική, υπομονή και απόλυτη ακρίβεια για την αποφυγή των κλαταρισμάτων.

Οι εργοστασιακές συμμετοχές της πρώτης γραμμής

#33 Έλφιν Έβανς - Σκοτ Μάρτιν

«Φαίνεται δύσκολο φέτος. Ανέκαθεν το Ακρόπολις ήταν σκληρό και οι ειδικές είχαν πολλές πέτρες, αλλά φέτος κάποιες είναι πολύ σκληρές. Οι ειδικές του Σαββάτου έχουν απ’ όλα. Κάποια σημεία πολύ τραχιά και κάποια πολύ τεχνικά».

#18 Τακαμότο Κατσούτα - Άαρον Τζόνστον

«Είναι διαφορετικό απ’ ό,τι πέρσι. Έχουμε κάποιες νέες ειδικές και έπρεπε να γράψουμε νέες σημειώσεις. Οι ειδικές είναι ωραίες, αλλά αρκετά σκληρές. Η πιθανότητα κλαταρισμάτων θα είναι αυξημένη. Η σειρά εκκίνησης αποτελεί επίσης πρόκληση για εμάς, αλλά οφείλουμε να βάλουμε τα δυνατά μας και να πετύχουμε ένα καλό αποτέλεσμα».

#1 Σεμπαστιάν Οζιέ - Βενσάν Λαντέ

«Η Ελλάδα είναι μια χώρα στην οποία πάντα χαίρομαι να έρχομαι και το Ράλλυ Ακρόπολις είναι ένας από τους ιστορικούς αγώνες του αθλήματός μας. Είναι ένα πολύ απαιτητικό και σκληρό ράλλυ. Σε κάποια σημεία οι διαδρομές είναι πολύ σκληρές, σε άλλα έχουν πολύ μπόσικο χώμα και παντού πολλές πέτρες. Το Ακρόπολις είναι πάντα μια μεγάλη πρόκληση για τους οδηγούς, τα αυτοκίνητα και τα ελαστικά».

#11 Τιερί Νεβίλ - Μαρτέιν Βίνταγκε

«Μου αρέσει η μορφή και οι ειδικές διαδρομές του ράλλυ. Είναι λίγο πιο σκληρό από πέρσι. Υπάρχουν πολλές αιχμηρές πέτρες σε κάποια πολύ δύσκολα τμήματα. Οι αλλαγές σε ορισμένες ειδικές διαδρομές το έκαναν μια πραγματική πρόκληση για τα ελαστικά και το στήσιμο. Πρέπει να αποφύγουμε τα κλαταρίσματα και τα προβλήματα και να προσπαθήσουμε να παλέψουμε για τη νίκη».

#16 Αντριέν Φουρμό - Αλεξάντρ Κοριά

«Είναι πολύ ωραίο που έχουμε κάποιες νέες ειδικές διαδρομές το Σάββατο. Είναι μια πολύ καλή προσπάθεια από την οργάνωση. Θα είναι ένα μεγάλο και πολύ δύσκολο ράλλυ. Μια πραγματική πρόκληση που έχουμε μπροστά μας».

#6 Ντάνι Σόρδο - Κάνδιδο Καρέρα

«Είναι πιο δύσκολο από την τελευταία φορά που ήμουν εδώ. Υπάρχουν πολλές πέτρες και βράχια. Είναι ένα αυθεντικό Ράλλυ Ακρόπολις».

#99 Όλιβερ Σόλμπεργκ - Έλιοτ Έντμοντσον

«Έχει απ’ όλα! Η Παρασκευή είναι ιδιαίτερα απαιτητική, με πολύ σκληρές και δύσκολες ειδικές. Οι ειδικές του Σαββάτου είναι πανέμορφες. Η ε.δ. Άγιοι Θεόδωροι την Κυριακή είναι αρκετά σκληρή, αλλά πολύ ωραία. Η Power Stage είναι γεμάτη βράχια και πέτρες. Θα είναι σαν λοταρία. Συνήθως η Power Stage είναι θέμα καθαρής ταχύτητας, αλλά αυτή τη φορά δεν είμαι τόσο σίγουρος...».

