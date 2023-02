Άμεση ήταν η απάντηση του επικεφαλής της Alpine, Ότμαρ Σαφνάουερ, στα σχόλια που έκανε ο Ισπανός πρώην πρωταθλητής για την πρώην ομάδα του στην F1.

Mε το καλημέρα το 2023 ο Φερνάντο Αλόνσο φρόντισε να ασκήσει κριτική στην Alpine Racing. Ο Ισπανός πρωταθλητής της Formula 1 το 2005 και το 2006 αμφισβήτησε τις φιλοδοξίες και συνολικά τις ικανότητες των Γάλλων για να πετύχουν στο σπορ.

Συγκεκριμένα ο Αλόνσο είχε δηλώσει στο πλαίσιο της παρουσίασης της νέας Aston Martin AMR23: «Εδώ είναι πολύ διαφορετικά από κάθε άλλη ομάδα της οποίας ήμουν μέλος στο παρελθόν. Τερμάτιζαν στην 4η θέση και ήταν χαρούμενοι, το ίδιο με την πέμπτη ή την έκτη θέση. Αν ήμασταν στην έβδομη θέση ήταν λόγος για πανηγυρισμούς. Εδώ δεν υπάρχουν πανηγυρισμοί έως ότου κερδίσουμε και αυτό είναι πολύ ελκυστικό για μια νέα ομάδα».

Τα λόγια του δεν πέρασαν απαρατήρητα από το γαλλικό στρατόπεδο. Η Alpine παρουσίασε το νέο της «όπλο» για την επερχόμενη σεζόν, την A523.H γαλλική ομάδα έθεσε ως στόχο την παραμονή στην τέταρτη θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, όμως θέλει να είναι όλο και πιο κοντά στην κορυφή.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης του μονοθεσίου, ο επικεφαλής της Alpine, Ότμαρ Σαφνάουερ, ρωτήθηκε σχετικά με τις δηλώσεις του Αλόνσο και θέλησε να του απαντήσει: «Όταν τερματίσαμε στην τέταρτη θέση, αν θυμηθούμε τον Αλόνσο τότε, ήταν πολύ χαρούμενος, όσο χαρούμενοι ήταν όλοι στην ομάδα. Το 2021 ήμασταν στην πέμπτη θέση και ο στόχος μας ήταν να ανέβουμε μία θέση, κάτι που είναι πολύ δύσκολο. Έπρεπε να κερδίσουμε τη McLaren. Πρέπει να πανηγυρίζεις τις επιτυχίες σου όταν θες να είσαι τέταρτος και το πετυχαίνεις. Δεν είναι ντροπή να πεις πως πέτυχες το στόχο σου και θες να το πανηγυρίσεις. Φέτος, θέλουμε να είμαστε πιο κοντά απ’ ότι πέρυσι στην κορυφή. Αν το καταφέρουμε, θα το πανηγυρίσω. Αν συμβεί αυτό, τότε είμαστε ως ομάδα στο σωστό δρόμο».

Η Alpine το 2023 θα αγωνιστεί στη Formula 1 με τους Έστεμπαν Οκόν και Πιέρ Γκασλί. Η νέα A523 έχει ορισμένα πολύ ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά, με τη μεγαλύτερη αλλαγή να είναι στη γεωμετρία της ανάρτησης στον πίσω άξονα.

Why have one car when you can have two? 🔥#Alpine #A523 pic.twitter.com/fzdofVw2sy