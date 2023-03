Η Red Bull Racing κυριάρχησε το Σάββατο στο Σακχίρ με τον Μαξ Φερστάπεν στην πρώτη θέση και τον Σέρχιο Πέρεζ στη δεύτερη - Τρίτος ο Σαρλ Λεκλέρ.

Ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull Racing ήταν εκείνος που επικράτησε, αν και δυσκολότερα από ό,τι αναμενόταν, στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Μπαχρέιν, του πρώτου αγώνα της χρονιάς για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 2023. ο Σέρχιο Πέρεζ επιβεβαίωσε την ανωτερότητα των «ταύρων» παίρνοντας τη 2η θέση και κλειδώνοντας την πρώτη σειρά για την ομάδα του. Πολύ ανταγωνιστική η Scuderia Ferrari, με τον Σαρλ Λεκλέρ στην 3η θέση και τον Κάρλος Σάινθ στην 4η ενώ ο Φερνάντο Αλόνσο με την Aston Martin έδειξε πολύ απειλητικός και πήρε τελικά την 5η θέση, μπροστά από τις δύο Mercedes-AMG των Τζορτζ Ράσελ και Λούις Χάμιλτον.

Max Verstappen takes the first pole of 2023 in Bahrain!#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/vZlHGDbbmr — Formula 1 (@F1) March 4, 2023

Q1

Η μεγάλη προσμονή τελείωσε όταν το πράσινο φανάρι στο τέλος του pitlane της πίστας του Σακχίρ έγινε πράσινο και τα μονοθέσια άρχισαν να βγαίνουν για τις πρώτες τους προσπάθειες υπό το φως των προβολέων. Οι δύο AlphaTauri άνοιξαν το χορό με τις δύο Ferrari, που «φορούσαν» μεσαία ελαστικά, να ακολουθούν αμέσως μετά.

Δεν ήταν ιδανικό ξεκίνημα για τον Σαρλ Λεκλέρ, που καθώς περνούσε από την ευθεία εκκίνησης-τερματισμού αποκολλήθηκε ένα κομμάτι από την SF-23, ενώ στην επόμενη στροφή «έφυγε» άλλο ένα. Ήταν δύο μικρά κομμάτια από ανθρακόνημα, που όμως η διεύθυνση αγώνα τα θεώρησε επικίνδυνα και έβγαλε την κόκκινη σημαία για απομακρυνθούν, ενώ απέμεναν λίγο πάνω από 13 λεπτά (από τα 18 της συνολικής διάρκειας) για το τέλος του Q1.

🚩 RED FLAG 🚩



The Q1 action is halted after just a few minutes



Charles Leclerc's first timed lap doesn't go to plan, with two small pieces of bodywork coming off his car#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/A2RLui0l2X March 4, 2023

Μετά την ολιγόλεπτη διακοπή τα μονοθέσια ξαναβγήκαν στην πίστα και καθώς πλέον ο εναπομείναν χρόνος ήταν λιγότερος η κίνηση ήταν σαφώς μεγαλύτερη. Μέσα σε λίγα λεπτά και οι 20 οδηγοί είχαν βγει από τα γκαράζ τους, συμπεριλαμβανομένου του Λεκλέρ, στο μονοθέσιο του οποίου οι μηχανικοί της Ferrari έκαναν τις απαραίτητες μικροεπισκευές.

Όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στον Φερνάντο Αλόνσο και ο Ισπανός της Aston Martin ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες, σημειώνοντας χρόνο ταχύτερο από το μεγάλο φαβορί, τον Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull. Όσο περνούσε η ώρα όμως οι χρόνοι έπεφταν και ταχύτερα και από τους δύο κινήθηκαν οι Λεκλέρ, Ράσελ και Σάινθ, με τον Ισπανό της Ferrari να ανεβαίνει στην πρώτη θέση του πίνακα των χρόνων μπροστά από τον Βρετανό της Mercedes.

Verstappen, then Alonso, then Leclerc, then Russell... then Sainz goes quickest!



We're only in Q1, but already the fight for P1 is hotting up 🥵#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/9RgzMkJOal March 4, 2023

Η ουσία του Q1 όμως είναι ποιοι θα κάνουν τους 5 τελευταίους χρόνους και θα αποκλειστούν από τη συνέχεια και σε αυτές τις κατατακτήριες η διαδικασία αυτή είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σε δύσκολη θέση βρέθηκε ο Λανς Στρολ με τη δεύτερη Αστον Μάρτιν, που είδε το χρόνο του να διαγράφεται για παραβίαση των ορίων της πίστας και έπρεπε να ξανακάνει γρήγορη προσπάθεια.

