H βρετανική ομάδα παρουσίασε το νέο της μονοθέσιο για το 2023 και έγινε η έβδομη κατά σειρά ομάδα της F1 που το πράττει.

Λίγη ώρα μετά την παρουσίαση της McLaren MCL60, ήταν η σειρά της Aston Martin για να μας δείξει το νέο της μονοθέσιο. Η βρετανική ομάδα έγινε η έβδομη του grid που παρουσίασε το νέο της δημιούργημα, την AMR23, με την οποία θέλει να αλλάξει την τύχη της στη Formula 1.

Η αποκάλυψη του μονοθεσίου πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της ομάδας της Formula 1 στο Σίλβερστον. Η Aston Martin βρίσκεται σε διαδικασία κατασκευής του νέου της υπερσύγχρονου εργοστασίου, το οποίο θα εγκαινιαστεί εντός της χρονιάς και θα στεγάσει τις αγωνιστικές της δραστηριότητες.

Τα αποκαλυπτήρια έγιναν παρουσία των Φερνάντο Αλόνσο και Λανς Στρολ, οι οποίοι αποτελούν το οδηγικό δίδυμο της ομάδας για τη φετινή σεζόν. Ο Ισπανός αντικαθιστά στον Σεμπάστιαν Φέτελ, ενώ ο Καναδός βρίσκεται στην τρίτη του σεζόν στα πράσινα.

H AMR23 είναι εμφανώς ένα πολύ διαφορετικό μονοθέσιο σε σύγκριση με την προκάτοχό του. Σύμφωνα με τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας, Νταν Φάλοουζ, το 95% του μονοθεσίου έχει αλλάξει εξ’ ολοκλήρου. Πράγματι, από όποια γωνία κι αν δούμε το νέο δημιούργημα της Aston Martin, διαφέρει σημαντικά και δείχνει την αποφασιστικότητα της ομάδας να σκαρφαλώσει σε δυναμική στο grid.

Το παραδοσιακό British racing green παραμένει και στο φετινό μονοθέσιο, ενώ διακρίνονται πινελιές ανοικτού πράσινου στο πλαϊνό μέρος. Φέτος η Aston Martin συμπληρώνει 110 χρόνια ιστορίας και θέλει να τα γιορτάσει με καλά αποτελέσματα στο πρωτάθλημα της Formula 1.

To 2022 η Aston Martin τερμάτισε στην 7η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών. Φέτος θέλει να κάνει το επόμενο βήμα και να προσπαθεί να τερματίσει στην πρώτη τετράδα, ενώ το μακροπρόθεσμο σχέδιό της είναι να κατακτήσει το πρωτάθλημα.

Η Aston Martin θα πραγματοποιήσει την Τρίτη 14/2 το shakedown του νέου μονοθεσίου της στην πίστα του Σίλβερστον. Το τριήμερο 23-25 Φεβρουαρίου θα μεταβεί στο Μπαχρέιν για τις τρεις ημέρες χειμερινών δοκιμών του 2023.

Η φετινή πρεμιέρα της Formula 1 είναι προγραμματισμένη για τις 3-5 Μαρτίου με το Grand Prix Μπαχρέιν, στην πίστα του Σακχίρ.

The grand reveal. Welcome to the world, #AMR23 . 💚 #NewEnergy pic.twitter.com/ov9tWW7dZP

Δείτε ολόκληρη την παρουσίαση στο κείμενο που ακολουθεί.

This is it. The time has come to reveal the #AMR23.#NewEnergy https://t.co/OBrq13FuPE