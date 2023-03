Ποιος είναι ο σωστός δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουν οι οδηγοί της F1 για να φτάσουν στη νίκη στη μάχη του Σακχίρ; Ακολουθούν οι απαντήσεις...

Ο πρώτος αγώνας της Formula 1 για το 2023 είναι προ των πυλών, με ομάδες και οδηγούς να προετοιμάζονται για ένα ιδιαίτερα απαιτητικό Grand Prix Μπαχρέιν. Τα αποτελέσματα των κατατακτήριων δοκιμών μας έδωσαν μία πρώτη εικόνα για το τι θα δούμε στον αγώνα και οι 57 γύροι που ακολουθούν, αναμένονται συναρπαστικοί και απρόβλεπτοι. To Σακχίρ του Μπαχρέιν είναι μία διαδρομή που προσφέρει ευκαιρίες για προσπέρασμα και παράλληλα αποτελεί μια τεράστια πρόκληση για τους οδηγούς, τα μονοθέσια και τα ελαστικά.

Η νίκη στο Grand Prix Μπαχρέιν φαίνεται πως θα κριθεί ανάμεσα σε στους οδηγούς της Red Bull Racing, Μαξ Φερστάπεν και Σέρχιο Πέρεζ. Όμως πίσω τους οι δύο Ferrari, οι δύο Mercedes και ο δαιμόνιος Φερνάντο Αλόνσο θέλουν να κάνουν τη ζωή των «ταύρων» δύσκολη.

The waiting is over. Welcome to race day.