Περιέργως, στα τελευταία λεπτά όλοι οι οδηγοί, εκτός από τον Σάινθ που είχε τον καλύτερο χρόνο, ξαναβγήκαν στην πίστα για μια τελευταία προσπάθεια. Όταν οι γρήγοροι γύροι ολοκληρώθηκαν, η εικόνα της 5άδας στο τέλος της κατάταξης δεν ήταν αυτή που περιμέναμε. Οι οδηγοί που αποκλείστηκαν ήταν οι Λόγκαν Σάρτζεντ, Πιέρ Γκασλί, Κέβιν Μάγκνουσεν, Όσκαρ Πιάστρι και Νικ ντε Βρις, δηλαδή από μια Williams, Alpine, Haas, McLaren και AlphaTauri. Επίσης, η λίστα αυτή περιλαμβάνει και τους τρεις ρούκι (πρωτοεμφανιζόμενους) της φετινής χρονιάς.

Lando Norris and Logan Sargeant clock the EXACT same lap time! 🤯



Sargeant drops out in P16, with Norris having posted his 1:31.652 effort earlier - and goes through in P15#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/3H9bMYHPYu — Formula 1 (@F1) March 4, 2023

Ο Σάρτζεντ μάλιστα έκανε ακριβώς τον ίδιο χρόνο με τον Λάντο Νόρις, που ήταν 15ος, αλλά έμεινε στη 16η θέση επειδή ο Βρετανός είχε καλύτερο δεύτερο χρόνο. Πολύ σημαντική λεπτομέρεια είναι ότι ο πρώτος από τον τελευταίο απείχαν μόλις 1,2 δευτερόλεπτα!

Q2

Μετά τη φρενίτιδα του Q1, στο ξεκίνημα του δεύτερου σκέλους των κατατακτήριων δεν υπήρχε μεγάλη προθυμία από τους οδηγούς να βγουν από τα γκαράζ τους. Όπως φάνηκε στα προηγούμενα λεπτά, η κατάσταση της πίστας βελτιωνόταν σημαντικά σε κάθε πέρασμα και όλοι περίμεναν να κάνει κάποιος άλλος την αρχή και να στρώσει λίγο λάστιχο παραπάνω στην επιφάνεια της ασφάλτου.

Ο Νίκο Χούλκενμπεργκ με τη Haas, οποίος έκανε τη μίνι-έκπληξη τερματίζοντας στο Q1 τόσο πιο μπροστά από τον Μάγκνουσεν, ήταν εκείνος που έκανε την αρχή και σύντομα τον ακολούθησαν και οι υπόλοιποι. Όλοι φυσικά είχαν στα μονοθέσιά τους τα μαλακά (κόκκινα) ελαστικά της Pirelli.

Verstappen smashes a 1:30.503 lap out of the park to to go top of the pile in Q2 ⚾️



He's followed by Perez, Hamilton, Russell and Alonso#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/vxSLDTjAJ1 — Formula 1 (@F1) March 4, 2023

Και πάλι όλοι κοίταζαν τι θα κάνει ο Αλόνσο, ο οποίος όντως έκανε έναν αρκετά γρήγορο γύρο. Οι «παραδοσιακές» δυνάμεις της F1 όμως δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη. Και οι δύο Red Bull και οι δύο Mercedes έκαναν ταχύτερο γύρο από τον Ισπανό της Aston Martin και τον έριξαν στην 5η θέση. Ο Φερστάπεν ήταν ταχύτερος όλων, μπροστά από τον Πέρεζ, με τους Χάμιλτον και Ράσελ να ακολουθούν στην 3η και 4η θέση αντίστοιχα.

Οι δύο Ferrari δεν έφτασαν κοντά σε αυτούς τους χρόνους, ωστόσο για την πρώτη τους προσπάθεια στο Q2 οι Λεκλέρ και Σάινθ είχαν βάλει χρησιμοποιημένα και όχι φρέσκα μαλακά ελαστικά. Το ίδιο έκανε και ο Λανς Στρολ με την Aston Martin, που βρισκόταν στη ζώνη του αποκλεισμού. Επομένως, δεν είχαμε δει τις πραγματικές τους δυνατότητες.

Οι δύο Red Bull επέλεξαν να μην κάνουν δεύτερη προσπάθεια στο Q2, αφού με τους χρόνους που είχαν δεν κινδύνευαν σε καμία περίπτωση, αλλά και οι 13 υπόλοιποι βγήκαν στην πίστα για μια τελευταία προσπάθεια. Ο Σαρλ Λεκλέρ έδειξε επιτέλους πόσο γρήγορη είναι η Ferrrari, ανεβαίνοντας στην πρώτη θέση με χρόνο καλύτερο από την περσινή pole position, μπροστά από Φερστάπεν, Ράσελ και Χάμιλτον.

