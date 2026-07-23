Οι πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή βάζουν σε κίνδυνο τους αγώνες στην περιοχή, ανοίγοντας το δρόμο για αγώνα «αντικατάστασης» στη Σεπάνγκ.

Μια μεγάλη έκπληξη ενδέχεται να περιμένει τους φίλους της Formula 1 στη διάρκεια της φετινής σεζόν, καθώς το Grand Prix Μαλαισίας προβάλλει ως σοβαρή υποψηφιότητα για την επιστροφή του στο αγωνιστικό πρόγραμμα του 2026.

Η κλιμάκωση των πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, με την ένταση ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν και τις επιθέσεις με πυραύλους στην περιοχή, έχει θέσει σε άμεσο κίνδυνο τη διεξαγωγή των προγραμματισμένων αγώνων στη συγκεκριμένη γεωγραφική ζώνη.

Το παρασκήνιο και το κενό του Οκτωβρίου

Ενώ αρχικά εξεταζόταν η διεξαγωγή του αναβληθέντος αγώνα του Μπαχρέιν για τις 4 Οκτωβρίου -ανάμεσα στα Γκραν Πρι του Μπακού και της Σιγκαπούρης-, οι τελευταίες εξελίξεις καθιστούν το σενάριο αυτό εξαιρετικά απίθανο. Η FIA και οι διοργανωτές της Formula 1 αναμένεται να λάβουν άμεσα τις τελικές τους αποφάσεις, ξεκινώντας από τη συνεδρίαση του Παγκόσμιου Συμβουλίου Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (WMSC) που θα κρίνει την τύχη των αγώνων του WEC στην περιοχή.

Στόχος των διοργανωτών είναι να οριστικοποιηθεί η απόφαση για το Μπαχρέιν πριν από το καλοκαιρινό διάλειμμα, ώστε να μην απομειωθεί περαιτέρω το καλεντάρι των 22 αγώνων. Καθώς οι επιλογές για εναλλακτικές πίστες είναι περιορισμένες λόγω των τεράστιων εφοδιαστικών δυσκολιών στη μεταφορά του εξοπλισμού, η αναζήτηση λύσης εστιάζεται σε πίστες που εξυπηρετούν γεωγραφικά.

Γιατί η Σεπάνγκ είναι το φαβορί

Στο πλαίσιο αυτό, η πίστα της Σεπάνγκ στη Μαλαισία αναδείχθηκε ως το επικρατέστερο φαβορί για να καλύψει το κενό του Οκτωβρίου. Βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση από τη Σιγκαπούρη και δίπλα σε διεθνές αεροδρόμιο, γεγονός που καθιστά τη μεταφορά του εξοπλισμού των ομάδων εξαιρετικά γρήγορη και εύκολη. Η Μαλαισία φιλοξενούσε αγώνες της Formula 1 από το 1999 έως το 2017, όταν και αποχώρησε λόγω του υψηλού κόστους, αν και η πίστα παραμένει σε πλήρη λειτουργία φιλοξενώντας διοργανώσεις όπως το MotoGP.

Εκτός από τη Μαλαισία, ως εναλλακτική λύση για το κενό του Οκτωβρίου εξετάζεται και η Τουρκία λόγω της σχετικής της εγγύτητας με το Μπακού. Παράλληλα, αν οι συνθήκες δεν επιτρέψουν τη διεξαγωγή ούτε των τελικών αγώνων σε Κατάρ και Άμπου Ντάμπι, η πίστα του Πορτιμάο στην Πορτογαλία προβάλλει ως ο πιθανότερος υποψήφιος για να φιλοξενήσει το φινάλε της χρονιάς στις 6 Δεκεμβρίου, δύο εβδομάδες μετά το Grand Prix του Λας Βέγκας.

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