Το ξεκίνημα της σεζόν της F1 εγκυμονεί κινδύνους και παγίδες για όσους θέλουν να διακριθούν και να νιώσουν τη γεύση της νίκης.

Για τις ομάδες της Formula 1 είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσουν με θετικό πρόσημο την αγωνιστική σεζόν. Γι’ αυτό χρειάζονται ένα καλό μονοθέσιο, μια γερή βάση, ώστε να βρουν τη σωστή δίοδο στην εξέλιξη μέσα στη χρονιά. Ιδανικό σενάριο για τον οποιοδήποτε είναι φυσικά η νίκη. Όμως αυτό κρύβει πολλούς κινδύνους και μία παράδοση που έχει εξελιχθεί σε... κατάρα.

Από το 2017, δηλαδή τα τελευταία 6 χρόνια, ο νικητής της πρεμιέρας της σεζόν στη Formula 1 δεν έχει καταφέρει να κερδίσει το πρωτάθλημα. Συγκεκριμένα, το 2017 και το 2018 στον πρώτο αγώνα κέρδισε ο Σεμπάστιαν Φέτελ με τη Scuderia Ferrari αλλά πρωταθλητής αναδείχτηκε ο Λιούις Χάμιλτον. Ο Βρετανός πήρε επίσης το πρωτάθλημα το 2019 και το 2020, χρονιές που στην πρεμιέρα είχε κερδίσει ο Βάλτερι Μπότας.

This was epic! 🍿 Verstappen and Leclerc put on a proper show at last year's season opener 👏 #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/54aGKKlm6e

Το 2021 ήταν η σειρά του Χάμιλτον να πέσει… θύμα της κατάρας, κερδίζοντας τον πρώτο αγώνα στο Μπαχρέιν, όμως πρωταθλητής τελικά ήταν ο Μαξ Φερστάπεν. Την ίδια έκβαση είχαμε και την περασμένη χρονιά στην υπόθεση τίτλου, ενώ στον πρώτο αγώνα είχε κερδίσει ο Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari.

Ενδιαφέρον έχει επίσης να δούμε τι συνέβη και ορισμένα χρόνια πιο πριν. Από το 2010 έως το 2022, μόλις τρεις φορές ο νικητής του εναρκτήριου Grand Prix της σεζόν κατάφερε να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Αυτό συνέβη το 2011 με τον Φέτελ, το 2015 με τον Χάμιλτον και το 2016 με τον Νίκο Ρόσμπεργκ.

⚪️ Winning a race

⚪️ + it's the season opener

⚪️ + for Ferrari

⚪️ + on your Ferrari debut

🔘 All of the above@alo_oficial's 2010 campaign couldn't have started any better 🤩#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/NIbLD8BSDC