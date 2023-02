Με 340 ψήφους υπέρ και 279 κατά εγκρίθηκαν οι αναθεωρημένοι στόχοι για τον περιορισμό των εκπομπών CO2 από τα επιβατικά αυτοκίνητα και τα βαν.

Το επόμενο βήμα για την απαγόρευση από το 2035 της πώλησης συμβατικών επιβατικών αυτοκινήτων στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγινε το μεσημέρι της Τρίτης 14 Φεβρουαρίου. Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε με 340 ψήφους υπέρ, 279 κατά και 21 αποχές τη συμφωνία που είχε επιτευχθεί με την Κομισιόν το περασμένο φθινόπωρο.

Το μέτρο που περιέχεται στο πακέτο «Fit for 55» προβλέπει ότι θα παύσει η πώληση επιβατικών αυτοκινήτων και βαν με συμβατικούς κινητήρες στην ΕΕ από την 1η Ιανουαρίου 2035. Στόχος είναι να μειωθούν κατά 100% οι εκπομπές ρύπων από τις συγκεκριμένες κατηγορίες οχημάτων, σε σύγκριση με το 2021. Παράλληλα τίθεται και ενδιάμεσος στόχος για το 2030, με μείωση εκπομπών CO2 κατά 55% για τα επιβατικά αυτοκίνητα και κατά 50% για τα βαν.

Απομένει η τυπική έγκριση της συμφωνίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, πριν δημοσιευτεί στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Parliament has approved the new CO2 emissions reduction targets for new passenger cars and light commercial vehicles as part of the EU's Fit for 55 package.