Last man across the line, Lance Stroll squeaks through into the top 10 as the chequered flag falls 🏁#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/4OAo6etzTE — Formula 1 (@F1) March 4, 2023

Με τον Στρολ την τελευταία στιγμή να καταφέρνει να βελτιώσει το χρόνο του και να εξασφαλίζει τη θέση του στην τελική 10άδα, οι πέντε οδηγοί που αποκλείστηκαν στο τέλος του Q2 ήταν οι Λάντο Νόρις, Βάλτερι Μπότας, Γκουάνγιου Ζου, Γιούκι Τσουνόντα και Άλεξ Άλμπον. Εντυπωσιακός ο Νίκο Χούλκενμπεργκ που στην επιστροφή του στην F1 πήρε την 8η θέση και πέρασε στον «τελικό».

Q3

Φτάνοντας στο ξεκίνημα του τρίτου μέρους των κατατακτήριων δοκιμών, η εικόνα που είχε σχηματιστεί ήταν πολύ διαφορετική από αυτή που όλοι περιμέναμε. Δεν υπήρχε ούτε η υποψία κυριαρχίας από μία ομάδα, όπως διαφαινόταν ότι συμβαίνει με τον Φερστάπεν και τη Red Bull, και έξι ή επτά οδηγοί θα έδιναν σκληρή μάχη για τις κορυφαίες θέσεις.

Με τους παλμούς στα ύψη, το pit lane άνοιξε για τελευταία φορά το Σάββατο στο Σακχίρ και οι οδηγοί βγήκαν για την πρώτη από τις δύο γρήγορες προσπάθειές τους, με τις δύο Ferrari και τις δύο Red Bull να ανοίγουν το χορό, ενώ οι Mercedes και ο Αλόνσο έμειναν στα γκαράζ τους.

Τώρα που τα πράγματα σοβάρεψαν, ο μαξ Φερστάπεν τα έβαλε στη θέση τους, γράφοντας τον ταχύτερο γύρο του 3ημέρου μέχρι εκείνο το σημείο. Ο Ολλανδός πρωταθλητής της Red Bull έγινε ο πρώτος που κατέβηκε κάτω από το 1:30 φέτος και πήρε φυσικά την πρώτη θέση, ένα δέκατο του δευτερολέπτου μπροστά από τον Σαρλ Λεκλέρ. Ο Σέρχιο Πέρεζ ήταν 3ος ενώ ο Φερνάντο Αλόνσο έφερε την AMR23 στην 4η θέση.

Οι Mercedes έκαναν μόνο μία γρήγορη προσπάθεια στο Q3, παίρνοντας τις θέσεις 5 και 7 με τον Ράσελ και τον Χάμιλτον αντίστοιχα, έχοντας ανάμεσά τους τον Κάρλος Σάινθ. Μία προσπάθεια έκανε τελικά και ο Σαρλ Λεκλέρ, ο οποίος μόλις επέστρεψε στο γκαράζ του βγήκε από το μονοθέσιο.

Leclerc is out of the car early, leaving Verstappen P1 with a 1:29.897#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/kaUTyZ9PI3 — Formula 1 (@F1) March 4, 2023

Τελικά, οι μοναδικοί που έκανε δεύτερο γρήγορο γύρο στο Q3 ήταν οι Φερστάπεν, Πέρεζ και Σάινθ. Και οι τρεις βελτίωσαν τους χρόνους τους, με τον Μαξ Φερστάπεν να εξασφαλίζει την πρώτη pole position του 2023 και τον Σέρχιο Πέρεζ να είναι δεύτερος. Οι δύο Ferrrari ακολούθησαν, με τον Λεκλέρ στην 3η θέση και τον Σάινθ στην 4η ενώ ο Αλόνσο θα ξεκινήσει τον αυριανό αγώνα από την 5η θέση. Δίπλα του θα έχει στην 6η θέση τον Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος άφησε στην 7η θέση τον Λούις Χάμιλτον. Ακολούθησαν οι Λανς Στρολ, Εστεμπάν Οκόν και Νίκο Χούλκενμπεργκ.

Με όσα έδειξαν οι κατατακτήριες δοκιμές, ο αγώνας της Κυριακής μόνο απόλυτο φαβορί δεν έχει και αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η εκκίνηση θα δοθεί στις 17:00 ώρα Ελλάδας και την εξέλιξή του θα μπορείτε να παρακολουθήσετε, όπως πάντα, μέσα από το LIVE του Gazzetta.

Αποτελέσματα