#5 Σάμι Πάγιαρι - Μάρκο Σάλμινεν

«Θα είναι παρόμοιο με τα προηγούμενα χρόνια. Θα έχει ζέστη, δύσκολες συνθήκες και απαιτητικές διαδρομές. Όμως πιστεύω ότι είναι ωραίο που έχουμε νέες ειδικές διαδρομές. Είναι μια καλή πρόκληση. Όσον αφορά τις νέες διαδρομές, κάποιες είναι πιο ομαλές, κάτι που είναι ευχάριστο. Αλλά σχεδόν κάθε διαδρομή έχει κάποια δύσκολα σημεία και κάποια πολύ ωραία κομμάτια».

#95 Τζον Άρμστρονγκ - Σέιν Μπερν

«Είναι ένας πολύ απαιτητικός και σκληρός αγώνας. Η ζέστη είναι έντονη, οι πέτρες αμέτρητες και οι διαδρομές έχουν ήδη καταπονηθεί σημαντικά. Είναι δύσκολο να εκτιμήσουμε πόσο γρήγορα θα μπορέσουμε να κινηθούμε. Θα προσπαθήσουμε να αποφύγουμε τα προβλήματα».

#55 Τζόσουα ΜακΈρλιαν - Όουεν Τρίζι

«Είναι πολύ διαφορετικό από πέρυσι. Οι ειδικές διαδρομές του Σαββάτου είναι καινούργιες και πρόκειται για μια πολύ όμορφη περιοχή για ράλλυ. Ανυπομονώ για τον αγώνα».

#22 Μαρτίνς Σεσκς - Ρενάρς Φράνσις

«Είναι ένα νέο Ράλλυ για εμάς. Γνωρίζουμε κάποιες ειδικές διαδρομές, αλλά άλλες είναι καινούργιες. Θα είναι μια μεγάλη πρόκληση. Πέρυσι ήταν πολύ δύσκολα, αλλά δεν βλέπω τη φετινή χρονιά να είναι ευκολότερη».

#9 Ιορδάνης Σερδερίδης - Φρεντερίκ Μικλότ

«Η οργάνωση έχει κάνει μια πολύ καλή επιλογή ειδικών διαδρομών. Υπάρχουν κάποιες διάσημες και κάποιες καινούργιες. Το Ράλλυ έχει έναν συνδυασμό από τα πάντα. Οι περισσότερες μου αρέσουν πάρα πολύ, οι νέες διαδρομές είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Γενικά, είναι ένα πολύ ωραίο ράλλυ και είμαι σίγουρος ότι θα το απολαύσω».

#20 Γιοχάν Ροσέλ - Αρνό Ντινάν

«Θα είναι απαιτητικό. Θα είναι μια πρόκληση για το αυτοκίνητο να μπορέσει να ολοκληρήσει το Ράλλυ χωρίς προβλήματα. Δεν έχω κερδίσει ποτέ εδώ, αλλά ίσως αυτή είναι η στιγμή να το πετύχω».

#21 Λεό Ροσέλ - Γκιγιόμ Μερκουαρέ

«Νομίζω ότι φέτος το ράλλυ είναι πολύ μεγάλο! Το Ακρόπολις είναι πάντα δύσκολο για τον οδηγό, τον συνοδηγό και τους μηχανικούς· θα δούμε τι θα συμβεί. Επίσης, για εμάς είναι μεγάλη πρόκληση να ξεκινήσουμε με ένα νέο αυτοκίνητο».

#23 Ρόοπε Κόρχονεν - Άνσι Βιίνικα

«Αρκετά σκληρό. Είναι η πρώτη μου φορά εδώ. Θα δούμε. Υπάρχουν κάποιες ειδικές διαδρομές με καλή ροή, αλλά για μένα είναι το πιο δύσκολο ράλλυ του πρωταθλήματος».

