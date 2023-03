WEC, Δοκιμές Σίμπρινγκ Ημέρα 1η: Toyota και Cadillac μοιράστηκαν την κορυφή

Οι επίσημες δοκιμές του WEC ενόψει 2023 ξεκίνησαν, με ομάδες και οδηγούς να κάνουν τις τελευταίες τους προετοιμασίες για την πρεμιέρα στο Σίμπρινγκ.

Η νέα σεζόν για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC) είναι προ των πυλών και την περιμένουμε όλοι με αγωνία. Νέα αγωνιστικά ανεβάζουν τον αριθμό συμμετοχών στην κορυφαία κατηγορία σε διψήφια νούμερα και αυτό σημαίνει πως η δράση θα κορυφωθεί.

Όλες οι ομάδες συγκεντρώθηκαν για πρώτη φορά στην πίστα του Σίμπρινγκ για τον καθιερωμένο Πρόλογο της σεζόν. Δύο ημέρες γεμάτες δράση, που δίνουν την ευκαιρία σε όλους να κάνουν τις τελευταίες τους προετοιμασίες ενόψει της αγωνιστικής σεζόν της 2023. Η πρώτη ημέρα περιλάμβανε δύο περιόδους δοκιμών με τις Toyota και Cadillac να βρίσκονται στην κορυφή των χρόνων.

Hypercar

Ο Χοσέ-Μαρία Λόπεζ της Toyota Gazoo Racing είχε τον ταχύτερο χρόνο της ημέρας με το #7 GR010 Hybrid Hypercar. Ο Αργεντινός σημείωσε το 1:48,208 στην πρωινή περίοδο δοκιμών και ήταν λιγότερο από ένα δέκατο του δευτερολέπτου ταχύτερος του Ρίο Ριρακάβα με το #8 Toyota. Στην 3η θέση και ταχύτερος στην απογευματινή περίοδο δοκιμών ήταν ο Ερλ Μπάμπερ της Cadillac Racing με το #2 V-Series.R και χρόνο στο 1:48,429.

Η τρίτη ταχύτερη ομάδα της πρώτης ημέρας ήταν η Ferrari, με τον Αντόνιο Φουόκο στο 1:49,402. Ο καλύτερος χρόνος της Porsche Penske Motorsport ήρθε από τον Φρεντ Μακοβιέκι, με επίδοση στο 1:49,650. Η Peugeot είχε μία μέτρια πρώτη ημέρα, με το ταχύτερο 9Χ8 Hybrid να είναι 2,4 δευτερόλεπτα πίσω από τον ταχύτερο χρόνο της Toyota. Μάλιστα, στην απογευματινή διαδικασία, το #94 είχε σύγκρουση με το #10 αγωνιστικό της LMP2 και προκάλεσε καθεστώς κόκκινης σημαίας.

Οι δύο ιδιωτικές ομάδες της κατηγορίας Hypercar ήταν στις τελευταίες θέσεις. Η Glickenhaus Racing ήταν ταχύτερη της Floyd Vanwall Racing, με την αμερικανική ομάδα να έχει ταχύτερη επίδοση το 1:52,203, ενώ η γερμανική το 1:52,410.

Οι χρόνοι αναμένεται να βελτιωθούν τόσο τη δεύτερη ημέρα, όσο και στο αγωνιστικό τριήμερο στο Σίμπρινγκ την ερχόμενη εβδομάδα. Ο γύρος της pole position το 2022 ήταν στο 1 λεπτό και 47 δευτερόλεπτα. Επιπλέον, δείγμα του ότι οι ομάδες δεν δείχνουν το πραγματικό τους πρόσωπο είναι το γεγονός πως την πρώτη ημέρα η Glickenhaus Racing είχε χρόνο σχεδόν 4 δευτερόλεπτα πιο αργό από αυτόν στις κατατακτήριες δοκιμές, 12 μήνες νωρίτερα.

LMP2

Στην κατηγορία της LMP2, ταχύτερη ήταν η United Autosports με το #22 Oreca 07. O Φιλ Χάνσον σημείωσε επίδοση στο 1:51,492 και ήταν μόλις 42 χιλιοστά του δευτερολέπτου μπροστά από τον Ντανιίλ Κβιάτ με το #63 της Prema Racing. H Team WRT ήταν στην 3η θέση, με καλύτερη επίδοση το 1:51,589 δια χειρός Λουί Ντελετράζ.

Η Team Jota ήταν μπροστά από την Alpine Elf Team, την Inter Εuropol και τη Vector Sport. H κατηγορία αυτή διανύει την τελευταία της σεζόν στο WEC, καθώς από το 2024 το πρωτάθλημα θα διαθέτει δύο κατηγορίες. Η Team Jota αναμένεται να συμμετάσχει στην κατηγορία Hypercar από το δεύτερο αγώνα στην Πορτογαλία, ενώ η Team WRT, η Alpine, η Vector Sport και η Prema έχουν εξασφαλισμένα προγράμματα στη μεγάλη κατηγορία το 2024.

GTE

Στην κατηγορία GTE, η αμιγώς γυναικεία ομάδα της Iron Dames έκανε την έκπληξη την πρώτη ημέρα. Η Μισέλ Γκατάν με τη #85 Porsche 911 RSR πήρε την 1η θέση με χρόνο 1:59,201. Στη 2η θέση ήταν η #21 Ferrari 488 GTE της AF Corse, ενώ στην 3η θέση ήταν η Dempsey-Proton Racing με τη #77 Porsche.

H δράση συνεχίζεται σήμερα, Κυριακή 12/3, με δύο ακόμη περιόδους δοκιμών. Η πρεμιέρα του WEC στο Σίμπρινγκ θα πραγματοποιηθεί στις 17 Μαρτίου με τον αγώνα των 1000 Μιλίων.

Αποτελέσματα 1η Ημέρα πρωί

Αποτελέσματα 1η Ημέρα απόγευμα

Φωτογραφίες: WEC media, Porsche, Toyota