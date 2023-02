O Όιτ Τάνακ διατήρησε τα ηνία στη γενική κατάταξη και πανηγύρισε για πρώτη φορά μετά την επιστροφή του στην M-Sport Ford.

O Όιτ Τάνακ ολοκλήρωσε τη δουλειά στο τρίτο και τελευταίο σκέλος του Ράλλυ Σουηδίας, δεύτερου γύρου του φετινού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Ο οδηγός της M-Sport Ford ξεκίνησε την ημέρα με προβάδισμα 8.6 δευτερολέπτων, το οποίο και υπερασπίστηκε δίχως προβλήματα, την ώρα που πίσω του, οι team orders τελικά... δεν άλλαξαν τη σειρά τερματισμού των Hyundai. Ας τα δούμε αναλυτικά!

Επιτυχημένο come back

O Εσθονός πανηγύρισε τη 18η νίκη του σε 138 ράλλυ στο WRC, πρώτη από πέρυσι στο Βέλγιο και πρώτη στη νέα του θητεία στην ομάδα του Μάλκολμ Ουίλσον, στην οποία επέστρεψε μετά από πέντε σεζόν σε Toyota και Hyundai. Μάλιστα είναι και η δεύτερη επιτυχία του στο συγκεκριμένο ράλλυ, όπου είχε θριαμβεύσει και το 2019.

A controlled start to the day from @OttTanak in SS16 to extend the lead 👌. pic.twitter.com/qEx0LNQ4R0 — M-Sport (@MSportLtd) February 12, 2023

Και πανηγύρισε έχοντας επιβληθεί μόνο σε μία από τις 18 ειδικές διαδρομές του φετινού αγώνα, την ΕΔ7 στο απογευματινό loop του σκέλους της Παρασκευής. Όμως αφού το Σάββατο πήρε τα ηνία από τον Κρεγκ Μπριν της Hyundai Motorsport, δεν κοίταξε ξανά πίσω. Συντηρούσε τη μικρή διαφορά την οποία μετουσίωσε σε μία σημαντική νίκη στη μάχη του φετινού τίτλου, στην οποία δεν σκοπεύει να είναι κομπάρσος.

Αυτή ήταν η πρώτη νίκη της M-Sport από το Ράλλυ Μόντε Κάρλο του 2022.

WE’RE BACK!!!



VICTORY IN SWEDEN WITH OTT AND MARTIN!!



We’re not crying, you are 😭😭 pic.twitter.com/KCwbP554C3 — M-Sport (@MSportLtd) February 12, 2023

Αποτυχημένες team orders

Ο Μπριν έκανε εξαιρετικό ράλλυ, με τέσσερις κερδισμένες ειδικές και άξιζε κάτι παραπάνω από την τρίτη θέση στην τελική κατάταξη. Ωστόσο, καθώς δεν έχει πλήρες πρόγραμμα φέτος, ήταν εύλογη η απόφαση της Hyundai να φτάσει ο Ιρλανδός με καθυστέρηση στο regroup πριν την Power Stage και να πάρει ποινή 10 δευτερολέπτων.

Αυτή τον έφερε οριακά πίσω από τον teammate του, Τιερί Νεβίλ, που ήταν ο πρωταγωνιστής του δεύτερου μισού του φετινού ράλλυ Σουηδίας, κερδίζοντας πέντε ειδικές. Από τη στιγμή που πήρε «αέρα» επτά δευτερολέπτων από τον τέταρτο Κάλε Ροβάνπερα, αυτή η κίνηση τακτικής ήταν εφικτή και έγινε για να μεγιστοποιήσει τα βαθμολογικά οφέλη με φόντο πάντα τον θρόνο των οδηγών.

Ωστόσο, παρότι αυτό ήταν το πλάνο, ο Μπριν δεν σήκωσε το πόδι από το γκάζι όσο χρειαζόταν τελικά στην Power Stage, ήταν 1.8 δευτερόλεπτα ταχύτερος του ομόσταβλού του και ανέκτησε τη δεύτερη θέση!





«Δεν ήταν αυτό το πλάνο αλλά δεν μπορούσα να ξέρω τι γινόταν. Είμαι χαρούμενος – ήταν ένα απίστευτο τριήμερο», είπε ο Ιρλανδός.

Έφταιγε βέβαια ο Νεβίλ, που έκανε ένα λάθος που του στοίχησε στα 8.7 χιλιόμετρα της ειδικής κι αυτό του στέρησε τη δεύτερη θέση αφού έκανε μόλις τον έκτο χρόνο στην Power Stage.

Ο Βέλγος είπε: «Δεν ήταν καλή ειδική. Φοβόμουν λίγο στα σημεία πέδησης, φοβόμουν μη το παρακάνω. Ήταν ένα δύσκολο τριήμερο αλλά πολύ καλό συνολικά για την ομάδa».

Εκτός βάθρου

Στις θέσεις που ακολούθησαν συναντάμε δύο Yaris Rally1, με τον Ροβάνπερα οριακά εκτός βάθρου και τον Έλφιν Έβανς πέμπτο σε μία μάλλον άχρωμη εμφάνιση.

Ready for one last blast through the snow in the Rally Sweden Power Stage ⚡️#ToyotaGAZOORacing #GRYaris #WRC #RallySweden 🇸🇪 pic.twitter.com/hoALEW1zVS — TOYOTA GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) February 12, 2023

Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής είπε: «Δεν ήθελα τη νίκη στην Power Stage, δεν ήθελα τους πέντε βαθμούς για να έχω καλύτερη σειρά εμφάνισης στο Μεξικό. Αυτό ήταν το πλάνο».

Πράγματι έμεινε τρίτος εκεί, όπου νικητής ήταν ο Εσαπέκα Λάπι! Ο οδηγός της Toyota πήρε αυτούς τους πέντε πόντους και ταυτόχρονα, μετά τις απώλειες του Σαββάτου προσπάθησε να ανακτήσει χαμένο έδαφος και έφτασε στον τερματισμό έβδομος.

Μπροστά του ήταν ο Πιερ Λουί Λουμπέ με το Puma της M-Sport, παρά το δράμα στην τελευταία ειδική όπου αναγκάστηκε να σταματήσει και τελικά την ολοκλήρωσε με το Ford σε λειτουργία EV.

Όγδοος ήταν ο Όλιβερ Σόλμπεργκ με Skoda Fabia RS, που κατέκτησε τη νίκη στην κατηγορία WRC2.

Η βαθμολογία

Μετά τη νίκη του Τάνακ και την κίνηση τακτικής του Ροβάνπερα, ο Εσθονός πήρε τα ηνία στη βαθμολογία με 41 πόντους στο ενεργητικό του. Ο Φινλανδός έχει 38 ενώ ο Νεβίλ είναι στους 32.

Σε ομαδικό επίπεδο, η Toyota Gazoo Raving WRT έφτασε τους 80 βαθμούς, έναντι 66 της Hyundai, με την M-Sport Ford να ανεβαίνει στους 51.

Η επόμενη δοκιμασία

Μετά την (ως επί το πλείστον) άσφαλτο του Ράλλυ Μόντε Κάρλο και το χορό στα χιόνια της Σουηδίας, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ αλλά ήπειρο και ταυτόχρονα, αλλάζει και τερέν.

Η επόμενη μάχη είναι και η πρώτη στο χώμα, με τα πληρώματα να μάχονται στο Ράλλυ Μεξικού στις 16 με 19 Μαρτίου.

Φωτογραφίες: Red Bull Content Pool