Ο επικεφαλής του αγωνιστικού τμήματος της Porsche, μίλησε για τις φήμες περί συνεργασίας με τη Williams Racing που προκάλεσαν τεράστια αναταραχή στα social media.

Πριν από λίγες εβδομάδες η Porsche πραγματοποίησε ορισμένες αλλαγές στους λογαριασμούς της στα social media. Ένα βίντεο μάλιστα που δημοσίευσε στο Instagram, προκάλεσε ντόρο στο διαδίκτυο και τους φίλους της Formula 1. Θεωρίες συνωμοσίας προσπαθούσαν να αποκρυπτογραφήσουν το μήνυμα που ήθελε να περάσει η Porsche στους οπαδούς της και το συνέδεαν με τη Williams Racing.

Η ομάδα του Γκρόουβ διέψευσε τις εν λόγω φήμες. Ωστόσο δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να αλλάξει προμηθευτή μονάδων ισχύος από το 2026, τη χρονιά που θα δούμε την υιοθέτηση νέας τεχνολογίας μονάδων ισχύος.

Εν τέλει η ανακοίνωση που πραγματοποίησε η Porsche δεν είχε καμία σχέση με κάποιο αγωνιστικό πρόγραμμα στη Formula 1. Η διάσταση που πήρε το θέμα εξέπληξε τη γερμανική φίρμα, με τον επικεφαλής του αγωνιστικού τμήματος, Τόμας Λάουντενμπαχ, να μιλά για το θέμα.

«Ήμουν έκπληκτος με όσα έγιναν. Αυτό που κάναμε δεν είχε καμία σχέση με τη Formula 1. Μείναμε έκπληκτοι, όπως όλοι. Ήταν πάρα πολύ αστείο. Όμως τώρα πιστεύω πως έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα», ανέφερε ο Γερμανός στο motorsport.com.

H Porsche έφτασε πολύ κοντά στη σύναψη συμφωνίας με τη Red Bull Racing για το 2026. Η γερμανική φίρμα θα αγόραζε το 50% της Red Bull Technologies, με τις δύο πλευρές να έχουν φτάσει στο σημείο της προφορικής συμφωνίας. Όπως αποδείχθηκε όμως, το deal μεγατόνων κατέρρευσε την τελευταία στιγμή.

Από το 2026 η Red Bull Racing θα συνεργαστεί με την αμερικανική Ford στον τομέα των μονάδων ισχύος. Η είδηση έγινε γνωστή στο πλαίσιο της παρουσίασης της νέας Red Bull RB19 του 2023.

