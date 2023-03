Άδοξα ολοκληρώθηκε ο εναρκτήριος αγώνας της φετινής σεζόν της F1 για τη βρετανική ομάδα, έχοντας ένα δύσκολο αγώνα στο Μπαχρέιν,

Μία από τις λιγότερο προετοιμασμένες ομάδες για την αγωνιστική σεζόν του 2023 αποδείχθηκε πως ήταν η McLaren Racing. H βρετανική ομάδα δεν πέτυχε τους στόχους της σχετικά με την εξέλιξη της MCL60 κατά τη διάρκεια του χειμώνα και το ξεκίνημα αποδείχθηκε πολύ δύσκολο.

Ο ρούκι Όσκαρ Πιάστρι, εγκατέλειψε στον αγώνα του Μπαχρέιν, έπειτα από πρόβλημα στα ηλεκτρικά του μονοθεσίου. Το ντεμπούτο του συνδυάστηκε με αποκλεισμό από το Q1 στις κατατακτήριες. Από την άλλη, ο Λάντο Νόρις είχε απώλεια υδραυλικής πίεσης στο μονοθέσιό του και έπρεπε να κάνει στάση στα pit κάθε 10 γύρους.

Παρά την κάκιστη εμφάνιση και την τελευταία θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, η McLaren «βλέπει» φως στην άκρη του τούνελ. Ο επικεφαλής της ομάδας του Ουόκινγκ, Αντρέα Στέλα, πιστεύει πως δίχως τα προβλήματα, οι οδηγοί του θα ήταν εντός της πρώτης 10άδας.

«Το θετικό από το τριήμερο είναι πως ο Λάντο δίχως τα προβλήματα θα διεκδικούσε βαθμούς. Ο ρυθμός αγώνα του μονοθεσίου ήταν καλύτερος των προσδοκιών μας. Πιστεύω πως στον αγώνα βλέπουμε πως η σκληρή δουλειά που κάναμε το χειμώνα για την καλύτερη διαχείριση των ελαστικών αποδίδει καρπούς. Όχι μόνο ο Λάντο\ αλλά και ο Όσκαρ, είχαν πολύ λίγη φθορά στα ελαστικά τους στο πρώτο stint. Έκανε κι εκείνος προσπεράσματα και θα μπορούσαμε να έχουμε δύο μονοθέσια εντός βαθμών. Αυτό είναι το μόνο θετικό που μπορούμε να πάρουμε από το τριήμερο», είπε.

Η McLaren αναγκάστηκε να αναπροσαρμόσει τους στόχους της ενόψει της νέας σεζόν. Το σχεδιαστικό τμήμα της ανακάλυψε ένα νέο μονοπάτι στην εξέλιξη του μονοθεσίου και έχει προγραμματίσει σημαντικές αναβαθμίσεις που θα αλλάξουν τα πράγματα, αρχής γενομένης από το Μπακού.

