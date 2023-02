Ο λόγος για τον οποίο δεν επιτρέπεται στους θεατές να παρακολουθήσουν το πρώτο κομμάτι της ειδικής διαδρομής Μπότσμαρκ.

Το Ράλλυ Σουηδίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τους Οτ Τάνακ, Κρεγκ Μπριν και Εσαπέκα Λάπι να προσπαθούν να «εκθρονίσουν» τον περσινό νικητή του αγώνα και Παγκόσμιο Πρωταθλητή, Κάλε Ροβάνπερα.

Το κοινό δίνει δυναμικό «παρών» στις χιονισμένες ειδικές διαδρομές, όμως δεν θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει από κοντά τις προσπάθειες των πληρωμάτων κατά τα πρώτα 9 χιλιόμετρα της 4ης ΕΔ, Μπότσμαρκ (η οποία επαναλαμβάνεται το απόγευμα της Παρασκευής ως 7η ΕΔ).

Στο σημείο υπάρχουν αρκετές ανεμογεννήτριες και υπάρχει κίνδυνος μεγάλα κομμάτια πάγου να πέσουν από τα πτερύγια και να προκαλέσουν τραυματισμούς. Επίσης στα ίδια σημεία δεν επιτρέπεται η κίνηση με snowmobile.

⚠️ Attention: The first 9 km of stages 4 and 7 (Botsmark) is closed to the public!

The reason is severe icing of the wind turbines, which means that lumps of ice can come flying. Please also note that no snowmobiles will be allowed in this area today. #besafetakecare #rallysweden