#24 Αλεχάνδρο Κατσόν - Μπόρχα Ροζάντα

«Είναι ένα νέο ράλλυ, με πολλές καινούργιες ειδικές διαδρομές. Είναι πολύ σκληρό και απαιτητικό. Οι επιφάνειες είναι σκληρές και υπάρχουν πολλές πέτρες. Θα είναι πολύ δύσκολο για τα ελαστικά και τα αυτοκίνητα».

#26 Αντρέας Μικέλσεν - Γιορν Λίστερουντ

«Είναι ωραίο που επιστρέφουμε. Είναι ένας από τους αγαπημένους μου αγώνες. Ας δούμε πώς θα πάει με τα κλαταρίσματα. Είχαμε πολλά από αυτά φέτος. Ελπίζω να είναι καλύτερα. Θα είναι δύσκολο για εμάς και για το αυτοκίνητο. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι μια μεγάλη πρόκληση, αλλά ανυπομονώ».

#28 Γκας Γκρίνσμιθ - Γιόνας Άντερσον

«Είναι πιο σκληρό από πέρυσι. Προτιμώ να είμαι στο Λουτράκι παρά στη Λαμία, αλλά προτιμώ τις ειδικές διαδρομές στη Λαμία. Το Σάββατο είναι καλύτερο για τους θεατές. Ο στόχος είναι σίγουρα η νίκη».

#29 Γιαν Σολάνς - Ροντρίγκο Σανχουάν

«Θα είναι πολύ σκληρό. Πρέπει να βρούμε τον ρυθμό που θα μας επιτρέψει να αποφύγουμε τα προβλήματα και ταυτόχρονα να είμαστε γρήγοροι και να προσπαθήσουμε να μείνουμε μακριά από προβλήματα».

#31 Ντιέγκο Ντομίνγκεζ - Ροχέλιο Πενιάτε

«Πολύ ωραίο, είναι ένα ράλλυ που πάντα απολαμβάνω. Έχω πάντα καλές αναμνήσεις εδώ. Η Παρασκευή είναι δύσκολη, το Σάββατο μπορείς να κινηθείς λίγο πιο γρήγορα, αλλά οι ειδικές της Κυριακής είναι σκληρές. Είναι ένα πολύ ωραίο ράλλυ».

Οι ελληνικές συμμετοχές δίνουν το στίγμα

#39 Λάμπρος Αθανασούλας - Κωνσταντίνος Σούκουλης

«Οι καινούργιες ειδικές του Σαββάτου είναι πολύ ωραίες, ίσως οι πιο ωραίες του αγώνα. Σε αντίθεση με τους Βωξίτες, που αν και είναι η αγαπημένη μας, έχει χαλασμένο οδόστρωμα σε αρκετά σημεία. Στην Κόρινθο οι ειδικές είναι σε καλή κατάσταση. Γενικά, είναι ωραίος αγώνας, μεγάλος και δύσκολος. Ο δικός μας στόχος είναι να τερματίσουμε και να το ευχαριστηθούμε».

#61 Ιωάννης Πλάγος - Χρήστος Κουζιώνης

«Είναι ένα σκληρό Ακρόπολις. Οι καινούργιες ειδικές είναι πολύ ωραίες. Το Ακρόπολις, θέλει διάρκεια, προσοχή και συνέπεια. Έχουμε δοκιμάσει το αυτοκίνητο, αλλάξαμε κάποιες ρυθμίσεις και είμαστε έτοιμοι για τον αγώνα».

#63 Ευθύμιος Χαλκιάς - Μάριος Τσαούσογλου

«Η πρώτη μέρα είναι κουραστική. Οι ειδικές της Πελοποννήσου είναι πολύ ωραίες. Γενικά, είναι ένα κλασικό Ακρόπολις. Βέβαια, οι διαδρομές θα være διαφορετικές όταν θα ξεκινήσει ο αγώνας και θα έρθει η σειρά μας…».