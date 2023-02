Ο Ισπανός άφησε αιχμές για τις δυνατότητες και τις φιλοδοξίες της πρώην ομάδας του, δηλώνοντας παράλληλα δικαιωμένος που επέλεξε να φορέσει τα πράσινα της Aston Martin στην F1.

Μία από τις μεγαλύτερες μετακινήσεις οδηγών για τη φετινή σεζόν της Formula 1 είναι αυτή του Φερνάντο Αλόνσο από την Alpine στην Aston Martin. O Ισπανός επέστρεψε στο σπορ έπειτα από δύο χρόνια απουσίας και κατάφερε να ανέβει μία φορά στο βάθρο. Αυτό έγινε στο Grand Prix Κατάρ το 2021, όπου κατετάγη 3ος.

Φέτος έχει μία νέα πρόκληση μπροστά του, καθώς ξέρει πως η Aston Martin είναι μία ιδιαίτερα φιλόδοξη ομάδα, με μεγάλους στόχους. Στο πλαίσιο της παρουσίασης της νέας AMR23, o Αλόνσο μίλησε για την ψυχολογία της ομάδας, η οποία - όπως είπε - διαφέρει σημαντικά από αυτή της Alpine.

Ο 41χρονος άφησε αιχμές για το πόσο σοβαρά βλέπει η μία ομάδα τη Formula 1 και πόσο η άλλη: «Όλοι στην Aston Martin είναι ταπεινοί. Όλοι είναι πεινασμένοι για επιτυχίες. Μπορεί να χρειάζονται εμπειρία στη μάχη για πρωταθλήματα, για νίκες ή βάθρα σε κάθε αγώνα. Όμως πιστεύουν στους εαυτούς τους. Έχουν την αυτοπεποίθηση και ξέρουν πως μπορούν να πετύχουν τους στόχους τους. Εδώ είναι πολύ διαφορετικά από κάθε άλλη ομάδα της οποίας ήμουν μέλος στο παρελθόν. Τερμάτιζαν στην 4η θέση και ήταν χαρούμενοι, το ίδιο με την πέμπτη ή την έκτη θέση. Αν ήμασταν στην έβδομη θέση ήταν λόγος για πανηγυρισμούς. Εδώ δεν υπάρχουν πανηγυρισμοί έως ότου κερδίσουμε και αυτό είναι πολύ ελκυστικό για μια νέα ομάδα».

Fernando Alonso and his 2023 helmet. 😍 Need we say more? pic.twitter.com/mONs5m482i

Αυτή δεν ήταν η μοναδική «μπηχτή» του Αλόνσο προς την πρώην ομάδα του, καθώς πιστεύει ότι η Aston Martin είναι αυτή που μπορεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες του. «Είμαι πολύ απαιτητικός σε ό,τι κάνω. Περιμένω πολλά από τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζομαι, δίνω το 100% και περιμένω το ίδιο και από αυτούς με τους οποίους συνεργάζομαι. Από την πρώτη μου ημέρα στην Aston Martin, ένιωσα από τον κόσμο που είχα γύρω μου ότι μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες. Προφανώς, έχουμε και την ηγεσία του Λόρενς Στρολ. Τον γνωρίζω πολλά χρόνια. Είχε πολλές επιτυχίες σε διαφορετικούς τομείς της ζωής του. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως η Formula 1 δεν θα διαφέρει και αργά ή γρήγορα θα πετύχει. Αυτό είναι κάτι που δίνει κίνητρο στον κόσμο να έρθει στην ομάδα μας», πρόσθεσε ο Ισπανός.

Οι προσδοκίες της Aston Martin είναι μεγάλες για τη φετινή σεζόν, καθώς επιθυμεί ένα καλύτερο αποτέλεσμα από την 7η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών που πήρε το 2022. Μάλιστα, ετοιμάζει ένα πολύ επιθετικό πρόγραμμα αναβαθμίσεων στην AMR23.

To our fans, friends, partners and team - thank you for being a part of our journey.



2023 season, let’s go.#NewEnergy pic.twitter.com/EXsLRXNghA