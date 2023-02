O δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της F1 μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον μεγάλο του αντίπαλο, Λιούις Χάμιλτον, τονίζοντας ότι περιμένει να τον δει να μάχεται για το φετινό τίτλο.

Η έναρξη της επερχόμενης σεζόν της Formula 1 πλησιάζει, με ομάδες και οδηγούς να προετοιμάζονται για μία ακόμη μεγάλη μάχη για το πρωτάθλημα. Η περίοδος παρουσιάσεων των μονοθεσίων βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ αργότερα μέσα στο μήνα θα πραγματοποιηθούν οι χειμερινές δοκιμές.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Μαξ Φερστάπεν, επιθυμεί να διατηρήσει τον τίτλο του για μία ακόμη σεζόν. Όμως ο ανταγωνισμός εφέτος αναμένεται μεγαλύτερος απ’ ότι την περασμένη χρονιά, με τις Mercedes-AMG και Scuderia Ferrari, να επιθυμούν να εκθρονίσουν τους «ταύρους» από την κορυφή.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης της Red Bull RB19, o Φερστάπεν μίλησε για τη νέα σεζόν στο Sky Sports. O Ολλανδός ρωτήθηκε σχετικά με το αν πιστεύει πως ο Λιούις Χάμιλτον θα είναι ο μεγάλος του αντίπαλος στη μάχη του πρωταθλήματος, όπως επίσης και τι περιμένει από τον Βρετανό.

«Ο Χάμιλτον είναι από τους σπουδαιότερους οδηγούς στην ιστορία της Formula 1 και αν έχει το κατάλληλο μονοθέσιο, τότε μπορεί να παλέψει ξανά για το πρωτάθλημα. Το ίδιο ισχύει για τον Τζορτζ Ράσελ, τον Σαρλ Λεκλέρ και τον Λάντο Νόρις. Εάν δώσεις σε όλους αυτούς ένα μονοθέσιο που μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα, τότε θα το πάρουν. Όταν έχεις όμως το σωστό μονοθέσιο, τότε έρχεται και επιπλέον πίεση. Δεν πρέπει να κάνεις λάθη, τουλάχιστον όχι μεγάλα λάθη. Αυτό είναι το επίπεδο της διαφορετικής πρόκλησης που έχεις στα χέρια σου. Πιστεύω όμως πως αυτοί οι οδηγοί όταν βρεθούν στη θέση αυτή, όλα είναι πιθανά. Έχουν το ταλέντο για να το κάνουν», είπε ο οδηγός της Red Bull Racing.

Το 2023 ο 25χρονος Ολλανδός έχει τη δυνατότητα να αναδειχθεί παγκόσμιος πρωταθλητής για τρίτη φορά. Εάν τα καταφέρει, θα γίνει μόλις ο πέμπτος οδηγός στην ιστορία της F1 που θα έχει κατακτήσει τρεις σερί τίτλους.

Ερωτηθείς σχετικά με τις πιθανότητές του για εφέτος, ανέφερε: «Ο αγαπημένος μου αριθμός είναι το 3. Φυσικά και θα προσπαθήσω να πάρω το πρωτάθλημα, όμως δεν ξέρω εάν θα είμαστε αρκετά καλοί. Ως ομάδα πιστεύουμε πως θα είμαστε ανταγωνιστικοί και έχουμε κίνητρο. Όλοι στο εργοστάσιο δουλεύουν δίχως διακοπή και όταν γύρισα από τις διακοπές μου, προετοιμάστηκα πολύ σκληρά για να είμαι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση όταν επιστρέψω στο μονοθέσιο».

Η νέα σεζόν της Formula 1 ξεκινά με τις χειμερινές δοκιμές στις 23-25 Φεβρουαρίου στο Μπαχρέιν. Στην πίστα του Σακχίρ θα πραγματοποιηθεί το πρώτο Grand Prix του 2023, στις 3-5 Μαρτίου.

The moment we welcomed the #RB19 to the world 😎 pic.twitter.com/lQvgPlpxrE